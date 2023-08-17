2023年8月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

随着夏天步入尾声，我们即将迎来新的学年，我要向大家隆重介绍一位OHR团队领导。Ernest Shepherd是我们校园霸凌预防项目的负责人，一直致力于开发和更新培训和拓展项目。他最新的一个项目“学生讨论系列”组织小型讨论小组，让学生们能够大声说出自己的经历。OHR与特区内各个学校合作，与学校管理层分享这些讨论的总体主题和结果。我们认为，这些讨论有助于推动营造正面的校园环境，如果您希望在贵校举办一次学生讨论，请发送电子邮件至[email protected]与我们联系。如欲了解更多有关霸凌的信息以及家长如何应对孩子可能涉及霸凌事件的疑惑，请访问：特区霸凌：家长小贴士。此外，Ernest还在着手推动OHR的首个“青少年人权大使”项目，培养青少年人权方面的意识，给予他们权力，并鼓励他们参与其中。如果您有认识的青少年对成为一名大使感兴趣，您可以发送邮件至[email protected]联系我们。

我还想借此机会告知大家八月是全国黑人商业月。华盛顿特区很荣幸拥有众多历史悠久的黑人企业，并为那些有志于创业的人提供可靠的项目支持。新建成的首个黑人专属商业街Black and Forth位于2201 Channing St NE，是特区政府支持黑人企业在本地投资发展的一个典型例子。其发起人Angel Gregorio是一名土生土长的华盛顿人，毕业于霍华德大学，她创立了Spice Suite并支持黑人女性所有的小企业。她的社区中心商业模式共享空间，支持企业家们在华盛顿构建自己的传奇，充分体现了我们华盛顿特区的价值观。在这个月，请表达您的支持，在当地黑人企业消费。

最后，随着OHR不断发展壮大，我很高兴宣布，在我们持续不断地努力以达到新高度，James Yu加入了OHR，成为本机构的首位沟通和公平项目的副总监。Yu副总监此前担任市长社区事务办公室（MOCA）的幕僚長，在此期间，他与外部和内部合作伙伴建立了重点合作伙伴关系，并促成了包容和公平的信息传递。他将监管校园霸凌预防项目、语言学习项目、创造更安全的空间项目以及沟通和社区参与团队。我们对James加入OHR激动不已，并希望您与我们一起对他的到来热烈欢迎！

OHR还将招募一名执法副总监，负责监管调查和ADR团队。如果您有合适的人选，敬请关注我们在careers.dc.gov网站上的信息更新。

热诚为您服务，

HNK