USDA awards Oregon $150,000 for the Organic Certification Cost Share Program

The United States Department of Agriculture (USDA) allocated more than $7 million for the National Organic Certification Cost Share Program (OCCSP) nationwide. The program provides organic producers and handlers with financial assistance to reduce the cost of organic certification. OCCSP, administered by Farm Service Agency (FSA) reimburses producers and handlers for a portion of their paid certification costs.

Oregon was awarded $150,000 for the 2023 funding year. Eligible reimbursable costs include application fees, inspection costs, fees related to equivalency agreement/arrangement requirements, travel/per diem for inspectors, user fees, sales assessments, and postage.

“The funds provided by USDA will help reduce the expense of organic certification especially for Oregon’s smaller, mid-sized, and historically underserved communities,” said Acting ODA Director, Lauren Henderson. “Organic certification costs have long been identified as a barrier to certification, and these funds, can help Oregon producers participate in new markets while supporting and growing our local and regional food systems.”

The Oregon Department of Agriculture (ODA) is a USDA-accredited certifying agent for organic crop production and handling/processing. The purpose of the OCCSP is to reimburse organic operations for specific organic certification costs. Oregon is fourth in the nation in the sales of certified organic commodities.

Completed applications and all necessary documents with proof of payment between October 1, 2022 – September 30, 2023, must be submitted by November 1, 2023 . Reimbursements will be made on a first-come, first-served basis until all available funds have been disbursed. Please allow 3-4 weeks for completed applications to receive your reimbursement.

ODA is now accepting OCCSP applications. For more information, please visit the ODA webpage or contact the OCCSP at organiccostshare@oda.state.or.us or 503-986-6473.

El USDA le concede $150,000 a Oregon por el Programa de Financiación de Costos de Certificación Orgánica

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) asignó más de $7 millones para el Programa Nacional de Financiación de Costos de Certificación Orgánica (OCCSP, por sus siglas en inglés) a nivel nacional. El programa ofrece asistencia financiera para que los productores y manipuladores de productos orgánicos puedan reducir el costo de la certificación orgánica. El OCCSP, administrado por la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA, por sus siglas en inglés), reembolsa a los productores y manipuladores por una parte de los costos de certificación que se han pagado.

A Oregon se le adjudicaron $150,000 para el año de financiamiento 2023. Los costos reembolsables elegibles incluyen las cuotas de solicitud, costos de inspección, tarifas relacionadas con los requisitos del acuerdo de equivalencia, gastos de viaje/dietas para inspectores, tarifas de usuarios, evaluaciones de ventas y gastos de envío.

“Los fondos proporcionados por el USDA ayudarán a reducir el gasto de la certificación orgánica, especialmente para las comunidades pequeñas, de tamaño medio e históricamente desatendidas en Oregon”, dijo la Directora en Funciones del ODA, Lauren Henderson. “Los costos de la certificación orgánica se han identificado por mucho tiempo como una barrera para la certificación, y estos fondos pueden ayudar a los productores de Oregon a participar en nuevos mercados al mismo tiempo que apoyamos y hacemos crecer nuestros sistemas de alimentos locales y regionales”.

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA, por sus siglas en inglés) es un agente de certificación aprobado por el USDA para la producción y manipulación/procesamiento de cultivos orgánicos. El propósito del OCCSP es reembolsar a las operaciones orgánicas por costos específicos de certificación orgánica. Oregon es el cuarto lugar nacional en la venta de productos orgánicos certificados.

Las solicitudes completas y todos los documentos necesarios junto con la prueba de pago entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 deben ser enviados antes del 1 de noviembre de 2023. Los reembolsos se realizarán en el orden en que se reciban las solicitudes hasta que se hayan desembolsado todos los fondos disponibles. Por favor, espere de 3 a 4 semanas para recibir el reembolso relacionado con su solicitud.

El ODA se encuentra aceptando solicitudes para el OCCSP ahora mismo. Para obtener más información, por favor visite la página web del ODA o comuníquese con el OCCSP en organiccostshare@oda.state.or.us o llamando al 503-986-6473.