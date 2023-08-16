Lantronix 宣布 2023 年 SmartEdge 渠道合作夥伴計劃獎項得主

SmartEdge 合作夥伴獎項得主代表 Lantronix 全球多元化的夥伴生態系統，向全球提供 Lantronix 解決方案

爾灣，加州, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. Inc，(NASDAQ: LTRX)，全球工業物聯網 (IoT) 和智能 IT 市場的安全一站式解決方案提供商，今天宣布其 SmartEdge™ 合作夥伴計劃獎項的得主，褒揚了其 2023 年最佳渠道合作夥伴。獎項分為三個區域：北美；亞太區；以及歐洲、中東和非洲。



獎項得主包括：

北美

年度 SmartEdge 夥伴：Securitas

Smartedge 新人：CPV Micro (CALA VAR)

SmartEdge 創新：Industrial Networking Solutions (INS)

亞太區 (APAC)

年度 SmartEdge 夥伴：Acromax Inc.

SmartEdge 新人：北京博途智聯

SmartEdge 創新：Videotechnica

SmartEdge 軟件/服務：Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd.

歐洲/中東/非洲 (EMEA)

年度 SmartEdge 夥伴：Atlantik Elektronik

SmartEdge 新人：Wesco Anixter

SmartEdge 創新：Data Equipment

SmartEdge 軟件/服務：Tritech

「今年的 SmartEdge 合作夥伴計劃獎項得主在推動銷售和與我們共同的客戶建立長期關係方面超出了我們的計劃要求和期望。我們對他們的努力表示讚賞，並期待我們持續的共同成功，」Lantronix 全球銷售副總裁 Roger Holliday 表示。

關於 SmartEdge 合作夥伴計劃

Lantronix 的 SmartEdge 合作夥伴計劃旨在幫助增值轉售商 (Value-Added Resellers, VAR) 和系統集成商 (Systems Integrators, SI) 透過 Lantronix 的創新工業物聯網 (Internet of Things, IoT)、遙距環境管理 (Remote Environment Management, REM)、帶外管理 (Out-of-Band Management, OOBM) 和流動性/連通性解決方案豐富其產品來推動營收。

有關 Lantronix SmartEdge 合作夥伴計劃的更多資訊，請瀏覽 https://www.lantronix.com/partners/smart-edge-program-information/。

關於 Lantronix

Lantronix Inc.是一家全球性的物聯網 (IoT) 和遙距環境管理 (REM) 安全一站式解決方案提供商，提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件。

Lantronix 透過提供可靠、安全且連接的智能邊緣 IoT 和遙距管理網關解決方案，使客戶加快上市時間並提高營運正常運行時間和效率。

Lantronix 的產品和服務大大簡化了 IoT 和 IT 項目的創建、開發、部署和管理，涵蓋機械人、汽車、可穿戴設備、視像會議、工業、醫療、物流、智慧城市、安全、零售、分支機構、機房和數據中心應用。欲了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 網站。

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