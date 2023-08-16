Lantronix 宣布 2023 年 SmartEdge 渠道合作伙伴计划奖项得主

SmartEdge 合作伙伴奖项得主代表 Lantronix 全球多元化的伙伴生态系统，向全球提供 Lantronix 解决方案

尔湾，加州, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. Inc，(NASDAQ: LTRX)，全球工业物联网 (IoT) 和智能 IT 市场的安全一站式解决方案提供商，今天宣布其 SmartEdge™ 合作伙伴计划奖项的得主，褒扬了其 2023 年最佳渠道合作伙伴。奖项分为三个区域：北美；亚太区；以及欧洲、中东和非洲。



奖项得主包括：

北美

年度 SmartEdge 伙伴：Securitas

Smartedge 新人：CPV Micro (CALA VAR)

SmartEdge 创新：Industrial Networking Solutions (INS)

亚太区 (APAC)

年度 SmartEdge 伙伴：Acromax Inc.

SmartEdge 新人：北京博途智联

SmartEdge 创新：Videotechnica

SmartEdge 软件/服务：Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd.

欧洲/中东/非洲 (EMEA)

年度 SmartEdge 伙伴：Atlantik Elektronik

SmartEdge 新人：Wesco Anixter

SmartEdge 创新：Data Equipment

SmartEdge 软件/服务：Tritech

“今年的 SmartEdge 合作伙伴计划奖项得主在推动销售和与我们共同的客户建立长期关系方面超出了我们的计划要求和期望。我们对他们的努力表示赞赏，并期待我们持续的共同成功，”Lantronix 全球销售副总裁 Roger Holliday 表示。

关於 SmartEdge 合作伙伴计划

Lantronix 的 SmartEdge 合作伙伴计划旨在帮助增值转售商 (Value-Added Resellers, VAR) 和系统集成商 (Systems Integrators, SI) 通过 Lantronix 的创新工业物联网 (Internet of Things, IoT)、远程环境管理 (Remote Environment Management, REM)、带外管理 (Out-of-Band Management, OOBM) 和移动/连通解决方案丰富其产品来推动营收。

有关 Lantronix SmartEdge 合作伙伴计划的更多信息，请访问 https://www.lantronix.com/partners/smart-edge-program-information/。

关于 Lantronix

Lantronix Inc.是一家全球性的物联网 (IoT) 和远程环境管理 (REM) 安全一站式解决方案提供商，提供软件即服务 (SaaS)、连接服务、工程服务和智能硬件。

Lantronix 通过提供可靠、安全互联的智能边缘 IoT 和远程管理网关解决方案，使客户加快上市时间并提高营运正常运行时间和效率。

Lantronix 的产品和服务大大简化了 IoT 和 IT 项目的创建、开发、部署和管理，涵盖机器人、汽车、可穿戴设备、视像会议、工业、医疗、物流、智慧城市、安全、零售、分支机构、机房和数据中心应用。欲了解更多信息，请访问 Lantronix 网站。

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中国 + 86 21-6237-8868

日本 +81 (0) 50-1354-6201