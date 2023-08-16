وفقًا لمراجعة علمية جديدة أجراها مركز علم الأورام الجزيئي بجامعة كونيتيكت
يمكن أن يكون إدراج الجوز ضمن نظام غذائي صحي بمثابة استراتيجية بسيطة لتحسين الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطانISTANBUL, TURKEY, August 16, 2023/EINPresswire.com/ -- ● خلصت المراجعة إلى أن الأطعمة الغنية بمركبات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مثل الجوز، تُظهر إمكانات كبيرة للوقاية من الأمراض الالتهابية المزمنة والسرطان.
● بمناسبة الأسبوع الأوروبي لمكافحة السرطان؛ عززت نتائج هذه الدراسة مكانة مادة الجوز كغذاء ممتاز يمكن أن يساهم في الوقاية من السرطان إذا تم إدراجه ضمن نظام غذائي صحي.
إسطنبول، تركيا. آب 2023تدرس مراجعة علمية تم نشرها في المجلة العلمية مضادات الأكسدة، الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لمادة الجوز وصلتها بالوقاية من السرطان والعناية بالميكروبيوم. بمناسبة الأسبوع الأوروبي لمكافحة السرطان، الذي يمتد من 25 إلى 31 أيار، تقدم نتائج هذه الدراسة ما يمكن أن يكون بمثابة إستراتيجية بسيطة لتحسين الصحة وتقليل مخاطر الأمراض الالتهابية المزمنة مثل السرطان: بما في ذلك الجوز في حمية غذائية صحية.
ثبت أن الجوز يحتوي على مجموعة رائعة من المغذيات الدقيقة والمواد الكيميائية النباتية التي تعمل بشكل تآزري وتساهم في مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحماية من الالتهابات وأشكال مختلفة من السرطان. الجوز هو مصدر غني للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والتوكوفيرول والبوليفينولات المضادة للأكسدة (الكاتيكينات، الريسفيراترول، الإيلاغيتانينات)، الفيتوستيرولات (ستيغماستيرول، كامبستيرول، سيتوستيرول) والبريبايوتكس النشطة. لا تعزز هذه المكونات الصحة العامة فحسب بل لديها أيضًا القدرة على دعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي من خلال العمل كمضادات حيوية وتحفيز نمو البكتيريا المفيدة.
"يعود اهتمامي بالجوز إلى أكثر من عقد من الزمان وأنا على دراية بالدراسات التي أظهرت خصائص الجوز المضادة للسرطان. حاولنا من خلال هذه المراجعة العلمية أن نفهم بالضبط أي جزء من الجوز مسؤول عن ذلك. تخميننا هو أن الإيلاجيتانين، وهو نوع من مادة البوليفينول في الجوز، مهم حقًا في توفير الخصائص المضادة للسرطان التي نراها"، كما يقول الدكتور روزنبرغ، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في الطب ورئيس HealthNet في بيولوجيا السرطان، والباحث الرئيسي في دراسة سريرية مستمرة تمولها المعاهد الوطنية للصحة للجوز والميكروبيوم.
حمض ألفا لينولينيك، أوميغا 3 النباتي من الجوز
يحتوي الجوز على كميات كبيرة من حمض ألفا لينولينيك تصل إلى 2.7 غرام لكل وجبة لا يستطيع الإنسان إنتاجها بمفرده ويجب الحصول عليها من المصادر الغذائية. لقد ثبت أن حمض ألفا لينولينيك (أوميغا 3 PUFA) يُظهر نشاطًا مضادًا للالتهابات وخصائص كبت الورم في النماذج الحيوانية وأنظمة زراعة الخلايا.
البوليفينولات في الجوز
تعتبر مركبات الفينول من المغذيات الدقيقة الهامة التي توجد بكثرة في الجوز ولها مجموعة واسعة من التأثيرات المضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان. بناءً على حجم الحصة، يعتبر الجوز سابع أكبر مصدر للبوليفينولات الكلية من بين الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها بشكل شائع (2، 3).
في الختام، فإن الأطعمة الغنية بالمركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة مثل الجوز تُظهر إمكانات كبيرة للوقاية من الأمراض الالتهابية المزمنة والسرطان. بالإضافة إلى ذلك، تسلط المراجعة الضوء على فوائد المكونات الطبيعية الموجودة في الجوز والتي تعزز مكانتها كغذاء ممتاز يمكن أن يساهم في الوقاية من السرطان إذا تم دمجه في نظام غذائي صحي.
السرطان هو مشكلة صحية عامة عالمية. السرطان ينمو بوتيرة تنذر بالخطر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. تشهد المنطقة ارتفاعًا مزعجًا في عدد مرضى السرطان. تُظهر التوقعات طويلة المدى أنه بحلول عام 2030 سيكون هناك زيادة بمقدار 1.8 ضعف في معدل الإصابة بالسرطان. انتشار السمنة بين البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتفع للغاية، لا سيما بين النساء، كما أن انتشار مرض السكري يوازي انتشار السمنة. من المتوقع أن تؤدي الزيادات في مؤشرات كتلة الجسم إلى زيادة سرطان القولون والمستقيم والكبد والمعدة، خاصةً بين الذكور، حيث يكون لمؤشر كتلة الجسم تأثير أقوى على الإصابة بالسرطان لدى الذكور منه لدى الإناث (4). قد يساعد اتباع نظام غذائي صحي يشمل الجوز في وقت مبكر من الحياة في تقليل مخاطر السمنة والسرطان في المنطقة.
تضيف هذه المراجعة العلمية إلى أكثر من 225 بحثًا تمت مراجعته من قِبل الأقران بدعم من لجنة الجوز في كاليوفرنيا في أكثر من 60 مؤسسة وجامعة في 10 دول حول العالم. بعد 30 عامًا من الأبحاث الصحية التي تهدف إلى توسيع فهم القيمة الغذائية للجوز وشرح دورها في نظام غذائي صحي، يوضح الدليل العلمي الفوائد المتعددة للجوز في المساهمة في الوقاية من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم والحد من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وكما تقترح مراجعة الدكتور روزنبرغ، الوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان.
تستمر أبحاث الجوز في التطور وستساهم في دعم دور الجوز في الأكل الصحي في إسبانيا وحول العالم.
مرجع الدراسة:
نوكسي فان وجنيفر إل فوسكو ودانييل دبليو روزنبرغ. الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لمكونات الجوز: التركيز على الوقاية الشخصية من السرطان والميكروبيوم
مضادات الأكسدة.22 نيسان 2023. https://doi.org/10.3390/antiox12050982
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