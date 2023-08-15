EVIDENT Corporation 任命新行政總裁和營運總監

東京, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evident Corporation（以下簡稱「Evident」）宣布任命 William Wesley「Wes」Pringle 為行政總裁 (CEO)，任命 Hiroyuki Yoshimoto 為總裁兼營運總監 (COO)。Wes 即日起從 Evident 臨時行政總裁 Eric Anderson 手中接任。



Wes 擁有令人欽佩的 30 年職業生涯，推動了多個行業的增長和業務轉型，包括消費品、工業、醫療保健和基於軟件的企業。在加入 Evident 之前，Wes 曾在 Danaher 旗下負責管理多家公司，其中包括 Fluke Corporation（全球領先的測試和測量裝備製造企業），他執掌該公司近 10 年。 作為 Fluke 總裁，Wes 見證了 Fluke 一段顯著增長和市場擴張的時期。 近年來，他擔任私募股權公司 Onex Corporation 的投資組合營運主管，幫助十幾家投資組合公司提升業績。「我很榮幸加入 Evident 並幫助領導這家擁有百年歷史的企業進入新的增長階段。透過釋放這個組織的熱情，發揮人才優勢，我相信我們能夠為客戶帶來卓越的增長和改變市場的創新。」

Hiroyuki 是一位經驗豐富的領導者，在總部位於日本和美國的全球領先公司中擁有良好的業績記錄。 在加入 Evident 之前，Hiroyuki 在 Nissan Motor Corporation Group 和 Nidec Corporation 等全球製造公司擔任過多個高層領導職務。他親力親為，透過擴大市場份額和卓越運營，帶領企業實現了顯著的業務增長。近年來，他擔任 American Express 的高級副總裁兼日本代表，帶領該公司實現了非凡的增長之旅。 「透過團隊合作，我相信 Evident 能夠實現可持續增長，同時繼續履行開拓創新的使命，讓社會更健康、更安全。我們致力於確保客戶滿意，同時建立與業務合作夥伴和利益相關者之間的緊密關係，這將是我們發展的基石。」

在新領導團隊的帶領下，Evident 將進一步加強其為客戶提供世界一流解決方案的承諾，譜寫新的篇章。

關於 EVIDENT

在 Evident，我們以科學精神為指導：將創新和探索視為我們工作的核心。我們致力於讓人們的生活更健康、更安全、更有意義。我們為客戶提供解決方案，解決他們遇到的挑戰並推進他們的工作（無論是研究醫學突破、檢查基礎設施，還是揭露消費品中隱藏的毒素）。

Evident Industrial 的解決方案包括用於維護、製造和環境應用的顯微鏡、內窺鏡到無損檢測設備和 X 射線分析儀。以最先進技術為後盾，Evident 的產品廣泛用於質量控制、檢驗和測量。

Evident 的生命科學部透過合作和前沿生命科學解決方案助力科學家和研究人員。Evident 的生命科學部致力於應對挑戰，支持客戶不斷變化的需求，為病理學、血液學、體外受精 (IVF) 和其他臨床應用以及研究和教育提供了全面的顯微鏡產品。

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關於 Bain Capital Private Equity

自 1984 年成立以來，Bain Capital Private Equity 一直與管理團隊密切合作，提供建立優秀公司的策略資源，並幫助他們發展壯大。Bain Capital Private Equity 的全球團隊由超過 280 位投資專家組成，透過其全球平台，並憑藉在醫療保健、消費／零售、金融和商業服務、工業、科技、媒體和電信等關鍵垂直行業的深厚專業知識，為其投資組合內的公司創造價值。Bain Capital 在四大洲設有 23 個辦公室。自成立以來，該公司已對超過 1,100 間公司進行了首次投資或後續跟投。除私募股權外， Bain Capital 還投資於各類資產，包括信貸、上市股權、風險投資和房地產，管理的資產總值約為 1,600 億美元，同時利用其共享平台，在戰略重點領域捕捉機會。

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