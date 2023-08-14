Stevie® 奖公布第 20 届年度国际商务奖®全球获奖名单

来自 61 个国家/地区的组织共提交了 3,700 项提名

弗吉尼亚州费尔法克斯, Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球唯一的国际化、全方位商业奖项计划： 第 20 届年度国际商务奖® 评选中，全球各地成就卓著的企业组织及高管人士分别荣获 Stevie® 金奖、银奖和铜奖。



获奖者从来自 61 个国家/地区的企业及组织的 3,700 项提名中脱颖而出。

2023 年 Stevie 金奖、银奖和铜奖获奖者的完整名单（按类别分类）可在以下网址查阅： www.StevieAwards.com/IBA .

来自全球各地的 230 余名企业高管参加了 11 个陪审团 ，以确定 Stevie 奖获奖者。

获得 Stevie 金奖、银奖和铜奖最多的组织是来自纽约州阿蒙克的 IBM 公司，囊括 21 项 Stevie 大奖。其他获得多项 Stevie 大奖的组织包括土耳其伊斯坦布尔 HALKBANK（20 项）、越南河内 Viettel Group（17 项）、印度尼西亚雅加达 Telkom Indonesia（17 项）、菲律宾马卡蒂市 Ayala Land, Inc.（16 项）、全球 DHL Express（14 项）、香港 A.S.Watson Group（12 项）、全球 Tata Consultancy Services（11 项）、西班牙马德里 LLYC（10 项）、土耳其伊斯坦布尔 OPET（10 项）、土耳其伊斯坦布尔 HeyMo® The Experience Design Company（9 项）、匈牙利布达佩斯 Uniomedia Communications（9 项）、阿联酋阿布扎比 AD Ports Group（8 项）、越南河内 FPT Software（8 项）、土耳其伊斯坦布尔 Akbank T.A.Ş（7 项）、加利福尼亚州圣何塞 Cisco Systems（7 项）、加拿大蒙特利尔 Maersk（7 项）、佛罗里达普兰泰申 Everise（6 项）、全球 Ernst & Young（6 项）、菲律宾达义市 Globe Telecom Inc.（6 项）、澳大利亚悉尼 Green Door Co（6 项）、沙特阿拉伯利雅得 nupco（6 项）、瑞士洛桑 Philip Morris International（6 项）、加利福尼亚州都柏林 TriNet（6 项）、印度孟买 WNS（6 项）、土耳其伊斯坦布尔 ZER（6 项）、加拿大多伦多 Canadian Tire Corporation（5 项）、土耳其伊斯坦布尔 Enerjisa Üretim（5 项）、匈牙利布达佩斯 Lounge Group（5 项）、菲律宾马卡蒂市 PJ Lhuillier, Inc.（5 项）、英国威尔特郡奇彭纳姆 Purpol Marketing（5 项）、菲律宾达义市 Megaworld Foundation, Inc.（5 项）、墨西哥墨西哥城 Zimat Consultores（5 项）。

Halkbank 银行是土耳其银行业 83 年发展历史上的领头羊，该银行获得了八项 Stevie 金奖，比其它任何组织都要多。

全球各地的所有组织都有资格参与国际商务大奖的角逐，并针对管理、市场营销、公共关系、客户服务、人力资源、新产品和服务、技术、网站、应用程序、活动等方面的成就，在众多类别中提交提名。

颁奖仪式将于 2023 年 10 月 13 日在意大利罗马盛大举行。

关于 Stevie® 奖

Stevie 奖分为八个项目：亚太地区 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非地区 Stevie 奖、美国商业奖®、国际商业奖®、杰出雇主 Stevie 奖、商界女性 Stevie 奖以及销售与客户服务 Stevie 奖。每年，Stevie 奖都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多家组织的参选报名。Stevies 旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其中的员工在工作中的杰出表现。要了解更多有关 Stevie 奖的信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

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