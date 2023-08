Walliance clôture le premier semestre 2023 avec 12,98 millions de fonds levés et lance son premier projet français

Paris, Rue Marcadet

PARIS, FRANCE, August 11, 2023/ EINPresswire.com / -- Walliance a clôturé le premier semestre 2023 avec une collecte de 12,9 millions d'euros, enregistrant une croissance de 42 % par rapport à la même période de l'année précédente, confirmant ainsi sa position de leader parmi les plateformes de crowdfunding immobilier italiennes avec une part de marché de 23 %.Au cours du premier semestre, six projets immobiliers ont été financés avec succès sur la plateforme (dont trois à Milan, coeur financier du Bel Paese) et avec le début du nouveau semestre, Walliance continue de consolider sa présence internationale avec le financement d’un projet immobilier dans le 18ème arrondissement de Paris, contribuant ainsi à la revalorisation urbaine de la capitale française.La levée de fonds «Paris, Rue Marcadet» pour un montant de 1 500 000 €, disponible en ligne et accessible aux investisseurs à partir de 500 euros seulement, financera la rénovation de trois immeubles pour y réaliser un espace coliving qui abritera 28 studios et de nombreuses pièces de vie commune. Ce projet, qui dispose de tous les permis de construction nécessaires et dont le chantier se trouve déjà à un stade de développement très avancé répond à la demande croissante enregistrée pour ce type d’actif : ce segment a déjà attiré plus de 800 millions d’euros d’investissements depuis 2019, et d’ici 2017 on estime compter plus de 400 résidences coliving en France, ce qui légitimise davantage l’entrée de cette classe d’actifs dans le portefeuille des investisseurs.Mais cette stratégie d'internationalisation ne s’arrête pas là : avec le financement d’un projet immobilier dans la communauté autonome de Catalogne, en Espagne, Walliance a aussi donné le coup d’envoi à ses activités sur le territoire ibérique en ce premier semestre 2023. Dans un contexte d'intérêt croissant pour le crowdfunding immobilier en Europe, l'entrée de Walliance sur le marché espagnol a suscité un engouement extraordinaire. Le projet de Tarragona présenté sur le portail a connu un succès incroyable auprès des investisseurs, avec 1 million d'euros levé en seulement quelques minutes.En plus des opérations lancées et financées avec succès, ce premier semestre a également été marqué par quatre sorties positives permettant aux investisseurs de récupérer le capital investi accompagné du rendement généré.Début janvier, l'opération «Treviso, G Park», qui prévoyait le réaménagement d'une ancienne zone industrielle, a été liquidée, remboursant 2 millions d’euros après 19 mois de développement, et générant un rendement annuel brut de 10,48 %.C’est ainsi que Giacomo Bertoldi, PDG de Walliance, commente ce premier semestre : «Nous sommes très heureux d'annoncer les résultats obtenus au cours de ce semestre, marqués par une croissance des investissements de 42 % par rapport à l'année précédente. Le lancement en Espagne a été une étape clé de notre développement international, l’engouement autour de ce premier projet immobilier ibérique nous a confirmé que notre vision et notre modèle d'entreprise sont gagnants. Entre le premier projet de financement sur le territoire français, à Paris, à présent disponible sur notre plateforme d’investissement, et l'autorisation européenne étant désormais imminente, nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. Cette nouvelle étape marquera un nouveau chapitre d'opportunités sans précédent pour Walliance et ses clients».