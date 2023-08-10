磅礴征程，煥新華章： XS集團七月輝煌綻放
EINPresswire.com/ -- 7月，XS集團的全球征程暫作停歇。在這個月裡，我們感受了才華橫溢的優秀人才加盟集團的喜悅，體驗了客戶門戶全新升級帶來的便捷與流暢。同時，集團全球精英人才齊聚一堂，共商未來發展大計，彰顯了XS集團的團隊凝聚力。
煥新體驗，融合創新，客戶門戶全面升級
作為業界領軍的金融服務與金融科技集團，XS集團深知客戶體驗是成功的基石。7月伊始，XS集團對客戶門戶進行全新改版升級。
在此次升級中，我們對客戶門戶功能進行了全面集成，讓客戶在一站式服務下盡享便捷。觸手可及的直觀介面，讓操作流程得以優化，減少冗雜繁瑣的步驟，讓所有強大功能能夠在指尖輕觸間順暢完成。無論是初次嘗試的新手，還是爐火純青的專業人士，我們精心打造的客戶門戶能夠滿足各類客戶的獨特需求。
要提供令人滿意的服務，技術的保障亦不可或缺。XS集團依託強大而專業的技術團隊和先進的基礎設施，採用最新的技術工具和系統，確保各項服務穩如磐石，安全可靠，讓客戶信任倍增。
此次全面升級不僅僅是對客戶需求的積極回應，更是XS集團作為行業領袖精益求精與不懈追求的體現。XS集團將秉持技術創新和卓越服務的使命，揚帆砥柱，永不止步。
招才引智，壯大團隊，XS集團書寫全球新篇章
在XS集團的輝煌征程中，始終堅持任用經驗豐富、專業能力卓越且富有創新精神的人才，以不斷強化品牌團隊的實力，致力於為全球投資者提供業界頂尖的金融服務與科技解決方案。
7月，Sixtus Ughamadu被聘為XS集團奈及利亞區域經理。他將全面負責領導XS集團在奈及利亞的業務，包括銷售、市場行銷、業務拓展和客戶溝通等關鍵工作。憑藉超過十年的金融服務行業經驗和高層管理職位的歷練，Sixtus Ughamadu將以其卓越的領導力，引領XS集團在奈及利亞的發展蓬勃前行。此前，XS集團已經吸納了多位行業精英，致力於在非洲市場發展壯大。面對非洲市場和奈及利亞市場蘊含的巨大機遇，XS集團將繼續在非洲大陸展開更多活躍表現，並與當地金融機構和合作夥伴緊密合作，積極投身于當地的金融科技創新和發展。
另一方面，XS集團亦進一步深化亞洲市場與東南亞市場的開發。此前，集團在泰國、越南、菲律賓等東南亞國家頻頻亮相，取得了一系列耀眼的成績與讚譽。集團的新任菲律賓區域經理，Nadine Bautista，亦是集團東南亞市場發展的重要支撐。憑藉十多年金融服務行業經驗的基礎，她將全面負責制定並執行符合集團在菲律賓地區總體目標的業務戰略，為菲律賓市場創造新的增長點。XS集團深知東南亞市場的潛力無窮，因此對這一區域的發展持高度重視。
隨著優秀新成員的不斷加入，XS集團的團隊規模與實力將日益增強。集團將繼續在全球範圍招兵買馬，為集團在全球金融科技領域的輝煌成就續寫更加燦爛的篇章。
凝聚智慧，鑄就未來，戰略峰會共商發展藍圖
在彙聚四海英才的同時，XS集團亦十分重視企業文化建設與人才培養策略。目前，XS集團已在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲與拉美地區培養了多國籍、多背景的精英人才。7月20日，來自全球各個辦事處的高層領導與精英人才齊聚賽普勒斯，共商2023年下半年全球發展戰略。這次峰會不僅是一個交流的平臺，更是凝聚智慧、展望未來的盛會。
在峰會上，集團的精英團隊深入研討了全球擴張、技術創新、客戶體驗等關鍵議題。戰略規劃的細節被仔細推敲，願景的藍圖在智慧的碰撞中漸次描繪。集團希望通過這樣的交流活動，讓每位團隊成員更加深入瞭解集團的發展規劃和未來願景，從而更加緊密地協作，為集團的發展貢獻更多力量。
XS集團深信，專業的金融服務與卓越成就的背後離不開全球團隊的辛勤付出。團隊的緊密協作與深入交流，將助力XS集團在全球金融科技舞臺上熠熠生輝，續寫更加輝煌的篇章。
XS集團將繼續攜手全球客戶與合作夥伴，共同追求卓越，不斷拓展業務邊界。在未來的征程中，我們將繼續堅守客戶至上的理念，持續創新，為全球投資者提供頂尖的金融服務與科技解決方案。我們願與每一位投資者共同見證這個激動人心的征程，創造更加燦爛的明天！
關於XS集團
XS集團是提供跨國金融科技與金融服務的全球綜合性金融服務控股集團，受到全球多個司法管轄區的授權與監管，包括澳大利亞ASIC（金融服務牌照編號：374409）、賽普勒斯CySEC（監管牌照編號：412/22）以及塞席爾FSA（監管牌照編號：SD089）。
依託深度機構流動性、先進的交易技術以及專業的客戶支援，XS集團致力於為全球客戶提供專業的一站式、多資產的金融服務以及定制化的解決方案，並提供一千余種金融產品的交易，包含股票、指數、貴金屬、能源、大宗商品期貨、貨幣對以及數位加密貨幣等資產類別。
風險提示
我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
XS Editorial Team
煥新體驗，融合創新，客戶門戶全面升級
作為業界領軍的金融服務與金融科技集團，XS集團深知客戶體驗是成功的基石。7月伊始，XS集團對客戶門戶進行全新改版升級。
在此次升級中，我們對客戶門戶功能進行了全面集成，讓客戶在一站式服務下盡享便捷。觸手可及的直觀介面，讓操作流程得以優化，減少冗雜繁瑣的步驟，讓所有強大功能能夠在指尖輕觸間順暢完成。無論是初次嘗試的新手，還是爐火純青的專業人士，我們精心打造的客戶門戶能夠滿足各類客戶的獨特需求。
要提供令人滿意的服務，技術的保障亦不可或缺。XS集團依託強大而專業的技術團隊和先進的基礎設施，採用最新的技術工具和系統，確保各項服務穩如磐石，安全可靠，讓客戶信任倍增。
此次全面升級不僅僅是對客戶需求的積極回應，更是XS集團作為行業領袖精益求精與不懈追求的體現。XS集團將秉持技術創新和卓越服務的使命，揚帆砥柱，永不止步。
招才引智，壯大團隊，XS集團書寫全球新篇章
在XS集團的輝煌征程中，始終堅持任用經驗豐富、專業能力卓越且富有創新精神的人才，以不斷強化品牌團隊的實力，致力於為全球投資者提供業界頂尖的金融服務與科技解決方案。
7月，Sixtus Ughamadu被聘為XS集團奈及利亞區域經理。他將全面負責領導XS集團在奈及利亞的業務，包括銷售、市場行銷、業務拓展和客戶溝通等關鍵工作。憑藉超過十年的金融服務行業經驗和高層管理職位的歷練，Sixtus Ughamadu將以其卓越的領導力，引領XS集團在奈及利亞的發展蓬勃前行。此前，XS集團已經吸納了多位行業精英，致力於在非洲市場發展壯大。面對非洲市場和奈及利亞市場蘊含的巨大機遇，XS集團將繼續在非洲大陸展開更多活躍表現，並與當地金融機構和合作夥伴緊密合作，積極投身于當地的金融科技創新和發展。
另一方面，XS集團亦進一步深化亞洲市場與東南亞市場的開發。此前，集團在泰國、越南、菲律賓等東南亞國家頻頻亮相，取得了一系列耀眼的成績與讚譽。集團的新任菲律賓區域經理，Nadine Bautista，亦是集團東南亞市場發展的重要支撐。憑藉十多年金融服務行業經驗的基礎，她將全面負責制定並執行符合集團在菲律賓地區總體目標的業務戰略，為菲律賓市場創造新的增長點。XS集團深知東南亞市場的潛力無窮，因此對這一區域的發展持高度重視。
隨著優秀新成員的不斷加入，XS集團的團隊規模與實力將日益增強。集團將繼續在全球範圍招兵買馬，為集團在全球金融科技領域的輝煌成就續寫更加燦爛的篇章。
凝聚智慧，鑄就未來，戰略峰會共商發展藍圖
在彙聚四海英才的同時，XS集團亦十分重視企業文化建設與人才培養策略。目前，XS集團已在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲與拉美地區培養了多國籍、多背景的精英人才。7月20日，來自全球各個辦事處的高層領導與精英人才齊聚賽普勒斯，共商2023年下半年全球發展戰略。這次峰會不僅是一個交流的平臺，更是凝聚智慧、展望未來的盛會。
在峰會上，集團的精英團隊深入研討了全球擴張、技術創新、客戶體驗等關鍵議題。戰略規劃的細節被仔細推敲，願景的藍圖在智慧的碰撞中漸次描繪。集團希望通過這樣的交流活動，讓每位團隊成員更加深入瞭解集團的發展規劃和未來願景，從而更加緊密地協作，為集團的發展貢獻更多力量。
XS集團深信，專業的金融服務與卓越成就的背後離不開全球團隊的辛勤付出。團隊的緊密協作與深入交流，將助力XS集團在全球金融科技舞臺上熠熠生輝，續寫更加輝煌的篇章。
XS集團將繼續攜手全球客戶與合作夥伴，共同追求卓越，不斷拓展業務邊界。在未來的征程中，我們將繼續堅守客戶至上的理念，持續創新，為全球投資者提供頂尖的金融服務與科技解決方案。我們願與每一位投資者共同見證這個激動人心的征程，創造更加燦爛的明天！
關於XS集團
XS集團是提供跨國金融科技與金融服務的全球綜合性金融服務控股集團，受到全球多個司法管轄區的授權與監管，包括澳大利亞ASIC（金融服務牌照編號：374409）、賽普勒斯CySEC（監管牌照編號：412/22）以及塞席爾FSA（監管牌照編號：SD089）。
依託深度機構流動性、先進的交易技術以及專業的客戶支援，XS集團致力於為全球客戶提供專業的一站式、多資產的金融服務以及定制化的解決方案，並提供一千余種金融產品的交易，包含股票、指數、貴金屬、能源、大宗商品期貨、貨幣對以及數位加密貨幣等資產類別。
風險提示
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XS Editorial Team
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