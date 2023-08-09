苹果公司发布iOS最新安全更新，CertiK因安全贡献获其认可





New York, New York, Aug. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据苹果公司最新操作系统更新的发布说明，全球领先的区块链安全和代码审计机构 CertiK 因与苹果iOS内核的两个安全漏洞有关的安全贡献获苹果官方认可。经证实，这些漏洞会对最新的iOS设备造成影响。



据苹果公司官方安全更新页面信息显示，这些漏洞会允许“一个应用程序......以内核权限执行任意代码”。在最新发布的版本中，苹果已通过改进内存处理来解决这些漏洞。

随着Web3应用程序成为主流，用于访问这些应用程序的移动设备的安全性变得至关重要。 作为一家专注于Web3安全的公司，CertiK此前已对移动钱包等应用进行了深入研究并分析调查过移动设备的不同安全保护级别。如今，CertiK再现新突破，成功帮助苹果公司提升其系统的安全性。

随着全球越来越多的人将智能手机用于Web3货币钱包和其他具有安全意识的应用，设备本身的安全性愈发重要。此次安全隐患的最新发现再次凸显了安全机构专注于深度安全研究、产品开发以及主动威胁识别的价值。CertiK对这些漏洞的主动识别和报告强调了从应用层到内核层的全面、多层次安全的重要性。在一个超级互联数字时代，安全必须在每一个层面都滴水不漏，才能真正保护系统和数据的安全。

Web3方兴未艾的发展势头和一系列利好政策的出台，推动CertiK这样的领先技术公司向数字世界的各个角落拓展其业务。今年6月，CertiK因成功发现并报告了SUI网络名为“仓鼠轮”的新型安全威胁而被SUI授予了50万美元奖励。不到两个月的时间内，CertiK再次于重要平台发现了可导致严重后果的安全漏洞——Worldcoin系统漏洞。而此次苹果公司对CertiK的贡献表示认可，这无疑是对其致力于强化整个数字环境的最大肯定。

关于CertiK

CertiK总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。其以守护加密世界为使命，从区块链领域开始，一步步将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键 型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。 CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。

迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了超过4000亿美元的数字资产免受损失。

投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、 Coatue Management、Lightspeed、Advent International、 软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、 币安、顺为资本、IDG资本、 Wing、联想之星、丹华资本 等各行业领导者的支持。

Hari Govindarajan PR & Comms Specialist, Luna PR hari@lunapr.io