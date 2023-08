Airtech Challenge 2023: o desafio de inovar no setor aéreo amplia sua chamada

Airtech Challenge tem dois temas de participação na edição de 2023: tecnologia sustentável e experiência do usuário e do cliente Tecnológico de Monterrey, que este ano celebra seu 80º aniversário, promove a formação de cidadãos conscientes com uma visão global para participar solidariamente na solução dos problemas do mundo e, através do incMTY, apoia a comunidade empreendedora do Kota Fukutoku, VP de Planeación Corporativa y Advocacy de Daikin Latin America Operations

O projeto vencedor fará uma viagem de negócios ao Japão e receberá US$ 10.000

SãO PAULO, BRASIL, BRASIL, August 7, 2023/ EINPresswire.com / -- A chamada Airtech Challenge 2023 é voltada para a comunidade empreendedora de qualquer país da América Latina, o objetivo é inovar e transformar a indústria de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC).Airtech Challenge estende o período de inscrições de projetos de 6 de agosto a 8 de setembro de 2023, os dois temas participantes da edição de 2023 do Airtech Challenge são tecnologia sustentável e experiência do usuário e do cliente (UX/CX) e podem ser aplicados no site www.incmty.com/airtech A Daikin, empresa japonesa líder mundial em soluções de ar-condicionado tem como objetivo criar uma sociedade sustentável por meio da inovação no setor aéreo e junto com a incMTY, plataforma de empreendedorismo do Tecnológico de Monterrey, unem forças para apresentar o Airtech Challenge como uma oportunidade para empreendedores de qualquer país da América Latina participarem dessa transformação.Tecnológico de Monterrey, que este ano celebra seu 80º aniversário, promove a formação de cidadãos conscientes com uma visão global para participar solidariamente na solução dos problemas do mundo e, através do incMTY, apoia a comunidade empreendedora do México e de toda a América Latina.Temas do Airtech ChallengeAirtech Challenge tem dois temas de participação na edição de 2023: tecnologia sustentável e experiência do usuário e do cliente (UX/CX).Tecnologia sustentável• Iniciativas que, por meio de sua proposta de valor, criam melhorias significativas e mensuráveis no cuidado ambiental e reduzem o impacto ambiental da indústria de climatização por meio de seus produtos, serviços e infraestrutura. Por exemplo: Projetos que melhorem a eficiência energética, reduzam as emissões de gases ou implementem a economia circular na cadeia de valor.Experiência do usuário e do cliente (UX/CX)• Iniciativas que, por meio de sua proposta de valor, criam melhorias significativas e mensuráveis na experiência de usuários e clientes residenciais, comerciais e industriais, com foco na criação de novos produtos, serviços e modelos de negócios. Por exemplo: projetos de automação, inteligência artificial, sensores, internet das coisas, novos modelos de negócios, novas aplicações à tecnologia existente e tecnologia que facilite o uso de equipamentos para idosos ou pessoas com deficiência.Quais os requisitos necessários para se candidatar?• Ter uma startup ou projeto dentro de qualquer um dos temas do desafio, com pelo menos um protótipo ou produto mínimo viável, até que esteja na fase de exigir financiamento.• Ser pessoas com cidadania atual em um país da América Latina.• Ser maior de idade no país de residência ou ter pelo menos 18 anos de idade (ambos os casos)• Ter nível mínimo de escolaridade técnica e posterior (bacharelado ou bacharelado, mestrado ou mestrado, especialidade ou doutorado).• Ter autoridade legal para viajar dentro e fora do país de residência. (Elemento indispensável em caso de finalista).• Devem explicar claramente o problema que identificam, a forma como resolvem e o modelo de negócio dessa solução. É importante notar que a ligação entre a solução e a indústria de HVAC também deve ser claramente explicada em qualquer um dos 2 temas do desafio.• As iniciativas devem ser estabelecidas em um país da América Latina e operar a solução na mesma região. Além disso, devem ser ideias originais e não tropicalizações de tecnologias de outras latitudes ou não originais, de modo que modelos como marketing exclusivo ou franquias são automaticamente excluídos desta chamada.Prémios para os vencedoresOs três primeiros colocados do desafio terão direito a diversos benefícios:• Primeiro lugar: Viagem de negócios ao Japão, programa de aceleração, oportunidade de criar sinergias com a Daikin e $10,000.00 USD.• Segundo lugar: Programa de aceleração, oportunidade de criar sinergias com a Daikin e $5,000.00 USD.• Terceiro lugar: Programa de aceleração, oportunidade de criar sinergias com a Daikin e US$ 2.500,00Faça parte do Airtech Challenge e revolucione a indústria aérea!