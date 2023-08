La nuova stagione dei siti web Wordpress rottama i precedenti in HTML e FLASH

KLASSER.COM - Realizzazione siti web & Posizionamento Google KLASSER.COM Realizzazione siti web KLASSER.COM Posizionamento Google

Le tecnologie utilizzate per la realizzazione di un sito web si sono evolute e spesso hanno mutato completamente piattaforma di sviluppo.

ROMA, LAZIO, ITALY, August 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Tanti i buoni motivi per rinnovare un sito web, piattaforma principale di promozione online dei propri servizi e/o vendita di beni che in quanto parte del settore tecnologico risente più velocemente rispetto ad altri settori del passare del tempo con conseguente decadimento delle performance.Le tecnologie utilizzate per la realizzazione di un sito web si sono evolute e spesso hanno mutato completamente piattaforma di sviluppo.La prima stagione dei siti web era rappresentata dalle soluzioni in linguaggio HTML, oggi obsoleto in quanto non ottimizzato per i dispositivi mobili come tablet e smartphone. Le soluzioni web odierne infatti prendono il nome di "Responsive" in quanto la visualizzazione delle pagine prende una forma che si adatta in base alle dimensioni ed alle proporzioni dello schermo. Si passa infatti da uno schermo orizzontale ampio (desktop) ad uno schermo verticale piccolo (tablet e smartphone). I siti web "Responsivi" sono in grado di riformulare le impaginazioni per adattarsi ad una migliore lettura e visualizzazione in base al dispositivo utilizzato per connettersi al sito web.Del resto oltre l'80% degli accessi ad un sito web oggi proviene da un dispositivo mobile. Motivo per il quale nella precedente stagione le rottamazioni obbligatorie hanno coinvolto i siti web realizzati in tecnologia FLASH, molto accattivante in quanto permetteva di realizzare siti web "Dinamici" con animazioni e transizioni che ambivano ad essere il futuro della grafica per la promozione online. Tuttavia così non è stato in quanto la tecnologia FLASH è risultata completamente incompatibile con la diffusione dei nuovi dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Il FLASH è stato poi completamente dismesso del suo funzionamento online necessitando quindi i rifacimenti delle soluzioni internet sviluppate in tale ambiente.La terza stagione dei siti web è stata sviluppata in WordPress. Tale piattaforma di sviluppo si è diffusa perché oltre ad offrire soluzione alla necessità multi-device ha offerto la possibilità di aggiornamenti tramite un gestionale back-office, grazie al quale i proprietari dei siti web pur non essendo esperti di programmazione hanno avuto la possibilità di aggiornare il proprio sito quantomeno la sezione BLOG/NEWS che rappresentava la maggiore necessità di autonomia per tempi e contenuti.Sono diversi anni che WordPress domina le piattaforme di sviluppo web tuttavia la performance di un sito web ed il relativo posizionamento nei motori di ricerca sopratutto Google è determinata anche da altri fattori più tecnici come la versione WordPress, la versione PHP del Server su cui è ospitato il sito web, l'anzianità del template utilizzato per lo sviluppo grafico, la galassia di complementi utili allo sviluppo del sito web noti con il nome di PLUGINS.Per avere un ottimale posizionamento nei motori di ricerca, sopratutto su Google, oggi bisogna avere un sito performante nella qualità della grafica/comunicazione come anche nella qualità tecnica di sviluppo, veloce nel caricamento dei contenuti, efficace nel coinvolgere il potenziale pubblico in modo tale da avere un feedback positivo, in grado di battere la concorrenza nelle classifiche dei risultati di ricerca.Del resto "poca importanza ha la qualità di un sito web se nessuno lo visita" per cui una approfondita analisi da parte di un professionista può fare la differenza in termine di visibilità ed efficacia nell'utilizzare un sito web come strumento di marketing online.