GMBot24 - Il Tuo Assistente Virtuale Intelligente per il Business 24/7

Sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare l'assistenza clienti e la gestione del tuo e-commerce con GMBot24, il tuo assistente virtuale disponibile 24/7

GMBot24 trasforma il tuo business, offrendo un'assistenza clienti di alta qualità 24/7.” — Gianfranco Maffei, Founder of GMLogic by Teeresia srl

MILANO, MILANO, ITALIA, August 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Rivoluziona il tuo Business con GMBot24 , l' Assistente Virtuale Intelligente Data - GMLogic è orgogliosa di presentare GMBot24, un assistente virtuale intelligente progettato per rivoluzionare il tuo modo di fare business. Basato sull'intelligenza artificiale di ChatGPT e sviluppato interamente in Italia, GMBot24 offre un servizio di assistenza clienti in tempo reale, completamente personalizzabile, che si adatta alle tue esigenze specifiche.In un mondo sempre più digitale, rispondere in tempo reale alle richieste dei clienti, fornire informazioni accurate e mantenere un alto livello di coinvolgimento degli utenti sono sfide che ogni business deve affrontare. GMBot24 è qui per aiutarti a superare queste sfide, lavorando per te 24/7.Migliora l'Assistenza Tecnica del tuo BusinessLa gestione di un business può essere impegnativa, soprattutto quando si tratta di fornire un'assistenza tecnica di qualità. Questo può portare a clienti insoddisfatti e a un calo delle conversioni. Con GMBot24, puoi trasformare il tuo business. Il nostro team può assisterti nel trasformare il tuo business attraverso le ultime capacità tecnologiche per rimanere al passo con la concorrenza.Gestisci il tuo E-Commerce in Modo più SempliceGestire un e-commerce può essere un'impresa particolarmente ardua. Rispondere alle domande dei clienti, fornire informazioni sui prodotti e costruire la fiducia nel tuo marchio possono sembrare compiti insormontabili. Tuttavia, con GMBot24, tutto diventa più semplice. Questo chatbot intelligente è stato progettato per semplificare la gestione del tuo e-commerce, offrendo un'assistenza clienti immediata e automatizzando alcune delle attività più ripetitive.Investi in un Partner Tecnologico AffidabileInvestire in GMBot24 significa scegliere un partner tecnologico affidabile per la tua azienda. Il nostro obiettivo è fornirti un servizio di alta qualità che possa aiutarti a migliorare l'efficienza del tuo business e a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti. Il costo di GMBot24 inizia da €800.00+ con un costo mensile di €100.00 per la progettazione, l'addestramento AI e l'installazione sui sistemi del cliente.Unisciti a Oltre 3000 Aziende in Italia che si Fidano di NoiSiamo convinti che GMBot24 rappresenti un investimento prezioso per la tua azienda, offrendoti un servizio di assistenza clienti di alta qualità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Unisciti a oltre 3000 aziende in Italia che si fidano di noi e trasforma il tuo business oggi stesso!Per ulteriori informazioni su GMBot24, visita il nostro sito web GMBot24 o contattaci per richiedere una demo.Fine del comunicato stampaInformazioni su GMLogicGMLogic è un'azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale, con sede in Italia. Sviluppa soluzioni innovative per aiutare le aziende a migliorare l'efficienza e la soddisfazione del cliente. GMBot24 è uno dei loro prodotti di punta, progettato per rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono l'assistenza clienti e l'e-commerce.Contatti per la stampaNome: Gianfranco MaffeiRuolo: Founder of GMLogic By Teeresia srlEmail: info@gmlogic.it