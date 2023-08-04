阿布扎比的人工智能大學專門設立多個機械人學與計算機科學學系，以滿足全球與日俱增的需求

阿布扎比, 阿拉伯聯合酋長國, Aug. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 因應全球對機械人學與計算機科學專才的需求激增，穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學 (MBZUAI) 專門針對這些學科設立了兩個新學系和四個相關研究生課程。預計到 2030 年i，對有關學科的需求將分別達到 2,250 億美元ii及 1,400 億美元。



新學系補充了該大學現有的計算機視覺 (CV)、機器學習 (ML) 和自然語言處理 (NLP) 學系，這些學系在 CSRankings 全球排名位列首 20 位。

為配合新學系的成立，大學亦已推出機械人學與計算機科學的碩士及博士課程。 這些課程將有助阿聯酋進一步發展更廣泛的人工智能生態系統，並鞏固阿聯酋作為國際人工智能研究和創新中心的地位。

MBZUAI 校長兼大學教授邢波表示：「加入這兩個新學系，標誌著 MBZUAI 一直在人工智能領域中努力不懈，為卓越研究和創新奠定了堅固的基礎。 大學將持續為阿布札比引進在人工智能領域中領先全球的教師和研究人員，並培養學生成為各行各業的先驅，讓他們掌握需求甚殷的技能，以發展先進的人工智能工具和應用。 如今我們可謂處於數碼人工智能界的文藝復興時期，各界對這些學科技能的需求必然是與日俱增。」

機械人學系將集中於嚴謹且具高影響力的原創研究，重點關注機械人學習及機械人演算法，而非開發全新的機械人硬件。 計算機科學系將在基礎技術方面提供無可比擬的技術深度，這些基礎技術已在過去四十年間促進了資訊科技的急速發展，帶來了巨大影響。

MBZUAI 代理常務副校長 Timothy Baldwin 教授指出：「MBZUAI 處於人工智能教育和研究的尖端，因此我們的課程別具特色，並具有全球競爭力。 機械人學系將專注在以人為本的自主機械人研究，並培養新一代機械人技術人才，傳授人工智能和機械人學的深厚技能，支援他們投身於學術界、工業界和政府的前沿職業。」

機械人學是一門變革性技術，徹底革新製造業、醫療保健行業、農業和運輸業等行業。 研究顯示，未來幾年對機械人學專才的需求殷切。預計到 2030 年iii，機械人技術市場價值將超過 2,256 億美元。 預計全球將出現人才短缺問題，導致此需求受到嚴重阻礙。由於缺乏技術人才，到 2030 年可能有多達 8,500 萬個空缺職位iv。 同樣地，全球計算機科學就業市場亦發展蓬勃。預計從 2021 年到 2027 年將有 14.5% 的複合年增長率，而到 2026 年估計將有 350 萬個工作職位v。

2024 年度入學申請將於 2023 年 9 月 1 日開放。 如需更多資訊，請至 mbzuai.ac.ae 或聯絡 admissions@mbzuai.ac.ae

i Precedence Research

ii Precedence Research

iii Precedence Research

iv Korn Ferry

v 計算機科學就業市場預測 ( The Most Surprising Computer Science Job Statistics And Trends in 2023 • GITNUX )

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