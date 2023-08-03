联拓生物宣布SHP2抑制剂BBP-398联合奥希替尼治疗EGFR突变阳性非小细胞肺癌患者的I期临床试验已完成首例患者给药

上海和新泽西州普林斯顿, Aug. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克:LIAN)，一家致力于为中国和其他亚洲主要市场的患者带来创新药物的生物技术公司，于今日宣布，评估公司旗下SHP2抑制剂BBP-398联合阿斯利康公司的奥希替尼治疗EGFR突变阳性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的I期临床试验已完成首例患者给药。



SHP2是一种蛋白酪氨酸磷酸酶，通过连接生长因子、细胞因子和整合素信号与下游RAS/MAPK通路以调节细胞增殖与存活。SHP2过度活化是多种癌症生成的关键因素，是部分靶向治疗的耐药机制之一，也可抑制抗肿瘤免疫。

在亚洲地区，约40-50%的NSCLC患者存在EGFR突变，是美国的两倍以上。通过同时抑制SHP2与EGFR，有望能抑制肿瘤生成和细胞过度增殖。

联拓生物首席执行官王轶喆博士表示：“BBP-398是一种潜在的同类最优的SHP2抑制剂，被设计用于最大化提高联合治疗的疗效。对于奥希替尼耐药的EGFR突变阳性NSCLC患者而言，目前的治疗选择十分有限。我们非常期待BBP-398联合治疗逆转奥希替尼耐药的能力。”

此次开展的研究是一项多中心、开放标签的I期研究，旨在评估BBP-398联合奥希替尼治疗存在EGFR突变的局部晚期或转移性NSCLC患者的安全性、耐受性、药代动力学和抗肿瘤活性。该试验包括剂量递增阶段和疗效扩展阶段两个部分。2023年7月，联拓生物宣布与阿斯利康在中国达成临床供应协议，以获得该试验所需要的奥希替尼。

关于 BBP-398

BBP-398是一种SHP2抑制剂，正在开发用于难治性癌症的治疗。BBP-398由BridgeBio 和MD Anderson Cancer Center（德州大学安德森癌症中心）合作开发。SHP2是一种蛋白酪氨酸磷酸酶，通过连接生长因子、细胞因子和整合素信号与下游RAS/ERK MAPK通路以调节细胞增殖与存活。联拓生物已与BridgeBio达成战略合作，在中国大陆和其他亚洲市场开展BBP-398联合其它药物治疗各种实体瘤（如非小细胞肺癌、结直肠癌和胰腺癌）的临床开发和商业化工作；2022年5月，BridgeBio与百时美施贵宝达成排他性许可协议，授权其在全球范围内（不包含中国大陆、香港、澳门、台湾、泰国、新加坡和韩国等市场）开展BBP-398所有适应症的开发和商业化工作。此外，BridgeBio还正与其它临床合作方共同研究BBP-398与其它药物联用的疗效，如与百时美施贵宝合作，评估BBP-398与OPDIVO®（nivolumab）联用治疗存在KRAS突变的晚期实体瘤患者的疗效；与安进合作，评估BBP-398与安进的KRAS G12C抑制剂LUMAKRAS®联用治疗存在KRAS G12C突变晚期实体瘤患者的疗效。

关于联拓生物

联拓生物是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病等不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问www.lianbio.com。

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