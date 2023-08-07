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Enapter AG与卧龙（Wolong）将共同把AEM电解槽引入中国

Wolong and Enapter sign Framework Supply Contract

Douglas Pang, Chairman of Wolong Electric Drive Group and Sebastian-Justus Schmidt, CEO of Enapter

Enapter Logo

德、意电解槽制造商Enapter将业务扩展至中国. 与中国领先的发动机制造商卧龙（wolong）签署供应框架合同. 框架合同金额超过600万欧元

卧龙（Wolong）务实的态度，以绩效为导向的生产方式，以及长期合作的意向将我们聚集在一起。伴随着首台 AEM 电解槽在中国的问世，他们提供的优质服务也体现了真正的客户导向.”
— Sebastian-Justus Schmidt
浙江上虞, 中国, August 7, 2023/EINPresswire.com/ -- 德国柏林. Enapter AG（证券代码：DE000A255G02）与中国企业卧龙（Wolong）签署了一份价值超过600万欧元的供应框架合同。卧龙（Wolong）作为世界领先的电机和驱动专业制造商的同时，也积极活跃于可再生能源领域。该公司在过去已为不同功率范围的电解槽开发了电源，并且在泵和风扇的应用领域拥有丰富的经验和悠久的历史。

该合同于 8 月 7 日签署，为期数年，内容包括向多个中国客户交付五兆瓦多芯系统以及约130台小型单芯电解槽（AEM电解槽 4.0），这些电解槽将被在不同测试场地和应用环境中使用。

Enapter和卧龙（Wolong）计划共同打造在中国具有竞争力的模块化氢气解决方案。在 AEM 电解领域，Enapter 希望在未来几年内能在中国获得重要的市场份额。

卧龙电气驱动集团的总裁庞欣元（Douglas Pang）表示：“我们的企业愿景完美契合：Enapter的目标是成为全球领先的AEM电解槽提供商。卧龙（Wolong）也拥有同样的愿景，并希望作为中国的制造商发挥关键的作用，利用卧龙生产的组件帮助本地和全球的氢能产业的拓展。”

Enapter创始人Sebastian-Justus Schmidt表示：“卧龙（Wolong）务实的态度，以绩效为导向的生产方式，以及长期合作的意向将我们聚集在一起。伴随着首台 AEM 电解槽在中国的问世，他们提供的优质服务也体现了真正的客户导向。


关于卧龙（WOLONG)
卧龙（Wolong）是全球排名前三的发动机和动力传动制造商，同时也活跃于可再生能源领域。该公司已开发了不同功率范围的电解槽转换器，并在泵和风扇的应用领域拥有成丰富的经验和悠久的历史。卧龙（Wolong）拥有超过50家子公司，包括欧洲ATB集团、Brook Crompton、GE工业电机和意大利Modern的SIR Robotics等。直至2019年，该集团已经拥有超过18,000名员工，年销售额超过54亿美元。该集团成立于1984年，并于2002年6月在上海证券交易所上市。

关于Enapter
Enapter是一家创新的新能源技术公司，旨在生产高效的电解水制氢器（又称电解槽）以替代化石燃料，推动全球的能源转型。该公司的阴离子交换膜 (AEM) 技术已得到验证并获得专利，可批量生产经济高效的即插即用型电解槽，用于在世界任何地方以任何规模生产绿色氢气。这些模块化系统已经在全球超过50个国家的340多家公司中使用，应用领域包括能源、交通、工业、供暖和通信。Enapter AG总部位于德国，在意大利拥有研发和生产基地。Enapter AG已在法兰克福和汉堡交易所的监管市场上市，证券代码：DE000A255G02

Vaitea Cowan
Enapter
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