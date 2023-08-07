Enapter AG与卧龙（Wolong）将共同把AEM电解槽引入中国

Wolong and Enapter sign Framework Supply Contract Douglas Pang, Chairman of Wolong Electric Drive Group and Sebastian-Justus Schmidt, CEO of Enapter Enapter Logo

德、意电解槽制造商Enapter将业务扩展至中国. 与中国领先的发动机制造商卧龙（wolong）签署供应框架合同. 框架合同金额超过600万欧元

卧龙（Wolong）务实的态度，以绩效为导向的生产方式，以及长期合作的意向将我们聚集在一起。伴随着首台 AEM 电解槽在中国的问世，他们提供的优质服务也体现了真正的客户导向.” — Sebastian-Justus Schmidt