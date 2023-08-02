شركة WOOD COUTURE الرائدة في تصنيع مفروشات الضيافة وقطع الأثاث الراقية تعلن توسعها إلى السوق السعودي
EINPresswire.com/ -- DUBAI, UAE (ARAB NEWSWIRE)
يسر شركة Wood Couture الشهيرة المتخصصة في تصنيع الأثاث حسب الطلب، الإعلان عن توسعها إلى السوق السعودي رسمياً، لتحدث نقلة نوعية في قطاع صناعة الأثاث حسب الطلب في المملكة بفضل فريق عملها المتميز وخبرتها الواسعة في المجال والتزامها بالتميز والإبداع.
ويأتي ذلك بعد أن حصلت Wood Couture على الترخيص اللازم للعمل في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشركة بالفعل بتعزيز تواجدها في المملكة، حيث أصحبت الشركة جزءاً من مشروع مرموق جاري العمل عليه الآن في جدة، وذلك بما يؤكد على التزام Wood Couture في تقديم حلول مبتكرة وتصنيع أثاث يلبي تطلعات عملائها المتميزين في المملكة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لـ Wood Couture في تعزيز حضورها في المملكة لتكون إضافة مميزة لقطاع تصنيع الأثاث المحلي في السعودية من خلال المساهمة في تطوير القطاع وتمكين المواهب السعودية الصاعدة، فيما تهدف الشركة أيضاً على المدى المتوسط إلى تطوير منشأة تصنيع من الطراز الأول بالتعاون مع مستثمر محلي، ويَنبُع ذلك من إيمان Wood Couture الراسخ بإمكانيات المواهب السعودية، وضرورة توفير الفرص المناسبة لهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم.
تتبنى Wood Couture ممارسات التصنيع المسؤول في عملياتها
تطلع Wood Couture لتعزيز الاستدامة في القطاع، لذلك تحرص على دمج ممارسات التصنيع المسؤول في صميم عملياتها وابتكاراتها، وذلك بما يضمن تقديم جودة استثنائية للعملاء مع إحداث أثر إيجابي على البيئة.
وتلتزم Wood Couture أيضاً بتشجيع التعاون بين الفنانين الشباب ومصممي الديكور الداخلي السعوديين وأفضل شركات التصميم الداخلي العالمية، حيث تهدف هذه الجهود إلى إيجاد المواهب المحلية وتطويرها لتصميم مجموعات أثاث تمزج بين الابتكار والإبداع وتعكس التأثيرات الثقافية المحلية. وتطلع Wood Couture، من خلال الجمع بين الرؤى والخبرات المتنوعة، إلى تعزيز وجود مجتمع تصميم مبتكر ونابض بالحياة في المملكة العربية السعودية.
Wood Couture متحمسة للفرص التي تنتظرنا في السوق السعودي وتتطلع إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول الأثاث المفصلة حسب الطلب
يتماشى دخول Wood Couture إلى السوق السعودية مع استراتيجية برنامج "صنع في السعودية" لتطوير الصناعة الوطنية، والتي تركز بقوة على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والمواهب الإبداعية، بينما تحرص الشركة على المساهمة في نمو القطاع من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الخارجيين وأصحاب المصلحة، وتشجيع ريادة الأعمال والمواهب الإبداعية وتبني التقنيات الحديثة.
وتؤكد Wood Couture على حماسها للفرص التي تنتظرنا في السوق السعودي وتتطلع إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول الأثاث المفصلة حسب الطلب. ولا شك بأن Wood Couture ستتمكن من إحداث تأثير دائم على صناعة الأثاث السعودية بفضل التزامها الراسخ بالتميز وتطوير المواهب المحلية، وتبنيها لممارسات التصنيع المسؤول.
لمزيد من المعلومات حول Wood Couture، تابعوا حساب الشركة على انستغرام أو تفضلوا بزيارة صفحة الشركة على اليوتيوب ، وبإمكانكم أيضاً التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني marketing@woodcouture.com.
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Lilia Chehab
يسر شركة Wood Couture الشهيرة المتخصصة في تصنيع الأثاث حسب الطلب، الإعلان عن توسعها إلى السوق السعودي رسمياً، لتحدث نقلة نوعية في قطاع صناعة الأثاث حسب الطلب في المملكة بفضل فريق عملها المتميز وخبرتها الواسعة في المجال والتزامها بالتميز والإبداع.
ويأتي ذلك بعد أن حصلت Wood Couture على الترخيص اللازم للعمل في المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشركة بالفعل بتعزيز تواجدها في المملكة، حيث أصحبت الشركة جزءاً من مشروع مرموق جاري العمل عليه الآن في جدة، وذلك بما يؤكد على التزام Wood Couture في تقديم حلول مبتكرة وتصنيع أثاث يلبي تطلعات عملائها المتميزين في المملكة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لـ Wood Couture في تعزيز حضورها في المملكة لتكون إضافة مميزة لقطاع تصنيع الأثاث المحلي في السعودية من خلال المساهمة في تطوير القطاع وتمكين المواهب السعودية الصاعدة، فيما تهدف الشركة أيضاً على المدى المتوسط إلى تطوير منشأة تصنيع من الطراز الأول بالتعاون مع مستثمر محلي، ويَنبُع ذلك من إيمان Wood Couture الراسخ بإمكانيات المواهب السعودية، وضرورة توفير الفرص المناسبة لهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم.
تتبنى Wood Couture ممارسات التصنيع المسؤول في عملياتها
تطلع Wood Couture لتعزيز الاستدامة في القطاع، لذلك تحرص على دمج ممارسات التصنيع المسؤول في صميم عملياتها وابتكاراتها، وذلك بما يضمن تقديم جودة استثنائية للعملاء مع إحداث أثر إيجابي على البيئة.
وتلتزم Wood Couture أيضاً بتشجيع التعاون بين الفنانين الشباب ومصممي الديكور الداخلي السعوديين وأفضل شركات التصميم الداخلي العالمية، حيث تهدف هذه الجهود إلى إيجاد المواهب المحلية وتطويرها لتصميم مجموعات أثاث تمزج بين الابتكار والإبداع وتعكس التأثيرات الثقافية المحلية. وتطلع Wood Couture، من خلال الجمع بين الرؤى والخبرات المتنوعة، إلى تعزيز وجود مجتمع تصميم مبتكر ونابض بالحياة في المملكة العربية السعودية.
Wood Couture متحمسة للفرص التي تنتظرنا في السوق السعودي وتتطلع إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول الأثاث المفصلة حسب الطلب
يتماشى دخول Wood Couture إلى السوق السعودية مع استراتيجية برنامج "صنع في السعودية" لتطوير الصناعة الوطنية، والتي تركز بقوة على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والمواهب الإبداعية، بينما تحرص الشركة على المساهمة في نمو القطاع من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الخارجيين وأصحاب المصلحة، وتشجيع ريادة الأعمال والمواهب الإبداعية وتبني التقنيات الحديثة.
وتؤكد Wood Couture على حماسها للفرص التي تنتظرنا في السوق السعودي وتتطلع إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول الأثاث المفصلة حسب الطلب. ولا شك بأن Wood Couture ستتمكن من إحداث تأثير دائم على صناعة الأثاث السعودية بفضل التزامها الراسخ بالتميز وتطوير المواهب المحلية، وتبنيها لممارسات التصنيع المسؤول.
لمزيد من المعلومات حول Wood Couture، تابعوا حساب الشركة على انستغرام أو تفضلوا بزيارة صفحة الشركة على اليوتيوب ، وبإمكانكم أيضاً التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني marketing@woodcouture.com.
الاتصال بوسائل الإعلام
ار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
Lilia Chehab
Wood Couture LLC
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