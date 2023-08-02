مطعم بول أرابيا يحتفل بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
EINPresswire.com/ -- كشف مطعم ومخبز بول، المشهور بتصميمه الفرنسي، عن إضافة قسم جديد للمأكولات والمشروبات تحت اسم برانش طول اليوم إلى قائمة الطعام لديه، احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين لافتتاح أبوابه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونجحت العلامة بترسيخ حضورها عالمياً منذ افتتاحها عام 1889 في فرنسا من خلال افتتاح أكثر من 750 فرعاً لها موزعة في أرجاء 51 دولةً، ثم افتتحت أول فرع لها في منطقة الشرق الأوسط تحت مظلة مجموعة أزاديا عام 2003، متمثلاً في مطعم بول أرابيا في الكويت. واليوم يفخر المطعم بحضوره اللافت من خلال أكثر من 110 فروع موزعة في ثماني دول على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونظراً لسمعتها المتميزة في تجارب الطهو، أصبحت فروع المطعم وجهاتٍ مفضلة للضيوف في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مكسيم هولدر، الرئيس التنفيذي العالمي لعلامة بول: "يسرنا الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لمطاعم بول أرابيا، ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا المستمر وشغفنا بتقديم أشهى الأطباق ومشاركة الثقافة الفرنسية مع عملائنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونطمح خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع حضورنا في المنطقة وتقديم تجارب طعام جديدة تلبي مختلف الأذواق وترتقي بتطلعات الزوار، من خلال إضافة تشكيلة جديدة من المأكولات الشهية".
فضلاً عن تقديم منتجات بول الأساسية من المعجنات والخبز والكعك وقائمة كاملة من وجبات الإفطار والغداء والعشاء، يقدم قسم برانش طول اليوم الجديد سبعة أطباق مميزة من أشهى المطابخ العالمية، ويبرز ضمنها طبق سلمون كرول، الذي يتألف من خبز الكرواسون كرول مع السلمون المدخن والبيض المسلوق، إضافة إلى جبنة كريمة التارتار وأوراق الجرجير، مع صلصلة هولنديز الخاصة بمطعم بول والبصل المقرمش المهروس.
ويمكن لعشاق الأطباق الفاخرة الاستمتاع بطبق برجر برانش المؤلف من قطعة اللحم مع الحبش المشوي وجبنة إيمنتال، بالإضافة إلى البيض المقلي واللحم المقدد المحلّى وصلصة سريراتشا بالعسل والمايونيز، ويُقدم إلى جانبها خبز البطاطس الطري الخاص بالمطعم. ويتوفر طبقا سلمون كرول وبرجر برانش مع بطاطس ألوميت، لتوفير تجربة تذوق لا تُضاهى. كما تتضمن القائمة الجديدة طبق بيستو الحلومي والكينوا الشهي والمغذي، وتوست ميزو الأفوكادو المميز بنكهة الأومامي، وطبق شرائح اللحم والبيض الذي يمثل وجبة البرانش التقليدية، إضافة إلى طبقين من الآساي.
وقام المطعم بتحديث أقسام أخرى من قائمة الطعام وإضافة مجموعة جديدة من الأطباق، ليمنح الضيوف سيمفونية من النكهات ترضي جميع الأذواق. ويبرز من بين الأطباق الشهية طبق جبنة فيتا المغطاة بالسمسم الأبيض والأسود مع العسل والفلفل الحار، الذي يُقدم مع خبز الفوغاس. ومن جانبها، تتضمن تشكيلة الباستا طبق روز بوراتا الروبيان، وهو توليفة شهية من باستا لينجويني بالروبيان، مع جبنة البوراتا والصلصة الوردية وزيت الفلفل والثوم، وتُزيّن بالبصل المقرمش. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بطبق الدجاج بأضلاع الذرة الجديد، والذي يجمع بين مكعبات جبنة الموزاريلا ودجاج شتني المانجو وأضلاع الذرة المشوية، بالإضافة إلى صلصة الأفوكادو الشهية مع فول الصويا الإيدامامي والخس، ممزوجة جميعاً مع صلصة البرتقال اللذيذة.
ويقدم المطعم أيضاً تشكيلة شهية من الحلويات الجديدة احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين، وفي مقدمتها فطيرة تارت تاتان بالتفاح التي تتميز بعجينتها الهشة المحشوة بالتفاح مع صلصة الكراميل وكريمة شانتيه الفانيلا، إضافة إلى طبق فوندون الشوكولاتة المكون من فوندون بشوكولاتة فالرونا الداكنة، ومزين برقائق الشوكولاتة الداكنة مع الآيس كريم. وتتضمن قائمة التحلية أيضاً طبق شوكولاتة الشو بالكراكلين، الذي يتألف من كرات الشوكولاتة المخبوزة بعناية والمحشوة بكريمة تروبزيين الشهية بالفانيلا ومغطاة بصلصة الشوكولاتة؛ إضافة إلى طبق بان بيردو الكلاسيكي وحلوى التيراميسو. ويقدم المطعم كذلك طبق تروبيزين كريب بروليه الشهي، وهو عبارة عن كريب محشي بكريمة التروبيزين مع نكهات الفواكه المنعشة.
ويمكن للضيوف تجربة القائمة الجديدة في جميع متاجر بول في مختلف أرجاء الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر.
Pragati Malik
ونجحت العلامة بترسيخ حضورها عالمياً منذ افتتاحها عام 1889 في فرنسا من خلال افتتاح أكثر من 750 فرعاً لها موزعة في أرجاء 51 دولةً، ثم افتتحت أول فرع لها في منطقة الشرق الأوسط تحت مظلة مجموعة أزاديا عام 2003، متمثلاً في مطعم بول أرابيا في الكويت. واليوم يفخر المطعم بحضوره اللافت من خلال أكثر من 110 فروع موزعة في ثماني دول على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونظراً لسمعتها المتميزة في تجارب الطهو، أصبحت فروع المطعم وجهاتٍ مفضلة للضيوف في الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مكسيم هولدر، الرئيس التنفيذي العالمي لعلامة بول: "يسرنا الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لمطاعم بول أرابيا، ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا المستمر وشغفنا بتقديم أشهى الأطباق ومشاركة الثقافة الفرنسية مع عملائنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونطمح خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع حضورنا في المنطقة وتقديم تجارب طعام جديدة تلبي مختلف الأذواق وترتقي بتطلعات الزوار، من خلال إضافة تشكيلة جديدة من المأكولات الشهية".
فضلاً عن تقديم منتجات بول الأساسية من المعجنات والخبز والكعك وقائمة كاملة من وجبات الإفطار والغداء والعشاء، يقدم قسم برانش طول اليوم الجديد سبعة أطباق مميزة من أشهى المطابخ العالمية، ويبرز ضمنها طبق سلمون كرول، الذي يتألف من خبز الكرواسون كرول مع السلمون المدخن والبيض المسلوق، إضافة إلى جبنة كريمة التارتار وأوراق الجرجير، مع صلصلة هولنديز الخاصة بمطعم بول والبصل المقرمش المهروس.
ويمكن لعشاق الأطباق الفاخرة الاستمتاع بطبق برجر برانش المؤلف من قطعة اللحم مع الحبش المشوي وجبنة إيمنتال، بالإضافة إلى البيض المقلي واللحم المقدد المحلّى وصلصة سريراتشا بالعسل والمايونيز، ويُقدم إلى جانبها خبز البطاطس الطري الخاص بالمطعم. ويتوفر طبقا سلمون كرول وبرجر برانش مع بطاطس ألوميت، لتوفير تجربة تذوق لا تُضاهى. كما تتضمن القائمة الجديدة طبق بيستو الحلومي والكينوا الشهي والمغذي، وتوست ميزو الأفوكادو المميز بنكهة الأومامي، وطبق شرائح اللحم والبيض الذي يمثل وجبة البرانش التقليدية، إضافة إلى طبقين من الآساي.
وقام المطعم بتحديث أقسام أخرى من قائمة الطعام وإضافة مجموعة جديدة من الأطباق، ليمنح الضيوف سيمفونية من النكهات ترضي جميع الأذواق. ويبرز من بين الأطباق الشهية طبق جبنة فيتا المغطاة بالسمسم الأبيض والأسود مع العسل والفلفل الحار، الذي يُقدم مع خبز الفوغاس. ومن جانبها، تتضمن تشكيلة الباستا طبق روز بوراتا الروبيان، وهو توليفة شهية من باستا لينجويني بالروبيان، مع جبنة البوراتا والصلصة الوردية وزيت الفلفل والثوم، وتُزيّن بالبصل المقرمش. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بطبق الدجاج بأضلاع الذرة الجديد، والذي يجمع بين مكعبات جبنة الموزاريلا ودجاج شتني المانجو وأضلاع الذرة المشوية، بالإضافة إلى صلصة الأفوكادو الشهية مع فول الصويا الإيدامامي والخس، ممزوجة جميعاً مع صلصة البرتقال اللذيذة.
ويقدم المطعم أيضاً تشكيلة شهية من الحلويات الجديدة احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين، وفي مقدمتها فطيرة تارت تاتان بالتفاح التي تتميز بعجينتها الهشة المحشوة بالتفاح مع صلصة الكراميل وكريمة شانتيه الفانيلا، إضافة إلى طبق فوندون الشوكولاتة المكون من فوندون بشوكولاتة فالرونا الداكنة، ومزين برقائق الشوكولاتة الداكنة مع الآيس كريم. وتتضمن قائمة التحلية أيضاً طبق شوكولاتة الشو بالكراكلين، الذي يتألف من كرات الشوكولاتة المخبوزة بعناية والمحشوة بكريمة تروبزيين الشهية بالفانيلا ومغطاة بصلصة الشوكولاتة؛ إضافة إلى طبق بان بيردو الكلاسيكي وحلوى التيراميسو. ويقدم المطعم كذلك طبق تروبيزين كريب بروليه الشهي، وهو عبارة عن كريب محشي بكريمة التروبيزين مع نكهات الفواكه المنعشة.
ويمكن للضيوف تجربة القائمة الجديدة في جميع متاجر بول في مختلف أرجاء الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر.
Pragati Malik
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