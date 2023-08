Oregon legislature allocates $9M to increase opportunities for Oregon’s meat processors

With the passage of Oregon House Bill 3410 (HB 3410), the Oregon Legislature appropriated $9 million to the Oregon Department of Agriculture (ODA) to support the State’s Meat Inspection Program and aid businesses that are working to process and sell meat products in Oregon.

“I am pleased that we were able to secure $9 million to support the State’s Meat Inspection Program for the next two years,” said Governor Kotek. “This funding adds critical capacity for local certified meat processing to aid businesses and farm owners across Oregon. I look forward to seeing the positive impact this allocation will have for Oregon’s local economy.”

The funding is part of an ongoing effort to boost economic development and enable Oregonians access to locally produced meat products. In July 2022, the U.S. Department of Agriculture (USDA) approved the state’s program, making Oregon the first state on the West Coast with a state meat inspection program.

“Developing and implementing a State Meat Inspection Program has been on my bucket list since the mid-80s,” said Lauren Henderson, Acting Director of ODA. “Over the years, Oregon’s meat producers have been telling us about the few in-state options for processing, and the pandemic made it so much worse. Ranchers were facing 18-month wait times to process their livestock; we knew that was unacceptable. The industry and the legislature stepped up and helped us create a program that can grow with the needs of Oregon’s meat processors.”

The Meating Place in Washington County recently became the state’s first slaughter facility under Oregon’s State Meat Inspection Program. The Meating Place was one of six meat processors statewide to receive a portion of the $2 million grant allocated by the Oregon Legislature in the 2021 session. In addition to the inspected meat product, The Meating Place continues to provide custom processing, a full-service butcher shop, and a café filled with local meats. The shop’s entire farm-to-fork meat supply system takes place within a 20-mile radius.

Oregon’s State Meat Inspection program is “at least equal to” the federal meat inspection program required by the USDA Food Safety Inspection Service (FSIS). That means that any federal requirements for sanitation, food inspection, sampling, and labeling, are also incorporated in the state inspection rules.

The state’s program is not meant to compete with USDA. Instead, it complements the federal program and increases the state’s capacity by supporting smaller, local businesses to produce, process, and ship statewide. Existing USDA-inspected facilities may choose to stay with the federal inspection program or enroll in Oregon’s program if it benefits the business.

Details on the state meat inspection grant program are still under development. ODA will announce more details on how to apply and who is eligible as soon as possible. In the meantime, ODA staff are available to answer your questions and help you understand the meat inspection program. You can email questions to StateMeatInspection@oda.oregon.gov or call 503-986-4720.

Con la aprobación de la Ley 3410 de la Cámara de Oregón (HB 3410), la Legislatura de Oregón asignó $9 millones al Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) para apoyar el Programa Estatal de Inspección Cárnica de Oregón y ayudar a las empresas que están trabajando para procesar y vender productos cárnicos en Oregón.

“Me complace que hayamos sido capaces de asegurar 9 millones de dólares para apoyar el Programa Estatal de Inspección Cárnica del Estado para los próximos dos años”, dijo la gobernadora Kotek. “Esta financiación añade capacidad crítica para el procesamiento de carne certificada local para ayudar a las empresas y los propietarios de granjas en todo Oregón. Estoy ansioso por ver el impacto positivo que esta asignación tendrá para la economía local de Oregón.”

La financiación es parte de un esfuerzo continuo para impulsar el desarrollo económico y permitir a los habitantes de Oregón el acceso a productos cárnicos producidos localmente. En julio de 2022, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobó el programa estatal, convirtiendo a Oregón en el primer estado de la costa oeste con un programa estatal de inspección de carne.

“Desarrollar e implementar un Programa Estatal de Inspección Cárnica ha estado en mi lista de deseos desde mediados de la década de los ochentas”, dijo Lauren Henderson, Director Interino de la ODA. “A lo largo de los años, los productores de carne de Oregón nos han hablado de las pocas opciones de procesamiento dentro del estado, y la pandemia empeoró la situación. Los ganaderos se enfrentaban a tiempos de espera de 18 meses para procesar su ganado; sabíamos que eso era inaceptable. La industria y la legislatura dieron un paso adelante y nos ayudaron a crear un programa que puede crecer con las necesidades de los procesadores de carne de Oregón.”

The Meating Place, en el condado de Washington, se convirtió recientemente en el primer matadero del estado acogido al Programa Estatal de Inspección Cárnica de Oregón. The Meating Place fue uno de los seis procesadores de carne de todo el estado en recibir una parte de la subvención de 2 millones de dólares asignada por la Legislatura de Oregón en la sesión de 2021. Además del producto cárnico inspeccionado, The Meating Place sigue ofreciendo procesamiento personalizado, una carnicería de servicio completo y una cafetería surtida de carnes locales. Todo el sistema de suministro de carne de la granja a la mesa tiene lugar en un radio de 20 millas.

El Programa Estatal de Inspección Cárnica de Oregón es “al menos igual” al programa federal de inspección cárnica exigido por el Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA. Esto significa que todos los requisitos federales en materia de saneamiento, inspección de alimentos, muestreo y etiquetado se incorporan también a las normas de inspección estatales.

El programa estatal no pretende competir con el USDA. En cambio, complementa el programa federal y aumenta la capacidad del estado mediante el apoyo a las empresas locales más pequeñas para producir, procesar y enviar a todo el estado. Las actuales instalaciones inspeccionadas por el USDA pueden optar por permanecer en el programa de inspección federal o inscribirse en el programa de Oregón si ello beneficia a la empresa.

Los detalles sobre el programa estatal de subvenciones para la inspección de carne aún están en desarrollo. ODA anunciará más detalles sobre cómo aplicar y quién es elegible tan pronto como sea posible. Mientras tanto, el personal de la ODA está disponible para responder a sus preguntas y ayudarle a entender el programa de inspección de carne. Puede enviar sus preguntas por correo electrónico a StateMeatInspection@oda.oregon.gov o llamar al 503-986-4720.