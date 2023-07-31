دي إم جي إيفنتس تطلق الدورة الافتتاحية من معرض جدة للبناء لدعم القطاع في سوق مشاريع البناء بجدة بقيمة 100 مليار دولار
EINPresswire.com/ -- أعلنت دي إم جي إيفنتس، الشركة العالمية الرائدة بتنظيم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق الدورة الأولى من معرض جدة للبناء في عام 2024 ضمن إطار خطة توسعها المرحلية. ويشكل المعرض الإضافة الأحدث إلى محفظة المعارض التجارية التي تنظمها الشركة، حيث يساهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد الذي يشهد تطوراً متسارعاً في جدة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويستضيف مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض جدة للبناء من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2024، حيث يعد معرض البناء الأكثر موثوقية في جدة والذي يلبي احتياجات المنطقة الغربية في السعودية. وينطلق المعرض بدعم من الفريق المنظم لمعرض Big 5 Construct Saudi، الفعالية الأبرز في قطاع البناء بالسعودية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بعد الإطلاق الناجح لعدد من المعارض المتخصصة الأخرى التي تنظمها دي إم جي إيفنتس، بما في ذلك المعرض السعودي للأخشاب والمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية والمعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات. وتساهم هذه المعارض في مواكبة نمو قطاعات الخدمات اللوجستية وبناء مرافق الرعاية الصحية والنجارة في المملكة العربية السعودية.
وتشارك الهيئة السعودية للمقاولين في المعرض بصفتها شريكاً داعماً، حيث تعمل الهيئة منذ تأسيسها في عام 2015 تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تنظيم وتطوير قطاع البناء في المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس: "يشهد قطاع البناء في جدة تطوراً ملحوظاً، وهي مدينة تتميز بكونها بوابة للوصول إلى مكة المكرمة من موقعها الفريد على البحر الأحمر، فضلاً عن القيمة الإجمالية لسوق مشاريع البناء فيها والمقدرة بـ 100 مليار دولار أمريكي. وسبق لجدة استضافة الدورة الأولى من معرض Big 5 Construct Saudi في عام 2011 قبل انتقاله إلى الرياض، لكن المتطلبات الإقليمية المتزايدة في المنطقة الغربية دفعتنا اليوم إلى إطلاق هذا المعرض المتخصص في جدة. ويمثل المعرض فرصة استثنائية لتوحيد جهود خبراء البناء في المدينة والبدء بأعمال ناجحة في هذه السوق المزدهرة".
وتنطلق فعاليات المعرض بمشاركة خمس من أبرز شركات القطاع كجهات عارضة وشركاء مؤسسين، بما في ذلك مجموعة البواني والشركة السعودية للخدمات المحدودة وشركة مدار لمواد البناء ومجموعة اليمامة وشركة سمنان.
ويعكس المعرض الجديد مدى التقدم الذي تحرزه دي إم جي إيفنتس ومكانتها الرائدة في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مع محفظة تضم أكثر من 20 فعالية أخرى. ويشكل إطلاق معرض جدة للبناء محطة هامة في مسيرة دي إم جي إيفنتس، التي تنشط من مكاتبها في الرياض وجدة.
وأضاف جرينيش: "يساعد هذا المعرض التجاري المتخصص الشركات على الاستفادة من هذا السوق الواعد من خلال ربط شركات القطاع مع المشترين الرئيسيين وصناع القرار المشاركين في مشاريع البناء الحالية والمرتقبة في جدة".
وأشار آخر تقرير صادر عن شركة نايت فرانك إلى ازدياد الطلب على العقارات السكنية، ولا سيما المجمعات السكنية التي تجمع الجودة العالية والأسعار المقبولة. وتستعد جدة لتصبح وجهة سياحية وثقافية عالمية المستوى بعد إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية والذي يستمر مدة 15 عاماً في إطار برنامج تطوير مدينة جدة التاريخية، التي تُعرف باسم جدة البلد.
ويساهم معرض جدة للبناء المرتقب في مواكبة الحاجة المتزايدة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع البناء بجدة، كما يدعم مكانتها بصفتها المركز التجاري الرئيسي على البحر الأحمر، لتصبح مدينة جذابة للعيش والعمل، بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة في إطار رؤية السعودية 2030.
ويسلط المعرض الضوء على أحدث التقنيات والمنتجات الرقمية بهدف تطبيق ممارسات الاستدامة في منظومة البناء، بما يتماشى مع التزام المملكة العربية السعودية بخفض انبعاثات الكربون وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وتنشط الجهات العارضة المشاركة في المعرض ضمن مجالات متنوعة، بما في ذلك الديكورات الداخلية والتشطيبات النهائية والمواد والأدوات وأنظمة الأمان ومراقبة الدخول والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والأحجار والأسطح وإدارة المرافق والبناء خارج الموقع والبناء النموذجي وآلات المصانع والسيارات وخدمات الطاقة الشمسية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة.
ويستقطب معرض جدة للبناء ما يزيد على 4 آلاف من أبرز صناع القرار والخبراء والقادة في قطاع البناء بجدة، بمن فيهم مهندسين معماريين وقادة شركات تطوير عقاري وخبراء تصميم داخلي ومدراء مشاريع واستشاريين ومقاولين ومنظمين ومختصين ومهندسين ومدراء مشتريات ومبيعات وموزعين وتجار جملة وجهات مصنعة.
واختتم جرينيش: "نتوقع أن يثمر اجتماع أبرز شركات سوق البناء في جدة مع الموردين الدوليين إلى تعزيز حضور العارضين محلياً، وتوفير فرص الأعمال الجديدة، وتعزيز الإقبال على اعتماد التكنولوجيا والالتزام بالاستدامة في قطاع البناء محلياً وإقليمياً".
لمزيد من المعلومات حول الفعالية، يرجى زيارة: www.jeddahconstruct.com
Pragati Malik
ويستضيف مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض جدة للبناء من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2024، حيث يعد معرض البناء الأكثر موثوقية في جدة والذي يلبي احتياجات المنطقة الغربية في السعودية. وينطلق المعرض بدعم من الفريق المنظم لمعرض Big 5 Construct Saudi، الفعالية الأبرز في قطاع البناء بالسعودية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بعد الإطلاق الناجح لعدد من المعارض المتخصصة الأخرى التي تنظمها دي إم جي إيفنتس، بما في ذلك المعرض السعودي للأخشاب والمعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية والمعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات. وتساهم هذه المعارض في مواكبة نمو قطاعات الخدمات اللوجستية وبناء مرافق الرعاية الصحية والنجارة في المملكة العربية السعودية.
وتشارك الهيئة السعودية للمقاولين في المعرض بصفتها شريكاً داعماً، حيث تعمل الهيئة منذ تأسيسها في عام 2015 تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تنظيم وتطوير قطاع البناء في المملكة.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس: "يشهد قطاع البناء في جدة تطوراً ملحوظاً، وهي مدينة تتميز بكونها بوابة للوصول إلى مكة المكرمة من موقعها الفريد على البحر الأحمر، فضلاً عن القيمة الإجمالية لسوق مشاريع البناء فيها والمقدرة بـ 100 مليار دولار أمريكي. وسبق لجدة استضافة الدورة الأولى من معرض Big 5 Construct Saudi في عام 2011 قبل انتقاله إلى الرياض، لكن المتطلبات الإقليمية المتزايدة في المنطقة الغربية دفعتنا اليوم إلى إطلاق هذا المعرض المتخصص في جدة. ويمثل المعرض فرصة استثنائية لتوحيد جهود خبراء البناء في المدينة والبدء بأعمال ناجحة في هذه السوق المزدهرة".
وتنطلق فعاليات المعرض بمشاركة خمس من أبرز شركات القطاع كجهات عارضة وشركاء مؤسسين، بما في ذلك مجموعة البواني والشركة السعودية للخدمات المحدودة وشركة مدار لمواد البناء ومجموعة اليمامة وشركة سمنان.
ويعكس المعرض الجديد مدى التقدم الذي تحرزه دي إم جي إيفنتس ومكانتها الرائدة في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مع محفظة تضم أكثر من 20 فعالية أخرى. ويشكل إطلاق معرض جدة للبناء محطة هامة في مسيرة دي إم جي إيفنتس، التي تنشط من مكاتبها في الرياض وجدة.
وأضاف جرينيش: "يساعد هذا المعرض التجاري المتخصص الشركات على الاستفادة من هذا السوق الواعد من خلال ربط شركات القطاع مع المشترين الرئيسيين وصناع القرار المشاركين في مشاريع البناء الحالية والمرتقبة في جدة".
وأشار آخر تقرير صادر عن شركة نايت فرانك إلى ازدياد الطلب على العقارات السكنية، ولا سيما المجمعات السكنية التي تجمع الجودة العالية والأسعار المقبولة. وتستعد جدة لتصبح وجهة سياحية وثقافية عالمية المستوى بعد إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية والذي يستمر مدة 15 عاماً في إطار برنامج تطوير مدينة جدة التاريخية، التي تُعرف باسم جدة البلد.
ويساهم معرض جدة للبناء المرتقب في مواكبة الحاجة المتزايدة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع البناء بجدة، كما يدعم مكانتها بصفتها المركز التجاري الرئيسي على البحر الأحمر، لتصبح مدينة جذابة للعيش والعمل، بما يتماشى مع برنامج جودة الحياة في إطار رؤية السعودية 2030.
ويسلط المعرض الضوء على أحدث التقنيات والمنتجات الرقمية بهدف تطبيق ممارسات الاستدامة في منظومة البناء، بما يتماشى مع التزام المملكة العربية السعودية بخفض انبعاثات الكربون وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وتنشط الجهات العارضة المشاركة في المعرض ضمن مجالات متنوعة، بما في ذلك الديكورات الداخلية والتشطيبات النهائية والمواد والأدوات وأنظمة الأمان ومراقبة الدخول والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والأحجار والأسطح وإدارة المرافق والبناء خارج الموقع والبناء النموذجي وآلات المصانع والسيارات وخدمات الطاقة الشمسية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وأنظمة السباكة.
ويستقطب معرض جدة للبناء ما يزيد على 4 آلاف من أبرز صناع القرار والخبراء والقادة في قطاع البناء بجدة، بمن فيهم مهندسين معماريين وقادة شركات تطوير عقاري وخبراء تصميم داخلي ومدراء مشاريع واستشاريين ومقاولين ومنظمين ومختصين ومهندسين ومدراء مشتريات ومبيعات وموزعين وتجار جملة وجهات مصنعة.
واختتم جرينيش: "نتوقع أن يثمر اجتماع أبرز شركات سوق البناء في جدة مع الموردين الدوليين إلى تعزيز حضور العارضين محلياً، وتوفير فرص الأعمال الجديدة، وتعزيز الإقبال على اعتماد التكنولوجيا والالتزام بالاستدامة في قطاع البناء محلياً وإقليمياً".
لمزيد من المعلومات حول الفعالية، يرجى زيارة: www.jeddahconstruct.com
Pragati Malik
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