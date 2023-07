[SP ZUBIRI] Transcript - DWIZ Interview

PHILIPPINES, July 30 - Press Release

July 29, 2023 Transcript of Interview with Senate President Juan Miguel Zubiri

DWIZ | Usapang Senado

July 29, 2023 Q: Una muna ang sabi nga after natin marinig ang 2nd SONA na kanyang inilahad ang direksyon ang challenge daw ngayon ay nasa mga ahensya ng gobyerno including Congress kung paano bibigyang katuparan ang mga programa. Bilang Senate President, ano ang mga pangunahing legislative measures ng Pangulo ang uunahing maipasa? SP MIGZ: Well, una sa lahat, napakaganda ng mensahe ng ating Pangulo noong State of the Nation Address, alam mo isa sa pinaka-komprehensibo na SONA na napakinggan ko itong SONA ni Pangulong Marcos at napaka-refreshing marami pa siyang inilabas na mga programa, plano po nya at mga hinihiling sa ating Senado at Kongreso na maipasa na mga priority measures. One week before the SONA, Ate Cely, nagmeeting na po ang LEDAC, itong Legislative Executive, ang ating pulong sa lehislatura at ehekutibo itong mga panukala na gusto po nilang ipasa sa taong ito. At meron po kaming ipinangako na 20 priority measures na maipasa bago matapos ang taon before the December break. Ang good news, on Wednesday naipasa na natin on 2nd reading ang Ease of Paying Taxes na panukala at sa Lunes ipapasa po natin yan ng 3rd reading at magkakaroon ng bicam next week at hopefully mararatify na yan sa susunod na Linggo. So tapos na po yan, one of the 20 na hinihingi po ng ating Pangulo. Marami pa po dyan na mga panukala, yung Revitalizing the Salt Industry, yung E-Commerce Act, yung E-Governance Act, yung ating Rightsizing bill, meron pa pong binanggit si Pangulo na ako ay natuwa naman dahil unang-una ayaw nilang ipasa ito ng DBM at DOF, ito po yung Department of Water Management dahil nung kinausap po namin ang DOF at DBM parang hindi po sila nagbibigay ng go signal na ipasa po ito dahil gusto nga nilang mag-rightsizing magbawas ng ahensya ng gobyerno na hindi nagpa-function so napakaganda na sinabi na mismo ng ating Pangulo na ipasa ang Department of Water Management para sa ganun lahat ng ahensya ng tubig sa gobyerno, meron tayong LWUA, MWSS sa ilalim po ng DENR meron din pong isa. Ilalagay na po yan sa isang ahensya para sa ganun makapaggawa sila ng napakagandang programa at plano para sa ganun ang water resources natin, yung pinagkukunan natin ng tubig dito sa ating bansa para sa ganun hindi na tayo mabibitin kapag dating po ng mga buwan na walang ulan meron tayong stock na tubig, meron tayong stock para sa irigasyon. Yung isa pala yung National Irrigation Authority ilalagay din po doon sa Department of Water Management. So yan po ang tututukan natin. Nangako po tayo na we will do our best to pass the 20 priority measures by year end. So at least sa English ba we hit the ground running kasi last week pinasa na natin yung isang priority measure so hopefully sunud-sunod na po ito. May caucus nga kami ng Lunes para kausapin ko ang mga chairperson para ilabas na po ang mga committee report at ihanda na nila ang kanilang mga sarili para ipasa po ito. Alam nyo naman presiding officer lang po ako, ang importante dyan ang masisipag nating mga committee chairman. Q: Ano po ang pagkakaintindi nyo sa pahayag ng Pangulo sa SONA may kaugnayan sa pension system ng mga military and other uniformed personnel. Kasi hindi ba napag-usapan natin na hindi na maiiwasan na magbayad ng kontribusyon itong mga pulis at sundalo para sa kanilang pension. Pero yun po yatang mensahe ng Pangulo tiyaking walang magiging dagdag pasanin. SP MIGZ: Ang gusto po ng ating Pangulo as painless as possible, hindi nakakaperwisyo sa ating uniformed personnel, sundalo at kapulisan. Totoo po yung sinabi ng ating Pangulo hindi na po sustainable kung hindi natin gagawin yun. Kasi nitong nakaraang 20 taon o dalawang dekada ang ginagawa po natin, meron silang pension fund, tapos about 20 years ago, minodernize na po, parang may ipinasang batas na AFP and PNP modernization, tinanggal na po sa kanila yun at ibinigay ang responsibilidad sa gobyerno, ang pagbayad po ng kanilang pension. Ang masama po dito, taun-taon dahil marami po ang nagreretire ay lumulobo at lumulobo ang pension fund ng ating military. So much so na by this year, or next year, 2024 or 2025 inovertake na po, mas mataas na po ang babayaran natin sa pension kaysa active military personnel at sa kanilang mga programa at pangangailangan para dipensahan ang ating bansa at ating mga kapulisan. So ang importante dyan magkaroon tayo ng sustainability. Kaya tayo po, ikaw Ate Cely at ako, kayo po ay nagbabayad ng SSS, ako po ay GSIS kinakaltasan po ang ating sweldo para po sa ganun pagretire po natin babalik din po yan sa atin. Babalik din po sa atin bilang pension. Hindi po responsibilidad ng ating gobyerno yan, ang ating pension. Responsibilidad po ng GSIS at SSS yan. Sa kapulisan po at military at saka sa BJMP, Bureau of Corrections, lahat ng military at uniformed personnel ang gobyerno po ang nagbabayad. Ang problema dyan ang nagbabayad ng kanilang pension tayong lahat, taxpayers money. Ang delikado come 2033 ang kanilang estimate 10 years from now baka umabot ng P1 trilyon ang binabayaran natin na military and uniformed personnel pension na tayong lahat ay nagbabayad so hindi na po sustainable kaya ang hinihiling ng ating economic team na gawin na natin sa lalong madaling panahon na hindi na po bleeding, di na natin paduguin ang pera ng gobyerno para sa malaking pension na kailangan ng ating military and uniformed personnel. Although for the record, ginawa po natin iyon dahil nagbubuwis ng buhay ang ating mga pulis at sundalo para sa ating mga kababayan. Kaya yan ay benepisyo na ibinigay natin sa kanila na wala na po silang kaltas sa kanilang sweldo. But that was the time na ang kanilang sweldo ay napakababa pa. Nung panahon ni Pres. Digong, dinoble po niya ang sweldo ng kapulisan, doble na po ang sweldo nila baka pwede na po siguro mag-ambag-ambag na po, baka pwede na po siguro magkaroon ng konting tulong na rin sa ating military and uniformed personnel. Q: So hahanap na lang ng win-win solution na magiging acceptable po sa kanila? SP MIGZ: Opo. And of course marami rin pong assets baka makalimutan natin maraming assets po lupain for example ang AFP pwede po nilang gamitin itong military reservation, pwede po silang magjoint venture, mag-PPP pwede po nilang ipadevelop sa Ayala, sa SM, sa iba't ibang malalaking kumpanya na nagdedevelop ng lugar na ito tapos ang income po dyan pwede nilang ilagay sa loob ng kanilang pension fund para sa ganun ay mas maliit na lang ang ikakaltas sa ating sundalo at members ng AFP. Yan ang hinihiling ng isang sektor ng AFP na kung pwede maihiwalay po ang kanilang pension fund sa ibang uniformed personnel. So maraming proposals on the table. Kausap ko po si Secretary Gibo Teodoro at yan po ang gusto niya. Hinihintay ko po na meron silang ilabas na draft na panukala para matignan and of course matignan at mapaghearing, mapag-usapan ni Sen. Jinggoy Estrada ng Committee on National Defense Q: Yung panukala nila naisubmit na sa Senado? Wala pa po? SP MIGZ: Wala pa. Ate Cel, kasi nag-usap lang kami noong SONA ni Sec. Teodoro at sabi nga niya dinadraft pa, ibibigay po sa atin. Parang gusto nya ihiwalay ang pension ng AFP, sa mga kapulisan, BJMP, Bureau of Corrections, yan ang plano po niya. Dahil marami nga po silang assets, marami po silang iba't ibang lupa, what you call military reservations, mga kampo. Di ba may mga kampo nga po sila sa Fort Bonifacio meron pa po silang lupain. So yun daw ang tinatarget nila na pwedeng gamitin sa military pension fund. So far, hinihintay ko pa ang draft ni Sec. Gibo Teodoro but until then we will just wait for the measure para pag-usapan at pagdebatehan. Q: Ibig sabihin, hiwalay ang pension sa military dahil marami silang assets. So possible na dahil marami silang assets kahit hindi na sila kaltasan ng contribution, ganun po ba? SP MIGZ: Posible po yun, hindi ko po mabanggit ngayon dahil kailangan natin tignan ano ba ang mga assets nila, syempre may proseso po yan, dadaan pa ng COA assessment yan. Kung pwede po ba nila ibenta. Baka kapag naipasa na po natin itong panukala para sa kanilang pension fund, ilalagay na po natin dyan specific sa panukala na pwede na po nilang ibenta itong ari-arian nila na ilalagay po ang pondo, yung tinatawag na pension fund ng kanilang organisasyon. So isa po sa suggestions yan at hinihintay pa natin ang final wordings. Ang mas may alam siguro niyan Cely si Senator Jinggoy bilang chairman ng Committee on National Defense. Q: Sir, tungkol naman dito sa tinatalakay nyo sa plenary na resolution na sinasabi ninyo nga gusto nyong magkaroon ng strongly worded resolution kaugnay sa mga panghaharass at pambubully ng China sa West Philippine Sea at ang resolution ni Senator Risa na gustong iakyat sa UN General Assembly ito ngang pambubully ng China sa ating mga Philippine vessel. Pero doon sa interpellation po ni Senator Alan Peter Cayetano meron siyang mga concern at gusto niya makahanap ng ibang istratehiya dahil ano raw ang mga assurance na makakakuha ng boto ito sa UN General Assembly, kung hindi raw makakuha ng sapat na boto baka lumabnaw ang ating natamo na victory sa The Hague. So ito po bang mga narinig nyong argumento maaari po ba itong makapagpabago sa inyong paninindigan sa resolution na yun? SP MIGZ: Oo, pwede pong ma-amyendahan ang resolution ni Sen. Risa. As a matter of fact meron po akong draft resolution na maipafile din sa Lunes na more on sense of Senate na kinokondena natin yung pagpasok po nila sa Recto Bank, pag-iikot sa malapit na po sa Ayungin Shoal. Pagpalibot nila ng mga barko, both militia and Navy ships sa ating mga sundalo, mga Marines po natin dyan na sinusorround din ng ating mga Marines na ito na atin din naman talaga na mga lugar na yan, Ate Cely. Alam mo hindi po siguro alam ng iba nating mga kababayan na ang Ayungin Shoal ay malapit na po yan sa Palawan, sa Pagasa Island. At ang Pagasa Island yan po ay isang municipality ng Palawan. That is recorded, listed municipality of the province of Palawan. So nasa gitna po ang Ayungin Shoal, sa Pagasa Island at sa Palawan. Napakalapit na po niyan sa atin pero pinapaligiran po tayo ng Intsik dyan, ng Chinese Navy and Coast Guard at kine-claim po nila na kanila. Kaya nung speech ko po nung Tuesday, or Wednesday pa po yan, ang binanggit ko nga dyan na 80 nautical miles ang layo nila sa Northern Palawan. Nung umikot po sila at nag-standby nang matagal sa Recto Bank, ito yung Sabina Shoal, malapit lang po yan. Alam mo kung maganda po ang panahon, at hindi po makulimlim, kung meron kayong binoculars, makikita nyo na po sila kapag nakatayo kayo sa Northern Palawan, ganun kalapit nila sa atin. Subalit ang kanila naman po ang kanilang distansya galing sa Recto Bank papunta sa Tsina ay 600 nautical miles ang layo-layo. Times five ang layo nila sa atin, eh gusto nilang angkinin, gusto nilang sabihin na teritoryo nila yan. Kung pinabayaan po natin ang pagpasok nila rito sa mga lugar na ito baka paggising natin baka pati Palawan makukuha na nila. Napakalapit po nila sa Malampaya, itong Recto Bank is only about 40 nautical miles ang layo po niya sa Malampaya Gas Development Station natin. Yan po ang nagbibigay po ng napakaraming natural gas sa ating bansa. So sa atin po yan. Kaya delikado. Q: Ano po ang ipafile nyo sa Lunes na panibagong resolution? SP MIGZ: So meron po kaming dinadraft na panibagong resolution, the gist of the resolution is of course is to condemn itong pagpasok po nila, ipapakita po natin itong mga dates at mga araw kung kelan po sila nakapasok sa ating bansa and continous harassment ng ating mga Coast Guard, Navy at mga mangingisda. At pangalawang course dyan, ay we are urging the government to do something. Gumalaw naman po sila. At pwede nating ilagay doon na number 1, diplomatic protest. Pero alam mo naman ang diplomatic protest, Ate Cely, naka-100 diplomatic protests na tayo, hindi naman tayo pinapansin ng bansang Tsina. Wala silang pakialam kahit na masigaw-sigaw tayo sa harap nila wala silang pakialam. Ang kanilang pananaw, kanila ang mga lugar na ito na klarong-klarong atin yan. It's under our exclusive economic zone. That's number 1, it's of course to continue the diplomatic protest, then discontinue bilateral discussions with China. And then number 2, to file the appeal to the General Assembly, pwede rin po nilang aksyunan yun. That will be one of the options. It's a complaint to the General Assembly na after the 2014 arbitral ruling hindi po sila sumusunod dito sa mga desisyon ng United Nations' Court, ika nga yung UNCLOS na nagdedesisyon itong territorial dispute sa ating kapaligiran lalo na sa offshore areas. So another of course ilalagay po sa ating whereas clause to implore the national government to continue delivering modern equipment sa ating mga Navy at Coast Guard kasi nakita nyo naman ang face off noong nakaraang Linggo. Ang laki-laki ng barko ng Tsina, ang liit-liit ng Coast Guard pero nakita nyo naman kung gaano katapang ang Coast Guard hindi sila nagbabackdown, hindi sila natatakot kahit bangka lang ang kanilang barko compare sa mga barko ng Tsina. Kaya saludo po ako sa ating mga Coast Guard and Navy sa mga ginagawa nilang hakbang para ipakita na sa atin ang mga lugar na ito. Q: SP, doon sa inyong ipafile na bagong resolution, magbibigay kayo ng possible option na gawin ng executive, hindi kagaya nung una na pag-akyat lang sa UN General Assembly? SP MIGZ: Yes, we will give more options. We will condemn and give more options to government. Ano lang naman po yan, Ate Cel, sa totoo lang, sense of the Senate lang po yan. Hindi naman po tayo executive. Tama po ang sinabi ng ating Mahal na Pangulo na ang executive department ang nagdidikta ng tinatawag na foreign policy. Ang Pangulo talaga ang nagdidikta ng foreign policy ng ating bansa. Kung gusto ba niyang makipagdiskusyon, gusto ba niya itong idulog sa UN General Assembly o gusto niyang mas matindi pang ipaglaban ang ating mga stake dito sa mga lugar na ito. That is the sole function of the executive. Although the Senate pwede naman pong magbigay ng tinatawag na opinion. Sa ibang bansa nga, sa Estados Unidos, ang Senado at Kongreso nila doon, sila po ang nagdidikta ng foreign policy ng national government ng Estados Unidos. Talagang sila po ang parang naglalabas ng mga statement, nagbibigay po ng pondo dahil sila po ang may hawak ng pondo ng Estados Unidos, ang Senado at Kongreso nila doon, sila po ang nagsasabi na pondohan po natin ang war on Ukraine, di ba? Maski na magsalita po ang Presidente nila, wala pong magagawa ang Presidente kung hindi po papayag ang Senado at Kongreso ng Estados Unidos. Kaya dito po sa atin, tama naman po si Pangulo, the foreign policy ay manggagaling sa kanya. But of course, we can make suggestions. We can give sense of the Senate na nakikita po natin, yung galit po natin dito sa pangyayari sa West Philippine Sea. Q: So, SP confident na kayo na kapag ganun na ang isinubmit nyo na panibagong resolution makakakuha na ito ng boto para ma-approve ng Senate. Kasi si Senator Risa according to Marc Cayabyab ng Philippine Star ay willing na rin to amend yung kanyang resolution para raw ang Senate ay magkaroon ng consensus on that matter? SP MIGZ: Opo. Kaya magkakaroon po tayo ng caucus after opening of the session, may caucus po kami at kasama po natin ang ating Foreign Affairs Secretary at yung head din po ng West Philippine Sea Task Force, General Centino and kasama rin po natin yung NICA and Armed Forces. So magkakaroon po kami ng closed door session. Syempre ang pag-uusapan din po natin ay medyo sensitibo, ayaw din po natin na maleak ang mga pag-uusapan na plano at programa ng ating gobyerno dito sa mga lugar na ito. At ayaw nating magkaroon ng ika nga na misquote sa mga ibibigay nila na istratehiya o tinatawag natin na talagang ma-exert natin all efforts para maipakita natin sa buong mundo o sa Tsina na itong mga lugar ay atin. But after that meeting, we are going to get consensus from the whole Senate and I am confident na maipapasa natin ito ng Lunes. Pinakahuli na po ang Martes, Tuesday.