تركيا توقع اتفاقيات تعاون في قطاع التكنولوجيا المالية مع دول الخليج
EINPresswire.com/ -- (ARAB NEWSWIRE) - تعزز تركيا التعاون في مجال التكنولوجيا المالية مع دول الخليج من خلال الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارات إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ نفسها كمركز للتكنولوجيا المالية.
وفي هذه الزيارات إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وقعت تركيا 18 اتفاقية وإعلانا مشتركا يغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والصناعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وصناعة الفضاء. وقام ممثلو القطاع الخاص بتقييم فرص الاستثمار والتعاون في دول الخليج. كما تم إنشاء اتصالات في قطاع التكنولوجيا المالية. صرح إركان كورك ، رئيس مجلس إدارة PayFix ، "تهدف تركيا إلى أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية. وكما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى، يمكن أن تصبح تركيا أيضا مركزا لدول الخليج في مجال التكنولوجيا المالية".
جولة أردوغان الخليجية تعزز التعاون التجاري والاستثماري. وحضر أكثر من 200 مندوب من رجال الأعمال الأتراك اجتماعات في أبو ظبي وجدة والدوحة، تزامنا مع جهود تركيا لجذب العملات وأهداف تنويع الاستثمار في دول الخليج.
اتفاقية بقيمة 50.7 مليار دولار بين تركيا والإمارات
وخلال زيارة أردوغان، التي شملت السعودية وقطر والإمارات، تم توقيع اتفاقيات وإعلان مشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والصناعة والدفاع والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وصناعة الفضاء، بلغ مجموعها 18 اتفاقية. وكان أبرزها الاتفاقية التي بلغت قيمتها 50.7 مليار دولار والتي تم توقيعها بين تركيا والإمارات العربية المتحدة خلال اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
تركيا قد تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في الخليج
كما رحب ممثلون مهمون لمجتمع الأعمال بزيارة أردوغان الخليجية بارتياح. صرح إركان كورك ، رئيس مجلس إدارة PayFix ، أنه مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان ، شهدت العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة فترة ذروة. وقال: "لقد أجرينا مناقشات مهمة في قطاع التكنولوجيا المالية. هناك رغبة قوية في الاستثمار في تركيا. خلال هذه العملية، يبذل رئيس مكتب الاستثمار لدينا، بوراك داغلي أوغلو، جهودا هائلة لجذب الاستثمارات إلى تركيا، ونحن ممتنون لهم. لقد أجرينا مناقشات حاسمة في قطاع التكنولوجيا المالية. تركيا هي حقا أرض الفرص. كما ذكر رئيسنا ، تهدف تركيا إلى أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية. يمكن أن تكون تركيا مركزا لدول الخليج في مجال التكنولوجيا المالية، تماما كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى".
حول PayFix تأسست
PayFix كمنصة دفع من الجيل التالي في العصر الرقمي لتقديم الخدمات المالية للعملاء من الأفراد والشركات. تهدف PayFix إلى تقديم كل حل تقني مالي تنتجه لأولئك الأشخاص والمؤسسات التي تحتاجها من خلال اتباع التقنيات والابتكارات المالية. لهذا الغرض ، تواصل اتخاذ خطوات قوية ومهمة مع موظفين مبتكرين وشباب وديناميكيين. تعمل PayFix كمؤسسة دفع بترخيص ممنوح من قبل وكالة التنظيم والرقابة المصرفية في نطاق القانون رقم 6493.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180413-9.htm
لمزيد من المعلومات، انتقل إلى https://www.payfix.com.tr.
جهة الاتصال الإعلامية:
إركان كورك -
+90 532 204 99 21
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Erkan Kork
وفي هذه الزيارات إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وقعت تركيا 18 اتفاقية وإعلانا مشتركا يغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والصناعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وصناعة الفضاء. وقام ممثلو القطاع الخاص بتقييم فرص الاستثمار والتعاون في دول الخليج. كما تم إنشاء اتصالات في قطاع التكنولوجيا المالية. صرح إركان كورك ، رئيس مجلس إدارة PayFix ، "تهدف تركيا إلى أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية. وكما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى، يمكن أن تصبح تركيا أيضا مركزا لدول الخليج في مجال التكنولوجيا المالية".
جولة أردوغان الخليجية تعزز التعاون التجاري والاستثماري. وحضر أكثر من 200 مندوب من رجال الأعمال الأتراك اجتماعات في أبو ظبي وجدة والدوحة، تزامنا مع جهود تركيا لجذب العملات وأهداف تنويع الاستثمار في دول الخليج.
اتفاقية بقيمة 50.7 مليار دولار بين تركيا والإمارات
وخلال زيارة أردوغان، التي شملت السعودية وقطر والإمارات، تم توقيع اتفاقيات وإعلان مشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الاستثمار والصناعة والدفاع والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وصناعة الفضاء، بلغ مجموعها 18 اتفاقية. وكان أبرزها الاتفاقية التي بلغت قيمتها 50.7 مليار دولار والتي تم توقيعها بين تركيا والإمارات العربية المتحدة خلال اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
تركيا قد تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في الخليج
كما رحب ممثلون مهمون لمجتمع الأعمال بزيارة أردوغان الخليجية بارتياح. صرح إركان كورك ، رئيس مجلس إدارة PayFix ، أنه مع زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان ، شهدت العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة فترة ذروة. وقال: "لقد أجرينا مناقشات مهمة في قطاع التكنولوجيا المالية. هناك رغبة قوية في الاستثمار في تركيا. خلال هذه العملية، يبذل رئيس مكتب الاستثمار لدينا، بوراك داغلي أوغلو، جهودا هائلة لجذب الاستثمارات إلى تركيا، ونحن ممتنون لهم. لقد أجرينا مناقشات حاسمة في قطاع التكنولوجيا المالية. تركيا هي حقا أرض الفرص. كما ذكر رئيسنا ، تهدف تركيا إلى أن تصبح مركزا للتكنولوجيا المالية. يمكن أن تكون تركيا مركزا لدول الخليج في مجال التكنولوجيا المالية، تماما كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى".
حول PayFix تأسست
PayFix كمنصة دفع من الجيل التالي في العصر الرقمي لتقديم الخدمات المالية للعملاء من الأفراد والشركات. تهدف PayFix إلى تقديم كل حل تقني مالي تنتجه لأولئك الأشخاص والمؤسسات التي تحتاجها من خلال اتباع التقنيات والابتكارات المالية. لهذا الغرض ، تواصل اتخاذ خطوات قوية ومهمة مع موظفين مبتكرين وشباب وديناميكيين. تعمل PayFix كمؤسسة دفع بترخيص ممنوح من قبل وكالة التنظيم والرقابة المصرفية في نطاق القانون رقم 6493.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180413-9.htm
لمزيد من المعلومات، انتقل إلى https://www.payfix.com.tr.
جهة الاتصال الإعلامية:
إركان كورك -
+90 532 204 99 21
يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) - خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية بنتائج™ مضمونة.
Erkan Kork
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