Quovado: la piattaforma per prenotare il day use e il pernottamento

Quovado reinterpreta le prenotazioni online : dallo stesso sito è possibile prenotare sia il day use che il pernottamento.

ITALIA, July 28, 2023/ EINPresswire.com / -- Secondo un’indagine (“ https://skift.com/2018/01/23/travel-megatrends-2018-the-hotel-of-the-future-needs-to-be-everything-to-everyone/ ”) di Skift, i residenti delle città sarebbero un mercato 100 volte più grande di quello dei turisti. Il Day use oggi è un fenomeno diffuso per diverse finalità: incontrare un cliente o tenere una riunione di lavoro lontani dal nostro ufficio, avere bisogno di qualche ora per riposare tra un appuntamento e l'altro ,durante uno scalo aereo, oppure, più semplicemente, godere qualche ora di intimità col partner o rilassarsi in un centro benessereQuoVado è la piattaforma nata per rendere i servizi delle strutture ricettive fruibili a qualsiasi ora del giorno oppure per uno o più pernottamenti. La piattaforma, semplice e intuitiva già nella home page distingue fra soggiorno e day use ma la novità assoluta è il sistema di prenotazione del day use; infatti, è possibile inserire l'ora di check in e l'ora di check out sia per l'area business ( sale meeting, spazi di coworking la camera fra un appuntamento e l'altro o quando non trova il connection-flight) sia per l'area relax ( la camera a tema o standard per le fughe romantiche , la spa, la sauna, il centro benessere).Scopriamo i vantaggi che offre la piattaforma alle parti coinvolte: i potenziali clienti avranno la possibilità di scegliere la struttura per il tempo che vogliono,risparmiare sul prezzo senza dover necessariamente passare da un Ota all'altra, e, grazie alla distinzione tra area business e area relax ,avranno risultati congrui alle proprie esigenze; d'altra parte, le strutture ricettive avranno la possibilità di impiegare tutti gli spazi nonchè le camere che restano inutilizzati durante il giorno, avere una landing page in cui proporre tutte le soluzioni sia per il day use che per il pernottamento, gestire tutto con un unico crm in cloud.In conclusione, considerando che , normalmente, una struttura ricettiva non raggiunge un’occupazione del 100% delle camere , che spesso gli spazi occupabili non sono adeguatamente pubblicizzati e facilmente prenotabili, che con unico crm si può impiegare la stessa camera anche più volte durante il giorno, Quovado risulta essere un ottimo partner