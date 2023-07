QuoIntelligence Chiude un Finanziamento Seed da 5 Milioni di Euro

Antonio Arias Lopez, CPO QuoIntelligence; Marco Riccardi, CEO & Founder QuoIntelligence; Ari Bizimis, Founding Investor QuoIntelligence

QuoIntelligence, il fornitore di threat intelligence in più rapida crescita in Europa, ha annunciato oggi un round di finanziamento seed da 5 milioni di euro.

Questo finanziamento ci consente di migliorare la nostra offerta di intelligence sulle minacce e di offrire un valore senza pari ai nostri clienti.” — Marco Riccardi, Amministratore Delegato e Fondatore di QuoIntelligence:

FRANKFURT, GERMANY, July 31, 2023/ EINPresswire.com / -- QuoIntelligence, il fornitore di threat intelligence in più rapida crescita in Europa, ha annunciato oggi un round di finanziamento seed da 5 milioni di euro. La transazione è stata guidata da DeepTech VCinvestor eCAPITAL ENTREPRENEURIAL PARTNERS (il cui portfolio comprende startup europee di successo nel campo della cybersecurity quali VMRay, Tenzir ed Exein) con la partecipazione di investitori privati. L’investimento si basa sull'offerta altamente differenziata di threat intelligence dell'azienda, su cui fanno affidamento un numero crescente di aziende.L'investimento sarà utilizzato per espandere il team di QuoIntelligence, migliorare i prodotti e i servizi e aumentare significativamente la portata dell'azienda sul mercato. QuoIntelligence ha sviluppato un servizio di threat Intelligence unico, che combina l'intelligenza artificiale con l'esperienza umana.L’importanza della consapevolezza della cybersecurity nelle organizzazioni ha subito un'enorme accelerazione a causa di fattori quali il nuovo profilo di rischio generato dallo smart working e le situazioni geopolitiche in rapida evoluzione in tutto il mondo. Tuttavia, la maturità delle organizzazioni nell'affrontare i rischi informatici varia notevolmente. QuoIntelligence svolge un ruolo significativo nell'educare le aziende alla necessità di threat intelligence e di come la stessa, in quanto parte di una strategia globale di cybersecurity, costituisca un elemento vitale per massimizzare la resilienza informatica al fine di ridurre al minimo i rischi.QuoIntelligence attualmente opera in Germania, Italia, Spagna e Stati Uniti, con clienti situati in tutta l'UE. L'azienda punta ad ampliare sia la gamma di servizi che la portata geografica. Tra i clienti ci sono aziende e organizzazioni di settori critici europei come finanza, governo, assicurazioni, manifattura, semiconduttori, vendita al dettaglio, trasporti e altri ancora.Marco Riccardi, Amministratore Delegato e Fondatore di QuoIntelligence:"Mentre un numero crescente di organizzazioni si rende conto del ruolo vitale della threat intelligence nel loro business, questo finanziamento ci permette di potenziare la nostra offerta di threat intelligence, di reclutare i migliori talenti e di fornire un valore senza rivali ai nostri clienti. Continuando a integrare perfettamente tecnologia e talenti, proseguiamo la nostra missione di essere il miglior partner europeo di threat intelligence".Dirk Seewald, Partner, eCAPITAL:"La threat intelligence è un ambito di applicazione molto vasto. QuoIntelligence si posiziona in modo unico come fornitore europeo con un servizio altamente automatizzato e differenziato, che raggiunge non solo le grandi aziende, ma apre anche l'enorme mercato medio. Siamo molto entusiasti sia delle prospettive dell'azienda che di lavorare con il team".Ari Bizimis, investitore fondatore di QuoIntelligence:"In qualità di investitore fondatore di QuoIntelligence, diamo il benvenuto a eCAPITAL come la migliore società tedesca di cybersecurity VC ad entrare parte di questa storia di successo. Siamo molto fiduciosi che la vasta esperienza di eCAPITAL nello scalare le aziende di cybersecurity giocherà un ruolo fondamentale nel favorire la crescita significativa di QuoIntelligence. Grazie a questa partnership, prevediamo che nei prossimi anni QuoIntelligence si affermerà come fornitore preminente di threat intelligence in Europa."Consentiamo alle organizzazioni di godere dei più alti livelli di sicurezza informatica attraverso la fornitura di threat intelligence tempestiva e personalizzata in base alle loro esigenze.Il nostro Team di esperti di intelligence altamente qualificati si combina con i nostri sistemi di AI progettati su misura per l’erogazione del nostro singolare servizio. In un mondo in cui la cybersecurity si basa necessariamente sulla tecnologia scalabile, noi includiamo il tocco umano che fa la differenza.Fondata nel 1999, eCAPITAL è un investitore di capitale di rischio, guidato da imprenditori, che si concentra su aziende deep-tech in fase iniziale e di crescita con un impatto positivo sulla società. eCAPITAL ha sede in Germania e investe nei settori della sostenibilità, del software aziendale, della sicurezza informatica, dell'IoT e dei nuovi materiali con fondi propri per un totale di oltre 340 milioni di euro. Oltre alle risorse finanziarie, eCAPITAL offre alle società in portafoglio un supporto strategico e l'accesso a una rete internazionale di imprenditori, scienziati, investitori e fondatori ed è stato investitore principale in diverse società deep-tech come sonnen, Novaled o Jedox, che sono state vendute con successo a società o investitori internazionali.