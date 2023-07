Beautinow apre un negozio online di profumi di nicchia in Italia

Beautinow, rivenditore europeo di profumi online, ha aperto il suo negozio italiano di profumi di nicchia.

MILANO, LOMBARDY, ITALY, July 26, 2023/EINPresswire.com/ -- Beautinow, rivenditore europeo di profumi online, ha aperto il suo negozio italiano di profumi di nicchia. "Con l'apertura del nostro negozio in Italia vogliamo eliminare le barriere linguistiche, in modo che tutti gli amanti dei profumi in Italia possano accedere alla nostra ampia selezione di profumi di nicchia", afferma Beautinow.

Più scelta e prezzi migliori

Tradizionalmente, gli italiani tendono a preferire i profumi prodotti in Italia. Tuttavia, negli ultimi anni è cresciuto l'interesse per i marchi di profumi di nicchia stranieri. Mentre i profumi di marchi italiani sono offerti a prezzi accessibili, i marchi stranieri sono spesso disponibili solo con forti rincari. "Entrando nel mercato italiano delle fragranze di nicchia, ci proponiamo non solo di offrire agli amanti dei profumi italiani una maggiore scelta, ma anche di fare in modo che i profumi di nicchia siano un lusso accessibile a tutti", afferma Beautinow.

Crescita esponenziale

La decisione di entrare nel mercato italiano è stata ovvia. Si stima che il mercato italiano dei profumi abbia un valore di 1,25 miliardi all'anno e che i clienti siano sempre più interessati a trovare fragranze di qualità. Questa decisione strategica permette alla startup di continuare il suo percorso di crescita.

Marchi pregiati e ingredienti naturali

Beautinow si rivolge anche ai clienti che prediligono i profumi a base di ingredienti naturali, che sono in genere più costosi di altri profumi sintetici. Grazie alla selezione di Beautinow, i clienti possono trovare profumi naturali al 100% senza dover pagare prezzi più alti altrove. L'azienda collabora con marchi di profumi famosi come Bortnikoff, Areej Le Dore e Parfumerie Particuliere.

Spedizione gratuita e programma fedeltà

Beautinow offre un servizio di spedizione veloce con spese di spedizione gratuite a partire da 80 euro e sconti regolari sui suoi prodotti. Per il mese di luglio, l'azienda offre una promozione iniziale di spedizione gratuita per tutti gli ordini.

I clienti possono anche beneficiare del programma fedeltà che premia i clienti abituali con sconti aggiuntivi e punti che possono essere riscattati per acquisti futuri. Infine, i nuovi clienti italiani possono iscriversi alla newsletter per ottenere un buono sconto sul primo ordine.

Rappresenti un marchio e vuoi distribuire il tuo marchio in Europa e in altre parti del mondo? Non esitare a contattarci per conoscere le opportunità di collaborazione.