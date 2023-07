LoValTech et Aptar Pharma, lauréats de France 2030

Nos partenaires

LoValTech et Aptar Pharma sont lauréats du programme France 2030 pour le développement d’un vaccin par voie nasale associé à un dispositif médical dédié.

Cette aide apporte la preuve de la solidité de notre projet ; elle nous permettra de finaliser notre premier vaccin contre la COVID-19, ce qui constituera la preuve de concept de notre technologie.” — Patrick Barillot, co-fondateur et président de la LoValTech

TOURS, FRANCE, July 25, 2023/ EINPresswire.com / -- LoValTech, start-up de biotechnologie issue des travaux de recherche de l’université de Tours et d’INRAe, s’appuie sur les travaux d’Isabelle Dimier-Poisson, professeur des universités en Immunité anti-infectieuse à l'université de Tours, responsable de l’équipe BioMAP de l’UMR Infectiologie et Santé Publique, centrés sur les vaccins protéiques à administration nasale.La société a pour objectifs de développer des candidats vaccins innovants, tels que LVT-01 (vaccin contre le SARS-CoV-2), LVT-02 (vaccin contre le paludisme) et LVT-03 (vaccin contre le virus syncitial respiratoire), dans le cadre de l’accord de collaboration signé avec l’université de Tours et INRAE.Le premier vaccin développé par LoValTech est capable de protéger des formes graves et modérées de la COVID-19, mais également de bloquer la transmission du virus quels que soient les variants actuels ou futurs.Le projet MUCOVAC 2.0 est soutenu dans le cadre de la Stratégie d’Accélération « Maladies Infectieuses Emergentes et Menaces NRBC ». Cette stratégie s’inscrit dans le volet « Innovation Santé 2030 » de France 2030 qui prévoit un ensemble de mesures législatives et règlementaires ainsi que 7,5 milliards d’euros pour faire de la France la nation la plus innovante et souveraine en santé d’Europe. Dans le cadre de ce programme très sélectif, LoValTech et Aptar Pharma recevront un financement total de 8.4M€.« Cette aide apporte la preuve de la solidité de notre projet et permettra de favoriser l’émergence de cette conception vaccinale française unique en son genre. ; elle nous permettra de finaliser notre premier vaccin contre la COVID-19, ce qui constituera la preuve de concept de notre technologie » explique Patrick Barillot, co-fondateur et président de la LoValTech.Le projet financé couvrira la validation de la formulation vaccinale conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), le développement du dispositif adapté pour l'administration nasale et la mise en œuvre des essais cliniques de phase I et II.« Les résultats impressionnants obtenus lors des essais précliniques sur des modèles animaux ont démontré que notre vaccin offrait une protection contre les formes graves de la maladie et bloquait la transmission du virus, quels que soient les variants. La validation de ces résultats par des essais cliniques est donc l'ultime étape avant l'approbation réglementaire de notre premier vaccin », confirme Isabelle Dimier-Poisson, co-fondatrice et directrice scientifique de LoValTech.Avec le soutien de France 2030 piloté par le Secrétariat général pour l'Investissement (SGPI) et de son opérateur BPI France, LoValTech et Aptar Pharma seront donc en mesure de proposer à la population mondiale des vaccins de nouvelle génération, capables de prévenir des maladies qui ne sont pas ou insuffisamment couvertes par les traitements ou les vaccins actuels.À propos de LoValTechLoValTech est une startup deeptech créée en janvier 2022 afin de relayer la recherche académique de l’université de Tours et de l’INRAE pour porter le premier candidat vaccin jusqu’à ses phases cliniques. Lauréate des concours i-Lab et France 2030, la société développe des vaccins de nouvelle génération. Ces vaccins protéiques à administration par voie nasale sont capables de mieux protéger l’ensemble des populations contre les maladies infectieuses, comme la COVID-19, en induisant une double réponse immunitaire muqueuse et systémique, qui permet non seulement de protéger des formes graves mais également de bloquer la transmission du virus.A propos d’Aptar PharmaAptar Pharma est le leader mondial dans les systèmes de distribution, avec plus d’un demi-siècle d’expérience. La société conçoit, développe et fabrique une gamme complète de systèmes d’administration de médicaments innovants pour l’administration par voie nasale, pulmonaire, injectable, oculaire et dermique notamment. Chaque année, Aptar Pharma produit plus de 6 milliards de systèmes qui sont utilisés par près d’1,6 milliards de patients à travers le monde, générant environ 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour ses clients de l’industrie pharmaceutique. Aptar Pharma investit massivement dans la transformation digitale et technologique, tout en tenant compte des enjeux environnementaux et humains, à l’image du site Français du Vaudreuil. En 2022, l’Alliance Industrie du Futur a d’ailleurs attribué au site du Vaudreuil le label « Vitrine Industrie du Futur » qui récompense des réalisations industrielles françaises emblématiques.A propos de France 2030Lancé par le Président de la République en octobre 2021, France 2030 est la réponse à la hauteur de ces enjeux. France 2030 s’inscrit dans une politique économique en faveur de l’innovation et de l’industrie conduite depuis 2017 fonctionne, avec une accélération en innovation [27 licornes] et une reconstruction industrielle qui a débuté [+50 000 emplois sur le quinquennat].Cette politique repose sur des mesures fiscales de compétitivité, avec des baisses de fiscalité engagées dans le précédent quinquennat et qui vont se poursuivre dans celui-ci, d’une stabilité fiscale sur les dispositifs de soutien à l’innovation (Crédit d’impôt recherche) et d’une simplification des règles pour les entreprises (lois PACTE, ASAP ou encore le projet de loi ENR en cours de discussion). Enfin, la sortie de la crise du COVID a été accompagnée par le plan France relance, qui a consacré près de 35 Mds€ à l’industrie et 30 Mds€ à la transition écologique, et a permis à la France de sortir plus forte de la crise. L’ensemble de ces évolutions permettent aujourd’hui à notre pays de pouvoir construire un futur industriel et technologique solide.Dans ce cadre, France 2030 vise à accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l’innovation et à positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain.France 2030, c’est aussi l’objectif de faire émerger de nouveaux acteurs et de nouvelles filières en consacrant 50 % des moyens à des acteurs émergents.Enfin, France 2030 c’est un levier majeur pour décarboner notre économie. France 2030, ce sont 50 % des moyens consacrés à la décarbonation, à l’image de ce qui se fait sur les transports avec des objectifs sur l’automobile mais aussi le transport ferroviaire avec le train léger hydrogène, les matériaux avec le recyclage et les matériaux critiques ou encore la production d’électricité ou la décarbonation des sites industriels.