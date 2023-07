RUBBER B ANNONCE L'OUVERTURE D'UN NOUVEAU MAGASIN À PARIS, FRANCE

MIAMI BEACH, FLORIDA, UNITED STATES, July 24, 2023/ EINPresswire.com / -- Rubber B, l'un des principaux détaillants de bracelets de montre en caoutchouc, est ravi d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau magasin au 19 rue Tronchet, 75008 Paris, France. Cette expansion marque une étape importante dans la croissance de l'entreprise et démontre son engagement à fournir The Ultimate Rubber Straps aux clients du cœur de Paris.Le nouveau magasin Rubber B vise à créer une expérience d'achat immersive qui reflète l'engagement de la marque envers la qualité, l'innovation et la satisfaction du client. Avec une vaste gamme de produits, notre réputation est bâtie sur l'expérience de qualité à long terme de chaque client avec nos produits et services.Principales caractéristiques et points forts de la nouvelle boutique :1. Emplacement privilégié : Situé dans le prestigieux 8ème arrondissement, le magasin bénéficie d'un emplacement privilégié dans le cœur animé de Paris, connu pour sa culture dynamique et sa scène commerciale florissante.2. Design d'intérieur époustouflant : Le magasin présente un design d'intérieur moderne et visuellement captivant, alliant une esthétique contemporaine à des éléments qui rendent hommage au riche patrimoine de Paris.3. Vaste sélection de produits : les clients peuvent explorer une vaste collection de bracelets de montre en caoutchouc soigneusement sélectionnés pour répondre à divers goûts, préférences et budgets. Du caoutchouc vulcanisé à la technologie SwimSking, bien que ce bracelet SwimSkinressemble et se sente identique à la peau d'alligator, il est en fait 100% CAOUTCHOUC, et donc étanche pour toutes les activités sportives et aquatiques. le magasin a quelque chose pour tout le monde.4. Personnel expert : Une équipe de membres du personnel compétents et passionnés est prête à aider les clients, offrant des recommandations personnalisées et des conseils d'experts pour assurer une expérience d'achat transparente.5. Technologie interactive : le magasin intègre une technologie de pointe pour améliorer le parcours d'achat, en proposant des écrans interactifs, des démonstrations virtuelles et d'autres fonctionnalités innovantes qui engagent et ravissent les clients.6. Célébrations d'ouverture : Pour commémorer l'ouverture du nouveau magasin, Rubber B a prévu une gamme passionnante d'événements et de promotions spéciales pour les clients. Il s'agit notamment de créer une atmosphère festive et de favoriser la communauté.Message du PDG :"Nous sommes ravis d'annoncer le lancement officiel de notre nouveau magasin dans le centre de Paris. Cette croissance marque un chapitre important dans l'histoire de notre entreprise et démontre notre engagement à offrir un excellent service. Nous sommes rigoureux dans notre travail, garantissant la plus grande qualité et le souci du détail dans tous les aspects de nos produits. Paris a toujours été associée au flair, à la culture et à l'innovation, ce qui en fait le site idéal pour notre nouveau magasin. expérience d'achat unique en son genre, découvrez notre sélection de bracelets en caoutchouc B exclusifs dans leur conception et leur savoir-faire, avec des séries de production limitées et des matériaux et finitions uniques, et laissez-vous inspirer par la beauté et l'élégance de cette ville remarquable. Nous sommes convaincus que notre nouveau magasin deviendra une destination pour les acheteurs avertis, et nous sommes ravis de nous lancer dans ce voyage passionnant avec vous.Rubber B est un fabricant de bracelets en caoutchouc haut de gamme qui s'est imposé comme un leader du marché des bracelets de montres de haute qualité pour les montres haut de gamme. Rubber B a été identifié avec l'excellence de l'industrie en raison de son fort engagement envers l'innovation, l'artisanat de précision et l'élégance. l'objectif est de fournir la meilleure expérience de bracelet en caoutchouc possible en combinant un design de pointe, des matériaux de qualité et une intégration transparente pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique des montres haut de gamme. Nous envisageons Rubber B comme le leader mondial et le choix préféré pour les bracelets en caoutchouc de luxe, des conceptions révolutionnaires pionnières et une collaboration avec des marques horlogères célèbres pour établir de nouvelles normes de l'industrie. Nous aspirons à exciter les amateurs de montres du monde entier et à donner l'expression la plus significative du luxe et de l'individualité en repoussant toujours les frontières de l'innovation des bracelets de montre."L'inauguration du nouveau magasin Rubber B au 19 rue Tronchet, 75008 Paris, France, réaffirme notre engagement à fournir des produits et services exceptionnels aux clients exigeants de Paris. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre et à découvrir le prochain niveau d'achat de bracelets de montre en caoutchouc.Rubber B & B2 est une collaboration officielle et exclusive entre deux marques indépendantes, Manufacture Rubber Straps et Rubber B LLC. Rubber B n'est pas affilié à d'autres marques horlogères telles que Rolex SA, Audemars Piguet Holding SA, Panerai, Patek Philippe SA, Breitling SA, IWC International Watch Co, Tudorwatch SA ou Apple Inc... Les droits de propriété intellectuelle des montres, visuels, marques, noms et logos appartiennent respectivement à chaque marque horlogère associée.À propos de Rubber B & B2 : Rubber B est l'un des principaux détaillants de bracelets de montre en caoutchouc qui se consacre à la fourniture de produits et de services de haute qualité aux clients du monde entier. En mettant l'accent sur les attributs de Rubber B & B2 pour l'industrie horlogère , Rubber B a acquis une réputation d'excellence dans les bracelets de montre en caoutchouc. Le nouveau magasin au 19 rue Tronchet, Paris, représente la dernière expansion de l'engagement de Rubber B à répondre aux divers besoins des clients tout en offrant une expérience de magasinage inoubliable.