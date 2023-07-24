هايسنس تطلق مجموعة متطورة من أحدث أجهزة تكييف الهواء
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 24, 2023/EINPresswire.com/ -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن إطلاق أحدث مجموعة من أجهزة تكييف الهواء التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتصميم ذكي ومبتكر لتوفير أعلى مستويات الراحة والمعايير الصحية.
وتتضمن المجموعة الجديدة من مكيفات الهواء تقنيات هندسية متقدمة ومزايا متطورة بتصميم يضمن أقصى درجات الأداء ويحد من استهلاك الطاقة، مما يمكّن المستخدمين من تقليل فواتير الكهرباء ويخفف الأثر البيئي إلى الحد الأدنى، بما ينسجم مع شعار الشركة "ابتكار من أجل الناس". وتركز هايسنس على تحسين تجربة المستخدم من خلال التحكم المرن، مستفيدةً من التكنولوجيا الذكية وإمكانات الاتصال بالإنترنت.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد توغرول كومال، نائب مدير العلامة التجارية للسلع البيضاء في هايسنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تركز هايسنس في إنتاج أجهزة تكييف الهواء الذكية على تحسين جودة الهواء الداخلي من خلال أنظمة ترشيح متقدمة وتقنيات فعالة لتنقية الهواء، مما يضمن بيئة عيش أكثر صحة. وتضمن الشركة توفير مناخ داخلي مثالي يمنح المستخدمين الهدوء والاسترخاء التام، بفضل التحكم الدقيق في درجة الحرارة وتدفق الهواء القابل للتعديل والتشغيل الهادئ".
وتعتمد تقنية التحكم في تدفق الهواء على تصميم يتضمن مروحة خفيفة الوزن ومجاري هوائية متينة، فضلاً عن توفير خيارات تدفق هواء مخصصة ومريحة، مما يضمن تجربة تبريد ممتازة ومصممة وفقاً للتفضيلات الشخصية. وتتضمن تقنية العاكس المطورة آلية تعويض أوتوماتيكية لعزم الدوران إلى جانب خوارزميات مخصصة للتحكم في مستويات رفع الجهد الكهربائي، مما يعزز مستويات الكفاءة والأداء العالي. وتدعم هايسنس تقنية نقل الحرارة من خلال تزويد أجهزة التكييف بشفرات مبادل حراري مدمجة وشفرات مساعدة من نوع فلونت وتصميم الجسر الحراري المميز، لزيادة قدرات نقل الحرارة وتحسين كفاءة أنظمة التبريد.
كما تستخدم المجموعة الجديدة من أجهزة تكييف هايسنس تقنية العاكس تي 3 الرائدة والمخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تضمن تبريداً فورياً حتى في درجات الحرارة العالية بفضل قدرتها المذهلة على العمل حتى درجة 61 مئوية. وتضمن خاصية التحكم من خلال الواي فاي للمستخدمين إمكانية ضبط وتعديل جهاز تكييف الهواء بسهولة من داخل منازلهم أو خارجها، بينما يساهم غاز التبريد R32 الصديق للبيئة في خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير، كما يتميز بمعدل صفري لاستنفاد الأوزون واحتمالية احترار عالمي منخفضة للغاية.
وأضاف كومال: "تسعى هايسنس لإرساء أعلى المعايير فيما يتعلق بحلول التكييف المتقدمة، والتي تولي الأداء والكفاءة وراحة المستخدم أولوية قصوى. كما نركز على تحويل تجربة التكييف إلى مستويات جديدة من الراحة والسلاسة، من خلال تطبيق كونكت لايف المتطور للمنازل الذكية. وتعمل أنظمة التكييف المبتكرة من هايسنس على إدخال الهواء النقي إلى الغرفة من خلال طبقات متتابعة من أنظمة الترشيح، مما يضمن بيئة داخلية صحية ومنعشة".
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نبذة عن هايسنس:
تأسست هايسنس عام 1969، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تشينغداو في الصين، وتغطي مجالات عمل مختلفة، ومنها الوسائط المتعددة(Multimedia) ، والأجهزة المنزلية، وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات العصرية والحديثة.
تمتلك الشركة ثلاث شركات مدرجة، وهي: هايسنس للتكنولوجيا المرئية، وهايسنس للتجهيزات المنزلية، وساندن، وهي مدرجة في شنجهاي، وشينزن، وهونغ كونغ، وطوكيو، كما استحوذت على العديد من العلامات التجارية المعروفة، ومن ضمنها توشيبا، وجورينجي، وكيلون، ورونشن، وأسكو.
وبناءً على القيم الأساسية التي تتمثل في "النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة"، واستراتيجية تطوير "الأساس التكنولوجي السليم ومتانة العمليات"، قدمت العلامة التجارية منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء الممتازة بالإضافة إلى موثوقية منتجاتها المضمونة لأكثر من 50 سنة.
تعتبر هايسنس أيضاً علامة تجارية عالمية رائدة في مجال تكامل التعامل بين الشركات B2B، والذي يشمل النقل الذكي والوحدات الطبية الذكية والبصرية. تمتلك الشركة تقنية التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming الرائدة في العالم وتكنولوجيا العرض بالليزر، فيما تعمل على تطوير تقنية الرقاقة، وتواصل العمل على تطوير رقائق معالجة جودة صور العرض فائقة الدقة 8K، ورقائق TV SoC، ورقائق AI.
ومع تصدير المنتجات إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة، فقد قامت علامة هايسنس برعاية أهم الأحداث الرياضية في العالم مثل بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2016"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أصبحت الراعي العالمي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.
تمتلك هايسنس 16 مجمعاً صناعياً في تشينغداو، وشوندي، وهوزهو، وجمهورية التشيك، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى 16 مركزاً للبحث والتطوير تقع في تشينغداو، وشنجن، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وغيرها من الدول. وتعمل على إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية.
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الموقع: https://hisenseme.com/
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