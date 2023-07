JA Africa et Boeing lancent un programme de développement durable au Sénégal

Junior Achievement Africa (JA Africa) et Boeing étendent leur partenariat pour introduire le programme de développement durable de Boeing au Sénégal.

ACCRA, DAKAR, GHANA, July 20, 2023/ EINPresswire.com / -- Junior Achievement Africa (JA Africa) et Boeing étendent leur partenariat pour introduire le programme de développement durable de Boeing au Sénégal.Ce nouvel effort conjoint vise à autonomiser et à améliorer les compétences de 500 jeunes sénégalais âgés de 15 à 25 ans, en mettant particulièrement l'accent sur la promotion de l'équité entre les sexes en visant un taux de participation féminine de 50 %.Le programme de développement durable de Boeing au Sénégal s'étendra sur deux ans et comprendra des activités visant à encourager l'innovation, l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des jeunes sénégalais. Le programme se déroulera en trois étapes, en commençant par des camps d'innovation. Ensuite, les participants auront la possibilité de s'inscrire au programme d'éducation à l'entrepreneuriat numérique de Junior Achievement (JA DEEP) afin d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales et leur état d'esprit. Le programme s'achèvera par un concours de présentation d'entreprise, au cours duquel les participants pourront montrer leur croissance et leur potentiel.Kuljit Ghata-Aura, président de Boeing Moyen-Orient, Turquie et Afrique, a déclaré : "Le Sénégal, comme de nombreux pays, est vulnérable aux impacts du changement climatique. Le programme de développement durable de Boeing vise à fournir aux jeunes sénégalais le savoir-faire nécessaire pour devenir des catalyseurs du développement durable, en conduisant le changement dans leurs communautés et au-delà. Nous croyons fermement au rôle essentiel que jouent l'éducation et l'autonomisation des jeunes dans la promotion des pratiques durables".Toutes les équipes seront soutenues par des mentors expérimentés pour développer des solutions et des idées commerciales afin d'atténuer l'impact du changement climatique au Sénégal. Le programme marque également une avancée significative dans la lutte contre le chômage des jeunes et le développement économique au Sénégal. Au Sénégal, les jeunes représentent 55 % de la population totale."Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Boeing au Sénégal en lançant le programme de développement durable de Boeing ", a déclaré Simi Nwogugu, CEO de JA Africa. "Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre engagement commun à doter les jeunes des compétences, des connaissances et des opportunités dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie du 21e siècle. Nous sommes convaincus que ce projet permettra à une nouvelle génération d'entrepreneurs innovants et soucieux de l'environnement de voir le jour au Sénégal. "Boeing s'est associé à plus de 40 organisations et a investi plus de 22 millions de dollars depuis 2006 pour soutenir des améliorations systémiques en matière d'éducation, d'autonomisation économique et de lutte contre la pauvreté en Afrique. En collaboration avec des gouvernements et des organisations non gouvernementales, Boeing a mis en place des programmes STEM for Sustainability sur le continent africain, notamment en Égypte et au Maroc. Aujourd'hui, Boeing et JA Africa se lancent dans le premier programme de développement durable et d'équité sociale en Afrique subsaharienne.À propos de Boeing:En tant que leader mondial de l'aérospatiale, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. La société s'appuie sur les talents d'une base de fournisseurs internationaux pour favoriser les opportunités économiques, le développement durable et l'impact sur les communautés. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à mener une politique de développement durable et à cultiver une culture basée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, la qualité et l'intégrité. L'histoire de Boeing en Afrique remonte à près de 75 ans. Les avions Boeing constituent l'épine dorsale de la flotte commerciale du continent. Avec plus de 60 compagnies aériennes clientes exploitant environ 500 avions Boeing à travers l'Afrique, Boeing représente près de 70 % du marché des avions actuellement en service sur le continent. Rejoignez notre équipe et trouvez votre voie sur boeing.com/careers.À propos de Junior Achievement Africa:JA Africa est l'une des ONG africaines les plus importantes et les plus influentes au service de la jeunesse. La mission de JA Africa est de préparer la jeunesse africaine à l'avenir de l'emploi. Grâce à un apprentissage pratique et mixte en matière d'éducation financière, de préparation au travail et d'entrepreneuriat, nous donnons aux jeunes les moyens de développer leurs idées entrepreneuriales, d'affiner leurs compétences professionnelles, de gérer leurs revenus et de s'assurer une vie meilleure pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés. JA Africa est présent dans 16 pays d'Afrique subsaharienne et touche collectivement plus de 390 000 jeunes dans plus de 3 000 écoles chaque année. Pour en savoir plus, consultez le site www.ja-africa.org