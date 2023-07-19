انضم إلى آي جلو مع زملائك المؤثرين واحصل على أجرٍ عادل

Some Influencers of the pre-launch of iGlow Influencer Platform Few of the VIPs of the pre-launch of iGlow Influencer Platform

DUBAI, UAE, July 19, 2023/EINPresswire.com/ -- شهدت مدينة دبي حدثًا مثيرًا مساء الليلة الماضية حيث اجتمعت كريم دي لا كريم من عالم المؤثرين لانطلاقة مسبوقة لمنصة آي جلو للمؤثرين التي كان الجميع ينتظرونها بفارغ الصبر. ولكن ذلك لم يكن إلا بداية! مع تقدم الليل، اندمجت النجوم لاحتفال كبير بإطلاق آي جلو، ممهدة الطريق لاحتفال غير عادي بالأناقة والموهبة والإبداع.

تخيّل هذا: بحر من الفساتين الحمراء والسوداء البهية تزينها ورود حمراء، مبرزة بأساور ضياء في أيدي هؤلاء الأضواء الساطعة، جميعها متناغمة تمامًا مع موضوع ألوان آي جلو النيون. الأجواء تنبعث منها رونق الأناقة والجمال، لا يترك مجالاً للعادي في المرحلة الأولى لآي جلو، المعروفة باسم "مسابقة إمبراطورية المؤثرين لكرة القدم الوطنية".

ولكن هذا لم يكن إلا الجزء البسيط من القصة. مع غروب الشمس تحت الأفق، أضاء عرض ليزري رائع سماء الليل، ممهدًا الطريق ليلة من العروض الرائعة. أذهل الراقصون الجمهور بأداء التانغو الساحر، مخلفين الجميع مذهولين.

امتلأ الجو بالحماسة عندما سلطت الأضواء على المسرح المركزي، وامتلأت الغرفة بصوت بيرسيانا دولو الجذاب بكل يسر. بأدائها القوي، جعلت الحضور ينجذبون إليها بشدة. انتقلت الطاقة منها إلى الجميع، ولم تكن الليلة قد بدأت بعد.

ظهر المتألق علي قلي ميرزا! بحضوره الكهربائي وموهبته اللا مثيل لها، استولى على المسرح وهز أسس المكان. بينما يحقق أداؤه ذروته، يبدو وكأن الحشد قد وجد إيقاعهم، ولم يكن هناك من يستطيع أن يوقفهم. تحولت أرضية الرقص إلى ضجة من الحركات والاحتفالات البهجة.

أخذ مؤسس هذه المنصة الاستثنائية، سمير شاهد، المسرح، وكانت شغفه بآي جلو واضحًا. انتهت عامان من التفاني الدؤوب بإنشاء ثورة في عالم المؤثرين. منصة آي جلو للمؤثرين هي عالم من الفرص، مصممة حصريًا للمؤثرين الذين يبحثون عن وضع مسارهم الخاص للنجاح.

ولكن انتظر، ليس ذلك كل شيء. آي جلو ليست مقتصرة فقط على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. إنها بوابة إلى عالم كامل من التعبير الإبداعي. من المغنين الموهوبين الذين يجدون صوتهم في آي جلو الموسيقى إلى الأصحاب الطموحين الذين يعرضون أعمالهم في إنتاج آي جلو، ومن العارضات ومصممي الموضة الذين يكسرون الحواجز في آي جلو للأزياء إلى المتسابقات الجميلات اللواتي يتألقن على المسرح العالمي في آي جلو ملكة جمال العالم - المنصة كنز من الفرص.

لم يتمكن آسف شودري، رئيس مجموعة الاستثمارات في إن إف إل، وأول مستثمر مؤسسي خارجي، من إخفاء حماسه حيال هذا المشروع المبتكر. كشف عن أن هذا كان مجرد واحد من العديد من المشاريع المثيرة التي يخطط مجم

كة إن إف إل، وأول مستثمر مؤسسي خارجي، من إخفاء حماسه حيال هذا المشروع المبتكر. كشف عن أن هذا كان مجرد واحد من العديد من المشاريع المثيرة التي يخطط مجموعة إن إف إل لإطلاقها، مع وعد بمزيد من الإطلاقات المثيرة في المستقبل.

تركت ليلة البريق والتألق الجميع متحمسًا بعد هذا الحفل. الآن يتم دعوة القراء ليكونوا جزءًا من هذه الثورة الاستثنائية. سجل نفسك في منصة آي جلو للمؤثرين واكتشف عالم الفرص اللانهائية، حيث لا حدود للإبداع والنجاح ينتظر الجريئين الذين يستحقونه.

بالنسبة لأولئك الذين يحلمون بتحقيق مكانة متميزة في العالم، آي جلو هي الوجهة النهائية - مكان يلتقي فيه البريق بالفرصة.

انضم إلى حركة آي جلو اليوم وكن جزءًا من رحلتك نحو أحلامك.

لمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة https://iglow.vip

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

صوفي كينيدي

media@iglow.vip

+971 54 2040686

*ملاحظة للقراء: آي جلو هي أكثر من مجرد منصة، إنها ثورة تنتظر أن تتكشف. جرّب أن تحلم بكبير، ودع آي جلو يكون الشرارة التي تشعل شغفك!