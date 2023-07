Airtech Challenge 2023: o desafio para o Brasil inovar na indústria de ar

A vencedora ou vencedor terá a oportunidade de realizar uma viagem de negócios ao Japão; a convocatória Airtech Challenge 2023 está aberta para a comunidade empreendedora da América Latina. A convocatória Airtech Challenge 2023 surge para que a comunidade de empreendedores e desenvolvedores de qualquer país da América Latina possa inovar e transformar a indústria de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC). Airtech Challenge: o desafio para o Brasil inovar na indústria de ar

A vencedora ou vencedor terá a oportunidade de realizar uma viagem de negócios ao Japão

SãO PAULO, BRASIL, July 19, 2023/ EINPresswire.com / -- A convocatória Airtech Challenge 2023 surge para que a comunidade de empreendedores e desenvolvedores de qualquer país da América Latina possa inovar e transformar a indústria de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC).O Airtech Challenge surge em parceria com a incMTY, a plataforma de empreendedorismo do Tecnológico de Monterrey, juntamente com a Daikin, a empresa japonesa número um em ar-condicionado no mundo. Essa iniciativa é uma oportunidade para empreendedores de toda a América Latina apresentarem seus projetos relacionados à indústria HVAC, por meio de temas como tecnologia sustentável e experiência do usuário e do cliente (UX/CX).Diferentes especialistas da indústria HVAC compartilharam suas experiências durante o lançamento virtual realizado em 17 de julho, onde falaram sobre como inovaram e apoiaram empreendedores na indústria. Entre eles está a startup SolarX, vencedora do desafio de 2022, além de falarem sobre o ecossistema de inovação em países da América Latina , como é o caso do Brasil. Entre os palestrantes estão Lucas Marcolino, Senior Manager de Planejamento de Negócios da Daikin Brasil, e Thomaz Martins, Coordenador de Inovação e Empreendedorismo do Insper e (the name is missing) Diretor Técnico da Associação Colombiana de Ar Condicionado e Refrigeração."Inovação aberta: chave para a disrupção e liderança em HVAC. Vamos construir um futuro sustentável juntos", comentou Lucas Marcolino, da Daikin Brasil.Há 80 anos, o Tecnológico de Monterrey tem sido testemunha do passar do tempo e de suas gerações, e este ano comemora seu 80º aniversário, apoiando a comunidade empreendedora do México e de toda a América Latina por meio da incMTY.Josué Delgado, CEO da incMTY, mencionou que "o Brasil tem muito a compartilhar em termos de inovação com o Airtech Challenge 2023".Temas do Airtech ChallengeOs dois temas desta edição do Airtech Challenge são tecnologia sustentável e experiência do usuário e do cliente (UX/CX). A convocação do Airtech Challenge está aberta desde 5 de junho até 6 de agosto de 2023 no site www.incmty.com/airtech Tecnologia sustentávelIniciativas que, por meio de sua proposta de valor, tragam melhorias significativas e mensuráveis para o cuidado com o meio ambiente e reduzam o impacto ambiental da indústria HVAC por meio de seus produtos, serviços e infraestrutura. Por exemplo: projetos que melhorem a eficiência energética, reduzam as emissões de gases ou implementem a economia circular na cadeia de valor.Experiência do usuário e do cliente (UX/CX)Iniciativas que, por meio de sua proposta de valor, tragam melhorias significativas e mensuráveis na experiência dos usuários e clientes residenciais, comerciais e industriais, focadas em criar novos produtos, serviços e modelos de negócios. Por exemplo: projetos de automação, inteligência artificial, sensores, internet das coisas, novos modelos de negócios, novas aplicações para tecnologias existentes e tecnologias que facilitem o uso de equipamentos por idosos ou pessoas com deficiência.Quais são os requisitos para se inscrever?Ter uma startup ou projeto dentro de um dos temas do desafio, com pelo menos um protótipo ou produto mínimo viável, até estar em estágio de necessitar de financiamento.Ser cidadão de um país da América Latina com cidadania vigente.Ser maior de idade legalmente no país de residência ou ter pelo menos 18 anos (em ambos os casos).Possuir formação educacional universitária (graduação, mestrado, especialização ou doutorado).Ter a capacidade legal para viajar dentro e fora do país de residência (elemento indispensável caso seja finalista).Deverão explicar claramente o problema identificado, a forma como foi resolvido e o modelo de negócio da solução. É importante ressaltar que também deverá ser explicada claramente a ligação da solução com a indústria HVAC em qualquer um dos dois temas do desafio.As iniciativas devem estar estabelecidas em um país da América Latina e operar a solução na mesma região. Além disso, devem ser ideias originais e não adaptações de tecnologias de outras regiões, portanto, modelos como comercialização exclusiva ou franquias estão automaticamente excluídos desta convocatória.Conheça os prêmios para os vencedoresOs três primeiros colocados no desafio receberão diversos benefícios:Primeiro lugar: Viagem de negócios ao Japão, programa de aceleração, oportunidade de criar sinergias com a Daikin e $10.000,00 USD.Segundo lugar: Programa de aceleração, oportunidade de criar sinergias com a Daikin e $5.000,00 USD.Terceiro lugar: Programa de aceleração, oportunidade de criar sinergias com a Daikin e $2.500,00 USD.Faça parte do Airtech Challenge e revolucione a indústria do ar!