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Mohawk 宣布全球地板業務領導權交接計劃

/EIN News/ -- 佐治亞州，卡爾霍恩, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天宣布 Wim Messiaen 將於 2023 年 10 月 16 日合同通知期滿後加入公司，並於 2024 年 2 月 1 日起接替 Bernard Thiers 擔任公司全球地板業務總裁。2 月 1 日後，Thiers 先生將繼續擔任高級顧問，以確保該業務及戰略成功過渡。

在過去五年裏，Messiaen 先生在 VPK Group 擔任瓦楞包裝部門行政總裁。在此之前，他在一家全球領先的建築材料公司 Etex 工作了十六年，他最後的職位是中歐和東歐地區屋頂部門經理。更早之前，Messiaen 先生在 Domo Group 的緻密方塊地毯部擔任總經理。

「作為一名鼓舞人心的領導，Wim 成績斐然，」Mohawk 董事長兼行政總裁 Jeffrey S. Lorberbaum 說。「他的專長包括在國際範圍推動有機增長，包括棕地和綠地倡議以及眾多收購和撤資。Wim 成功推出了新的產品類別，從頭開始建立品牌，並重組企業以優化其業績。他的工作背景囊括了諸多產品類別，包括纖維包裝、外牆覆層、屋頂、內隔牆和地板。Wim 將與出類拔萃的全球地板業務團隊攜手，繼續推動我們的盈利增長。」

從 2009 年起，Thiers 先生一直領導着 Mohawk 的全球地板業務。他在培養優秀領導團隊的同時，將商業版圖大幅拓展至新的地區並開發了許多新的產品類別。在 Thiers 先生的領導下，公司進行了多次轉型收購，包括歐洲的 IVC Group 和澳洲和新西蘭最大的地板公司 Godfrey Hirst 。透過有機增長和收購，他將板材和絕緣材料業務打造成為行業領導者。Thiers 先生專注於產品創新，領導公司在地板領域實現了突破性創新，從而形成了領先的專利組合和許可業務。

「我很感謝 Bernard 為我們的業務發展做出的諸多重要貢獻，」Lorberbaum 說。「他將繼續為 Mohawk Industries 的長期成功發揮重要作用。」

上文各段中的某些陳述，特別是預期未來業績、業務前景、增長和經營戰略以及類似事項，以及包含「可能」、「應該」、「相信」、「預期」、「預計」和「估計」等詞語或類似表述，構成「前瞻性陳述」。對於這些陳述，Mohawk 聲明受《1995 年私人證券訴訟改革法案》中的前瞻性陳述安全港的保護。前瞻性陳述的準確性無法保證，因為其基於許多假設，涉及諸多風險和不確定性。以下重要因素可能導致未來結果出現差異：經濟或行業狀況變化；競爭；原材料價格和其他投入成本通貨膨脹和通貨緊縮；消費市場通貨膨脹和通貨緊縮；能源成本和供應；資本支出的時機和實施情況；公司產品提價的時機和實施情況；減值費用；收購整合；國際營運；新產品的推出；營運合理化；稅收和稅務改革、產品和其他權利要求；訴訟；以及 Mohawk 的 SEC 報告和公告中指出的其他風險。

關於 Mohawk Industries
Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，其產品旨在改善全球的住宅和商用空間。Mohawk 行業領先的創新活動所帶來的產品和技術，使其品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改建和新建工程的要求。在過去的三十年裏，Mohawk 已經從美國地毯製造商轉型為全球最大的地板公司，業務遍佈五大洲。Mohawk 垂直一體化的製造和分銷流程在地毯、地氈、瓷磚、層壓板、木質、石質和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高壓層壓裝飾面板和絕緣產品的生產中提供了競爭優勢。Mohawk 旗下的品牌在業內備受認可，其中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Grupo Daltile、Godfrey Hirst、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。有關更多資訊，請瀏覽 mohawkind.com。

聯絡方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com 


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