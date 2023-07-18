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Mohawk 宣布全球地板业务领导权交接计划

/EIN News/ -- 佐治亚州，卡尔霍恩, July 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天宣布 Wim Messiaen 将于 2023 年 10 月 16 日合同通知期满后加入公司，并于 2024 年 2 月 1 日起接替 Bernard Thiers 担任公司全球地板业务总裁。2 月 1 日后，Thiers 先生将继续担任高级顾问，以确保该业务及战略成功过渡。

在过去五年里，Messiaen 先生在 VPK Group 担任瓦楞包装部门首席执行官。在此之前，他在一家全球领先的建筑材料公司 Etex 工作了十六年，他最后的职位是中欧和东欧地区屋顶部门经理。更早之前，Messiaen 先生在 Domo Group 的致密方块地毯部担任总经理。

“作为一名鼓舞人心的领导，Wim 成绩斐然，”Mohawk 董事长兼首席执行官 Jeffrey S. Lorberbaum 说。“他的专长包括在国际范围推动有机增长，包括棕地和绿地倡议以及众多收购和撤资。Wim 成功推出了新的产品类别，从头开始建立品牌，并重组企业以优化其业绩。他的工作背景囊括了诸多产品类别，包括纤维包装、外墙覆层、屋顶、内隔墙和地板。Wim 将与出类拔萃的全球地板业务团队携手，继续推动我们的盈利增长。”

从 2009 年起，Thiers 先生一直领导着 Mohawk 的全球地板业务。他在培养优秀领导团队的同时，将商业版图大幅拓展至新的地区并开发了许多新的产品类别。在 Thiers 先生的领导下，公司进行了多次转型收购，包括欧洲的 IVC Group 和澳大利亚和新西兰最大的地板公司 Godfrey Hirst 。通过有机增长和收购，他将板材和绝缘材料业务打造成为行业领导者。Thiers 先生专注于产品创新，领导公司在地板领域实现了突破性创新，从而形成了领先的专利组合和许可业务。

“我很感谢 Bernard 为我们的业务发展做出的诸多重要贡献，”Lorberbaum 说。“他将继续为 Mohawk Industries 的长期成功发挥重要作用。”

上文各段中的某些陈述，特别是预期未来业绩、业务前景、增长和经营战略以及类似事项，以及包含“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”和“估计”等词语或类似表述，构成“前瞻性陈述”。对于这些陈述，Mohawk 声明受《1995 年私人证券诉讼改革法案》中的前瞻性陈述安全港的保护。前瞻性陈述的准确性无法保证，因为其基于许多假设，涉及诸多风险和不确定性。以下重要因素可能导致未来结果出现差异：经济或行业状况变化；竞争；原材料价格和其他投入成本通货膨胀和通货紧缩；消费市场通货膨胀和通货紧缩；能源成本和供应；资本支出的时机和实施情况；公司产品提价的时机和实施情况；减值费用；收购整合；国际运营；新产品的推出；运营合理化；税收和税务改革、产品和其他权利要求；诉讼；以及 Mohawk 的 SEC 报告和公告中指出的其他风险。

关于 Mohawk Industries
Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商，其产品旨在改善全球的住宅和商用空间。Mohawk 行业领先的创新活动所带来的产品和技术，使其品牌在市场上脱颖而出，并满足所有改建和新建工程的要求。在过去的三十年里，Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司，业务遍布五大洲。Mohawk 垂直一体化的制造和分销流程在地毯、地毡、瓷砖、层压板、木质、石质和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高压层压装饰面板和绝缘产品的生产中提供了竞争优势。Mohawk 旗下的品牌在业内备受认可，其中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Grupo Daltile、Godfrey Hirst、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。更多信息请访问 mohawkind.com。

联系方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com 


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