Le 3FPT financera 4600 artisans affiliés aux chambres de métiers du Sénégal.

DAKAR, SéNéGAL, July 18, 2023/ EINPresswire.com / -- Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique du Sénégal (3FPT) et l'Union Nationale des Chambres de Métiers (UNCM) du Sénégal ont signé, le 10 juillet 2023 à Dakar, une convention visant à renforcer les compétences des artisans ainsi que la productivité et la compétitivité des entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire national.La signature de la convention s'est tenue en présence de Madame Sophie Diallo, Directrice générale du 3FPT, et de Monsieur Insa DIEYE, Président de l'Union Nationale des Chambres de Métiers (UNCM) du Sénégal. Le 3FPT s'est notamment engagé à financer à hauteur de 90% les projets de formation continue des entreprises, des associations, des groupements et des mutuelles d'artisans affiliées aux chambres de métiers du Sénégal. Ladite convention prévoit la formation de 4600 personnes dans tous les département du Sénégal.L'UNCM s'est également engagée financer les 10% restant, à identifier les besoins en formation des différentes chambres de métiers régionales, à informer les chambres de métiers sur les différentes formations disponibles et à explorer conjointement les opportunités offertes.Cette convention prévoit :Renforcer les synergies d'actions à travers des concertations permanentes sur toutes les questions relatives aux renforcements de capacité des acteurs du secteur de l'artisanat.La mise en oeuvre d'actions de formation continues et qualifiantes en vue d'accompagner la compétitivité et la productivité des structures membres de l'UNCM.La Création de passerelles pour favoriser la création, la formalisation et le développement des entreprises artisanales.L'identification des innovations et opportunités d'emploi spécifiques aux différentes localités.Rappelons qu'en 2020, le 3FPT a accompagné 1561 artisans dans les zones de Kolda, Dakar et Tambacounda pour un coût total de 154.656.366 FCFA.En 2021, 1152 artisans répartis entre Ziguinchor, Saint Louis, Diourbel, Fatick ont bénéficié de bons de formation à hauteur de 124.991.591 FCFA.En 2022, 25 453 personnes, issues de toutes les régions du Sénégal ont été soutenus à hauteur de 1.727.605.050 FCFA.Cette convention de 2023 est la continuité naturelle du soutien institutionnel en faveur du développement de l'artisanat au Sénégal.Le 3FPT remercie l'ensemble des acteurs mobilisés pour la signature de cette convention.