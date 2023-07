Top 10 Bảng Giá Công Ty May Áo Đồng Phục Chất Lượng HCM

Bảng Báo Giá Áo Sơ Mi Tại DONY Bảng giá áo thun chất lượng cao tại TPHCM Chuyên báo giá áo khoác chất lượng cao

Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức thường có trang phục đặc trưng, chính vì thế mà họ thường xuyên đặt may đồng phục. vậy bảng giá công ty may áo đồng phục hcm

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 17, 2023/ EINPresswire.com / -- Tổng hợp bảng giá công ty may áo đồng phục với sự tìm hiểu các công ty chuyên đồng phục mình xin giới thiệu danh sách các đơn vị may áo đồng phục công ty uy tín, chất lượng với giá phải chăng ở TPHCM Xưởng may Dony : Hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu đồng phụcĐiểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Khả năng+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian - Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.Xưởng may Dony hiện có 3 mảng kinh doanh chính:+ Sản xuất đồng phục cho các công ty, xí nghiệp, đội nhóm – với các khách hàng đặc trưng là phân khúc: công sở, spa, cafe, gym, bảo hộ công nhân, nhà hàng khách sạn, PG, siêu thị, bảo vệ, bệnh viện, học sinh sinh viên.+ Sản xuất thời trang cho các thương hiệu thời trang và các Shop.+ Sản xuất hàng xuất khẩu EWX, FOB, CIF, DAT, DAP,...Thông Tin Liên hệ:Địa Chỉ: C2/1F Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, HCMEmail: dongphuc@dony.vnTell/ WhatsApp/ Zalo: +84938 842 123Website: dongphuc.dony.vnÁo Thun Sài Gòn - Địa Điểm May Đồng Phục Cao CấpHiện nay nhà Áo Thun Sài Gòn đã có một xưởng sản xuất đồng phục riêng với diện tích 5000m2, 2 công ty văn phòng làm việc khang trang cùng đội ngũ nhân viên và các nhà thiết kế chuyên nghiệp có thể mang đến cho khách hàng những mẫu đồng phục phù hợp nhất.Xưởng áo thun đồng phục AtlanÁo thun Atlan thành lập năm 2016 sau hơn 7 năm trong lĩnh vực sản xuất áo thun là nhà cung cấp sỉ áo thun trơn, và áo thun trơn cho hàng trăm khách hàng là các shop quần áo, shop in áo thun đồng phục tại Việt Nam. Atlan cũng là 1 trong những xưởng áo thun hàng đầu trong lĩnh vực in và may áo đồng phục công ty, áo lớp, áo nhóm ở Thành Phố Hồ Chí Mình và trên cả nước với hàng trăm khách hàng đã hợp tác. Khách hàng của Atlan chủ yếu là các công ty lớn, tập đoàn tại Việt Nam.Đồng phục OnChottoBạn đang tìm kiếm cho mình một đối tác ĐỒNG PHỤC GIÁ XƯỞNG – Qua OnChotto Uniform nha. Số lượng này ngay cả những công ty mới khởi nghiệp cũng có thể đặt hàng để tạo sự chỉnh chu cho doanh nghiệp của mình mà vẫn tiết kiệm được ngân sách. Đến đây bạn sẽ thấy được ngoài Đồng Phục Quần Áo – Công ty còn có đội ngũ có tâm chăm sóc ngay cả khi bạn đã nhận xong những chiếc áo rất xinh xẻo và thời trang bên này.Công ty đồng phục Viet StyleVới xuất thân là xưởng may hàng xuất khẩu đi Châu Âu và từ 10/2013. Và để giải quyết vấn đề đó Viet Style đã áp dụng những công nghệ hiện đại, tối ưu hóa chi phí sản xuất và tiếp cận những dòng vải chất lượng với giá thành phải chăng nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm Áo Thun Đồng Phục, Sơ Mi, Vest, Đồng Phục Công Sở, Quần Áo Bảo Hộ Lao Động, Spa, Coffee, Nhà Hàng, Áo Quảng Cáo, Đồng Phục Bếp, Quà Tặng… chất lượng với mức giá thành tốt nhất thị trường.Áo Thun Đồng Phục 24HÁo Thun Đồng Phục 24H có hơn 20 năm kinh nghiệm thiết kế may mặc cung cấp áo thun đồng phục cho nhiều công ty, trường học tại địa bàn TPHCM.Mỗi sản phẩm chất khi giao cho bạn đều được kiểm tra chất lượng một cách kỹ càng, đảm bảo không có bất kỳ sản phẩm nào bị lỗi, kém chất lượng. Mỗi sản phẩm mà Áo Thun Đồng Phục 24H giao đến tay khách hàng đều cam kết đúng với những yêu cầu về thiết kế, chất lượng như những điều đã thỏa thuận. Nếu bạn phát hiện ra 1 sản phẩm nào bị lỗi, sẽ bồi thường 100% chi phí.Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Đồng Phục Sài Gòn (SAIGONTEX)Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Đồng Phục Sài Gòn (SAIGONTEX) tự hào là nhà cung cấp hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về đồng phục cho Doanh nghiệp – Bệnh viện – Trường học. Với đa dạng sản phẩm như Áo thun, Áo sơ mi, Áo Khoác, Bảo hộ lao động, Balo học sinh, túi giao hàng, Túi giữ nhiệt….

