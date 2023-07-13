CertiK联合创始人顾荣辉教授荣获VMware Systems Research Award

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New York, July 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK联合创始人哥伦比亚大学计算机科学系顾荣辉教授荣获了备受瞩目的2022年度VMware Systems Research Award 。



VMware是云计算基础架构和虚拟化技术的全球领导者。VMware Systems Research Award由VMware学术部门设立，旨在表彰和支持计算机科学系统领域有潜力和前途的新兴研究，并关注有可能极大推动计算机科学领域发展的突破性研究。

顾教授因其在系统验证理论方面的基础性贡献而广受认可。而他也将工作理论成果转化成了无漏洞（bug-free）和安全的系统软件实际应用，并拓展了其应用领域。



耶鲁大学时期的博士论文，是顾荣辉教授最杰出的成就之一。这项开创性的工作涉及认证CertiKOS操作系统内核的复杂任务，而这项复杂的工作包括了从编译器到操作系统基本构件中的所有内容。

顾荣辉教授的导师、CertiK公司联合创始人邵忠教授表示：“操作系统认证是一项艰巨的任务，涉及从线程和进程到物理和虚拟内存管理等许多组件的模型。顾荣辉是使CertiKOS愿景成为现实的主要推动者：他解决了并发的复杂性，同时完成了现实系统的证明。”

康奈尔大学工学院院长兼副教务长Greg Morrisett教授曾表示：“我认为CertikOS是一个巨大的飞跃。与其说它是一个工具，不如说它是一种构建证明的方法（当然这个工具本身也很酷）。”

VMware研究员Pratap Subrahmanyam表示：“顾荣辉的工作代表了形式化验证技术发展过程中的一个重要数据点。他让原本深奥的技术能够在实际环境中得到应用。这也是我们认为顾荣辉的研究极具价值的原因之一。”

VMware研究员Christos Karamanolis补充道：“顾荣辉对形式化方法进步的深度、广度和关注——包括核心平台和量子计算等新兴领域，是非常了不起的。这代表了我们在颁发这一奖项时所看重的系统研究重点。”

VMware大学研究基金将向哥伦比亚大学提供12.5万美元以支持顾教授的持续研究，这也反映了顾教授原创性、未来影响的潜力以及研究成果的重要性。

2018年，顾荣辉教授与耶鲁大学计算机系主任邵忠教授共同创立了区块链安全解决方案供应商CertiK。CertiK利用先进的形式化验证、AI审计技术及专家人工审计，扫描和监控区块链协议和智能合约的安全性。

顾荣辉教授获得VMware Systems Research Award，彰显了计算机科学学术界对Web3领域技术提升的认可。此前获得这一殊荣的包括斯坦福大学、麻省理工学院、普渡大学和卡内基梅隆大学的计算机科学教授。

关于CertiK

CertiK总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。其以守护加密世界为使命，从区块链领域开始，一步步将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键 型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。 CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。

迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了超过4000亿美元的数字资产免受损失。

投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、 Coatue Management、Lightspeed、Advent International、 软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、 币安、顺为资本、IDG资本、 Wing、联想之星、丹华资本 等各行业领导者的支持。

Hari Govindarajan PR & Comms Specialist, Luna PR hari@lunapr.io