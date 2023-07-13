قمة مغيري العالم كانت يومًا لا يُنسى، تعديل تطوري للبيولوجيا على الفور

Dr Christina Rahm, Prof Gabriele Andreoli, John Kabony, Sir Dustin Plantholt Joe Foster, CEO of Reebok Sir Dustin Plantholt, Patrizia Marin, Prof Gabriele Andreoli Cappella Sistina, Vatican City World Changers Summit logo

DUBAI, UAE, July 13, 2023/EINPresswire.com/ -- في الخامس من يوليو من العام الماضي، اجتمع العديد من العقول البراقة من جميع أنحاء العالم في الأكاديمية البابوية للعلوم في مدينة الفاتيكان، متحدة في رسالتها لصياغة مستقبل أكثر إشراقًا.

قمة مغيري العالم الأخيرة، التي أقيمت في الأكاديمية البابوية المرموقة للعلوم في مدينة الفاتيكان، كانت تجمعًا مشوقًا للعقول البراقة المخصصة جميعًا لصناعة مستقبل أكثر إشراقًا.

قاد الأستاذ غابرييل أندريولي، رئيس المعهد للدراسات المتقدمة والتعاون، هذا الحدث الذي جمع مجموعة متنوعة من المغيرين في العالم. شارك الأستاذ أندريولي قائلاً: "كان هدفنا توحيد الأصوات المتنوعة في التزام مشترك لخلق مستقبل أكثر إشراقًا، وقد نجحنا بالفعل في ذلك".

قدم فخامة الكاردينال بيتر ك. أ. توركسون كلمة الافتتاح الرسمية، وكان السيد داستن بلانتهولت، مقدم الحفلات الساحر والمتفاعل، يغرس طاقة معديّة طوال اليوم. وقال داستن: "كان من دواعي الفخر تس facilitative الحديث الإلهامي بين أبرز عقول العالم".

بدأ اليوم بالدكتور مايكل تجلفي، رئيس مهندسي الذكاء الاصطناعي في فيلانتروبيز مايكروسوفت، وهو يناقش "النسيج الاجتماعي والعدالة في الذكاء الاصطناعي كأساس أساسي". ومع ذلك، كان الخطاب الرئيسي لجو فوستر، مؤسس شركة ريبوك الابتكارية، هو النقطة المضيئة التي أكدت دور رواد الأعمال في إحداث التغيير.

تلقى جميع الحضور نسخة مسبقة من كتاب الأستاذ أندريولي القادم بعنوان "التعديل البيولوجي التطوري"، مما يوفر ذكرى فكرية. تميزت جلسات التعديل البيولوجي التطوري بمحاضرة داريو سبيرا حول "نقل المعلومات الهولوغرافية" ورؤى روينا غيتس حول إصلاح الجسم - كلاهما مدهش وثوري في نطاقه.

انتهى اليوم بحفل توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الدكتورة كريستينا رام بجائزة "النجمة المشرقة" لمساهماتها في تقدم علوم الطب.

في الجلسة الختامية بعنوان "ربط النقاط: الماضي والحاضر والمستقبل"، تناول المتحدثون المحترمون مثل الدكتور لورنس كراوس وأختار بادشاه شمولية الكون وأهمية العدالة في عالمنا الذي يتطور بسرعة.

ونتطلع إلى الأمام، حيث يتزايد الترقب لقمة قادة مغيري العالم للنساء الرائدات في 13 أكتوبر. تأسست هذه المبادرة الفريدة من نوعها في الأكاديمية البابوية للعلوم من قبل الأستاذ أندريولي والسيد بلانتهولت، وهي تهدف إلى دعم المرأة في المناصب القيادية. ترقبوا المزيد من التحديثات المثيرة حول هذا الحدث الذي يجب حضوره!