XS集團6月活動縱覽：全球拓展，碩果累累
EINPresswire.com/ -- 2023年6月對於XS集團來說，是一個碩果累累的月份。這些活動的成功，展現了XS集團的實力，並積累豐富的經驗，為日後XS集團在全球的發展和品牌建設蓄積了更多的動力。同時，XS集團也將繼續以客戶為中心，持續追求創新深化全球戰略，提供穩定、安全與便捷的金融科技服務，推動全球金融生態的建設與發展。
創新實踐：XS集團與IS Prime攜手結盟
6月初，一場金融科技界的盛事在XS集團發生。這家在全球具領導地位的交易平臺公佈了一項戰略決策，就是與全球知名的多資產流動性供應商IS Prime正式達成合作，旨在進一步優化其流動性清算，為全球的機構投資人和個人交易者帶來更流暢的交易體驗。
尤其在線上交易中，流動性的重要性毋庸置疑。提升流動性不僅能降低交易成本，提高執行速度，還能優化報價，為交易者提供更具吸引力的交易環境。其中IS Prime自2014年成立以來，就以其專業的基礎設施和頂尖技術贏得了業界的廣泛認可。同時，作為接受英國金融行為監管局嚴格監管的多資產流動性供應商，IS Prime的流動性供應方案無疑將為XS集團的交易生態系統注入強勁的動力。
這一合作意味著XS集團將能通過IS Prime獨特的聚合流動性和出類拔萃的服務水準，為其深度流動性池和個性化解決方案提供技術支援，從而進一步提升訂單的執行品質。此外，由於IS Prime為XS集團提供的流動性解決方案是量身定制的，這將有助於XS集團進一步完善自身產品的流動性定價機制。
與此同時，在這次的合作中也展示了XS集團以客戶為中心，致力於提供安全、高效、優質交易環境的堅定決心。所以也透過IS Prime的技術解決方案和風險管理工具，為XS集團帶來更深一層的堅實保障，使其能夠及時識別和應對市場風險，確保交易的安全和穩定性。
另外，此次合作也對於XS集團的意義重大。流動性供應的大幅擴展和清算系統性能的提升，無疑將對XS集團的交易生態系統產生更深遠的影響。這勢必能夠提高XS集團的市場競爭力，且還為其客戶——無論是機構投資人還是個人交易者提供了更好的交易體驗。
iFX EXPO Asia展會：彰顯XS集團金融科技領導地位
6月20 日，曼谷迎來了全球最大的B2B金融科技博覽會iFX EXPO Asia。在這場被譽為金融科技界的"奧林匹克"之展會上，全球領先交易平臺XS集團就憑藉其卓越的技術實力和廣泛的影響力，成功擔任了本次展會的官方合作夥伴，並於7號展位上大放異彩。
這場已超過十年歷史，由Ultimate FinTech集團所主辦的展會，旨在提供一個讓全球金融科技公司相互交流和合作的平臺。而XS集團也成為本次活動官方唯一指定的合作夥伴，證明其在金融科技領域的卓越貢獻和領先地位的認可。且在為期三天的展會當中，XS集團更展示了在多資產交易、當地語系化服務、投資者教育和金融科技等領域的優秀成果，並且與參會者進行了面對面的交流與互動。
XS集團的首席商務官Wael Hammad在論壇上就發表了演講，深入探討亞太地區的流動性問題。他強調，高品質的流動性能夠為投資者帶來更多的優勢，包含降低交易成本和提高交易執行速度等，並能在不確定的市場條件下有效地管理風險。這一觀點獲得了廣大與會者的積極迴響。
另外，在iFX EXPO上，XS集團還向全球展示了其作為行業領導者的決心和實力。通過與世界各地的金融科技公司、行業專家和資深人士進行交流，XS集團進一步提升了自身的技術實力和市場影響力。
河內的金融嘉年華：Traders Fair交易博覽會的卓越展示
6月24日，XS集團作為最高級別的合作夥伴和贊助商，出席了在越南河內舉辦的Traders Fair活動。自2018年首次在亞洲舉辦以來，Traders Fair憑藉其規模、專業性、影響力以及獨特的理念，吸引了金融領域的專業人士和全球投資者的廣泛關注和積極參與。
Traders Fair以其教育、交流和合作的綜合性金融盛會特點備受矚目，提供了一個為與會者與全球知名品牌和行業領袖進行面對面交流的機會。在此次活動中，XS集團展示了其旗下的創新金融科技產品和定制化解決方案，憑藉領先的技術和卓越的用戶體驗，贏得了大量與會者的青睞。
而在回應Traders Fair的教育、交流、合作三位一體精神的同時，XS集團作為合作夥伴，採用了多種獨特的互動方式與國際品牌和行業專家進行深入的交流。此外，XS集團的團隊成員也與與會者進行了面對面的互動，分享自金融市場的經驗和見解。
XS集團的日本高級業務發展經理James Park和亞太區業務發展團隊負責人Gywen Goh作為特邀演講嘉賓，除了帶來精彩的演講。Park更以 “構建多元化投資組合”為主題，分享了多元化投資的重要性，並給出如何通過XS集團的多資產交易平臺來構建多元化投資組合的實例。Goh則深入探討了如何選擇最合適的經紀商，並從多個角度分享了如何評估經紀商實力的關鍵因素。
Traders Fair越南站的成功，標誌著XS集團與主辦方FINEXPO的再次成功的合作。XS集團視亞洲市場為其發展戰略的重要組成，讓Traders Fair為其提供了一個與亞洲市場投資者、金融行業領軍者和潛在合作夥伴直接交流和互動的平臺。
鑄就全球視野，開創新里程
回首整個6月，XS集團以其強大的科技實力和全球化戰略，得到了業界廣泛的認可，無論是在產品技術的前瞻性、客戶服務的周全性，還是在全球市場的開拓上，都展現了該集團的領導風範。
XS集團不僅積極參與全球各地的金融科技活動，展示其金融科技力量，同時也在其中尋找更多的合作機會，深化與全球金融機構和科技公司的合作關係，以共用資源，創造更大的價值。XS集團堅信，通過開放合作，共用發展，才能更好地推動金融科技的進步，為全球的金融市場和用戶提供更優質、更高效的服務。
這個6月的活動是XS集團全球發展戰略的一個縮影，它們代表了XS集團對全球市場的獨特理解和深入參與。未來，XS集團將繼續深化全球化戰略，優化產品和服務，提升使用者體驗，力爭在全球金融科技領域保持領先地位。同時，XS集團也將以教育、交流、合作為核心，進一步深化與全球投資者、金融行業領導者以及潛在的合作夥伴的互動，以更好地滿足市場需求，推動金融科技的發展，打造全球一流的金融科技集團。
關於XS集團
XS集團是提供跨國金融科技與金融服務的全球綜合性金融服務控股集團，同時接受全球多個司法管轄區的授權與監管，包括澳大利亞證券和投資委員會（ASIC，Australian Securities and Investment Commission）的監管，金融服務牌照編號：374409；賽浦路斯證券交易委員會（CySEC，Cyprus Securities and Exchange Commission），監管牌照編號：412/22；以及塞席爾非銀行金融服務監管局（FSA，Financial Service Authority），監管牌照編號：SD089。
憑藉強大的牌照優勢以及與頂尖銀行的合作，同時依託深度機構流動性以及先進的交易技術， XS集團始終致力於為全球個人客戶與機構客戶提供合規的、可靠的、高品質的一站式多資產金融服務與金融科技服務。
風險提示
我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
XS Editorial Team
創新實踐：XS集團與IS Prime攜手結盟
6月初，一場金融科技界的盛事在XS集團發生。這家在全球具領導地位的交易平臺公佈了一項戰略決策，就是與全球知名的多資產流動性供應商IS Prime正式達成合作，旨在進一步優化其流動性清算，為全球的機構投資人和個人交易者帶來更流暢的交易體驗。
尤其在線上交易中，流動性的重要性毋庸置疑。提升流動性不僅能降低交易成本，提高執行速度，還能優化報價，為交易者提供更具吸引力的交易環境。其中IS Prime自2014年成立以來，就以其專業的基礎設施和頂尖技術贏得了業界的廣泛認可。同時，作為接受英國金融行為監管局嚴格監管的多資產流動性供應商，IS Prime的流動性供應方案無疑將為XS集團的交易生態系統注入強勁的動力。
這一合作意味著XS集團將能通過IS Prime獨特的聚合流動性和出類拔萃的服務水準，為其深度流動性池和個性化解決方案提供技術支援，從而進一步提升訂單的執行品質。此外，由於IS Prime為XS集團提供的流動性解決方案是量身定制的，這將有助於XS集團進一步完善自身產品的流動性定價機制。
與此同時，在這次的合作中也展示了XS集團以客戶為中心，致力於提供安全、高效、優質交易環境的堅定決心。所以也透過IS Prime的技術解決方案和風險管理工具，為XS集團帶來更深一層的堅實保障，使其能夠及時識別和應對市場風險，確保交易的安全和穩定性。
另外，此次合作也對於XS集團的意義重大。流動性供應的大幅擴展和清算系統性能的提升，無疑將對XS集團的交易生態系統產生更深遠的影響。這勢必能夠提高XS集團的市場競爭力，且還為其客戶——無論是機構投資人還是個人交易者提供了更好的交易體驗。
iFX EXPO Asia展會：彰顯XS集團金融科技領導地位
6月20 日，曼谷迎來了全球最大的B2B金融科技博覽會iFX EXPO Asia。在這場被譽為金融科技界的"奧林匹克"之展會上，全球領先交易平臺XS集團就憑藉其卓越的技術實力和廣泛的影響力，成功擔任了本次展會的官方合作夥伴，並於7號展位上大放異彩。
這場已超過十年歷史，由Ultimate FinTech集團所主辦的展會，旨在提供一個讓全球金融科技公司相互交流和合作的平臺。而XS集團也成為本次活動官方唯一指定的合作夥伴，證明其在金融科技領域的卓越貢獻和領先地位的認可。且在為期三天的展會當中，XS集團更展示了在多資產交易、當地語系化服務、投資者教育和金融科技等領域的優秀成果，並且與參會者進行了面對面的交流與互動。
XS集團的首席商務官Wael Hammad在論壇上就發表了演講，深入探討亞太地區的流動性問題。他強調，高品質的流動性能夠為投資者帶來更多的優勢，包含降低交易成本和提高交易執行速度等，並能在不確定的市場條件下有效地管理風險。這一觀點獲得了廣大與會者的積極迴響。
另外，在iFX EXPO上，XS集團還向全球展示了其作為行業領導者的決心和實力。通過與世界各地的金融科技公司、行業專家和資深人士進行交流，XS集團進一步提升了自身的技術實力和市場影響力。
河內的金融嘉年華：Traders Fair交易博覽會的卓越展示
6月24日，XS集團作為最高級別的合作夥伴和贊助商，出席了在越南河內舉辦的Traders Fair活動。自2018年首次在亞洲舉辦以來，Traders Fair憑藉其規模、專業性、影響力以及獨特的理念，吸引了金融領域的專業人士和全球投資者的廣泛關注和積極參與。
Traders Fair以其教育、交流和合作的綜合性金融盛會特點備受矚目，提供了一個為與會者與全球知名品牌和行業領袖進行面對面交流的機會。在此次活動中，XS集團展示了其旗下的創新金融科技產品和定制化解決方案，憑藉領先的技術和卓越的用戶體驗，贏得了大量與會者的青睞。
而在回應Traders Fair的教育、交流、合作三位一體精神的同時，XS集團作為合作夥伴，採用了多種獨特的互動方式與國際品牌和行業專家進行深入的交流。此外，XS集團的團隊成員也與與會者進行了面對面的互動，分享自金融市場的經驗和見解。
XS集團的日本高級業務發展經理James Park和亞太區業務發展團隊負責人Gywen Goh作為特邀演講嘉賓，除了帶來精彩的演講。Park更以 “構建多元化投資組合”為主題，分享了多元化投資的重要性，並給出如何通過XS集團的多資產交易平臺來構建多元化投資組合的實例。Goh則深入探討了如何選擇最合適的經紀商，並從多個角度分享了如何評估經紀商實力的關鍵因素。
Traders Fair越南站的成功，標誌著XS集團與主辦方FINEXPO的再次成功的合作。XS集團視亞洲市場為其發展戰略的重要組成，讓Traders Fair為其提供了一個與亞洲市場投資者、金融行業領軍者和潛在合作夥伴直接交流和互動的平臺。
鑄就全球視野，開創新里程
回首整個6月，XS集團以其強大的科技實力和全球化戰略，得到了業界廣泛的認可，無論是在產品技術的前瞻性、客戶服務的周全性，還是在全球市場的開拓上，都展現了該集團的領導風範。
XS集團不僅積極參與全球各地的金融科技活動，展示其金融科技力量，同時也在其中尋找更多的合作機會，深化與全球金融機構和科技公司的合作關係，以共用資源，創造更大的價值。XS集團堅信，通過開放合作，共用發展，才能更好地推動金融科技的進步，為全球的金融市場和用戶提供更優質、更高效的服務。
這個6月的活動是XS集團全球發展戰略的一個縮影，它們代表了XS集團對全球市場的獨特理解和深入參與。未來，XS集團將繼續深化全球化戰略，優化產品和服務，提升使用者體驗，力爭在全球金融科技領域保持領先地位。同時，XS集團也將以教育、交流、合作為核心，進一步深化與全球投資者、金融行業領導者以及潛在的合作夥伴的互動，以更好地滿足市場需求，推動金融科技的發展，打造全球一流的金融科技集團。
關於XS集團
XS集團是提供跨國金融科技與金融服務的全球綜合性金融服務控股集團，同時接受全球多個司法管轄區的授權與監管，包括澳大利亞證券和投資委員會（ASIC，Australian Securities and Investment Commission）的監管，金融服務牌照編號：374409；賽浦路斯證券交易委員會（CySEC，Cyprus Securities and Exchange Commission），監管牌照編號：412/22；以及塞席爾非銀行金融服務監管局（FSA，Financial Service Authority），監管牌照編號：SD089。
憑藉強大的牌照優勢以及與頂尖銀行的合作，同時依託深度機構流動性以及先進的交易技術， XS集團始終致力於為全球個人客戶與機構客戶提供合規的、可靠的、高品質的一站式多資產金融服務與金融科技服務。
風險提示
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XS Editorial Team
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