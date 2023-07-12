Submit Release
News Search

There were 1,470 press releases posted in the last 24 hours and 467,676 in the last 365 days.

Саудовская Аравия начинает выдавать электронные визы для умры

Muslim pilgrims circumnutate the Kaaba at the Grand Mosque of Mecca

В заявлении министерства говорится: «Королевство Саудовская Аравия приветствует исполнителей умры

Мекка, Мекка, Саудовская Аравия, July 12, 2023/EINPresswire.com/ -- Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии начало в понедельник выдавать электронные визы верующим-мусульманам, желающим посетить Саудовскую Аравию для совершения ритуалов умры, в рамках, гарантирующих эффективные процедуры прибытия, соответствующие «Видению Саудовской Аравии на период до 2030 года».

В заявлении министерства говорится: «Королевство Саудовская Аравия приветствует исполнителей умры, которые теперь могут подавать свои запросы на выдачу электронной визы через платформу Нусук: https://www.nusuk.sa/ar/about, при условии, что дата их прибытия начинается с 1 мухаррама 1445 года хиджры».

Министерство добавило: «Платформа Нусук была запущена в первую очередь для облегчения процедур прибытия для всех мусульман, прибывающих в Мекку и Медину, и, таким образом, предоставления им выбора, включая жилье и транспортные услуги, а также пакет обогащающей информации и интерактивные карты на нескольких языках».

Главное управление Саудовской Аравии по совершению хаджа и умры в сотрудничестве с другими заинтересованными организациями ранее объявило, что люди, относящиеся к определенным категориям, могут бронировать свои поездки для совершения умры через Нусук до прибытия в Саудовскую Аравию, в том числе лица, проживающие в странах Персидского залива и получившие туристические визы, а также лица, которые имеют шенгенские или американские визы.

Министерство также продолжает облегчать процедуры умры для тех, кто проживает в Саудовской Аравии, а также для посетителей, имеющих различные типы виз, под эгидой платформы Нусук.

Последние изменения были недавно реализованы Министерством хаджа и умры, чтобы облегчить духовное путешествие паломников, совершающих умру, например, снижение их страховых взносов на 63 процента без ущерба для качества предлагаемых им выдающихся медицинских услуг.

Кроме того, в настоящее время министерство гарантирует быструю выдачу визы для умры в течение 24 часов, а также предлагает продление срока пребывания с 30 до 90 дней, отменяя при этом все медицинские требования, а также требования для женщин иметь мужчину. компаньон (махрам), все в рамках предложения удобного путешествия паломникам и обеспечения обогащения культурного и религиозного опыта паломников.

Editorial Team
Legends Agency
+966 50 307 8111
email us here
Visit us on social media:
Twitter
LinkedIn

You just read:

Саудовская Аравия начинает выдавать электронные визы для умры

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Religion, Social Media, Travel & Tourism Industry, World & Regional


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more