Саудовская Аравия начинает выдавать электронные визы для умры
В заявлении министерства говорится: «Королевство Саудовская Аравия приветствует исполнителей умрыМекка, Мекка, Саудовская Аравия, July 12, 2023/EINPresswire.com/ -- Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии начало в понедельник выдавать электронные визы верующим-мусульманам, желающим посетить Саудовскую Аравию для совершения ритуалов умры, в рамках, гарантирующих эффективные процедуры прибытия, соответствующие «Видению Саудовской Аравии на период до 2030 года».
В заявлении министерства говорится: «Королевство Саудовская Аравия приветствует исполнителей умры, которые теперь могут подавать свои запросы на выдачу электронной визы через платформу Нусук: https://www.nusuk.sa/ar/about, при условии, что дата их прибытия начинается с 1 мухаррама 1445 года хиджры».
Министерство добавило: «Платформа Нусук была запущена в первую очередь для облегчения процедур прибытия для всех мусульман, прибывающих в Мекку и Медину, и, таким образом, предоставления им выбора, включая жилье и транспортные услуги, а также пакет обогащающей информации и интерактивные карты на нескольких языках».
Главное управление Саудовской Аравии по совершению хаджа и умры в сотрудничестве с другими заинтересованными организациями ранее объявило, что люди, относящиеся к определенным категориям, могут бронировать свои поездки для совершения умры через Нусук до прибытия в Саудовскую Аравию, в том числе лица, проживающие в странах Персидского залива и получившие туристические визы, а также лица, которые имеют шенгенские или американские визы.
Министерство также продолжает облегчать процедуры умры для тех, кто проживает в Саудовской Аравии, а также для посетителей, имеющих различные типы виз, под эгидой платформы Нусук.
Последние изменения были недавно реализованы Министерством хаджа и умры, чтобы облегчить духовное путешествие паломников, совершающих умру, например, снижение их страховых взносов на 63 процента без ущерба для качества предлагаемых им выдающихся медицинских услуг.
Кроме того, в настоящее время министерство гарантирует быструю выдачу визы для умры в течение 24 часов, а также предлагает продление срока пребывания с 30 до 90 дней, отменяя при этом все медицинские требования, а также требования для женщин иметь мужчину. компаньон (махрам), все в рамках предложения удобного путешествия паломникам и обеспечения обогащения культурного и религиозного опыта паломников.
Editorial Team
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