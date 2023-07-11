英國人工智能公司 Quantexa 承諾於 2027 年在人工智能研發投資超過 2 億英鎊

/EIN News/ -- Quantexa 行政總裁概述了支持英國政府將英國打造成人工智能中心的計劃的投資願景，當中包括：

1.25 億英鎊的環球新投資，旨在提高企業和政府機構使用可信賴的人工智能決策智能解決方案的能力

在英國投資 8,500 萬英鎊，為倫敦人工智能創新中心團隊創造 170 多個新就業職位

生成式人工智能助手的預覽，展示了世界頂尖機構如何釋放數據的全部潛力，以調查風險和尋找機遇



倫敦和紐約, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公共和私人部門決策智能解決方案的全球領先公司 Quantexa，於今天宣佈將在未來三年內向全球人工智能行業額外投資 1.25 億英鎊，協助客戶加強使用人工智能以保護、優化及發展其組織。 到 2027 年，Quantexa 在人工智能方面的全球投資總額將超過 2 億英鎊。

此投資標誌著 Quantexa 在人工智能領域的持續進步，並且預覽了其生成式人工智能技術 Q Assist。 Quantexa 亦進一步履行其承諾推動公司現有的 AI Stack，允許其不斷擴展的全球客戶和合作夥伴生態系統為金融服務、保險、電訊、醫療保健和公共部門提供全新特定於不同行業的用例。 Quantexa 現已在 70 多個國家部署其決策智能平台，以及數據管理、客戶智能、KYC（認識你的客戶）、風險、欺詐和金融犯罪解決方案。

華盛頓大學的分析指出，隨著乘數效應得以實現，此投資將為全球人工智能行業帶來 6 億英鎊的增長。

人工智能背景： Quantexa 如何利用人工智能強化和自動化決策智能

生成式人工智能助手的預覽開闢新領域

生成式人工智能助手 Q Assist 的技術預覽，是基於 Quantexa 的決策智能平台而構建，展示了運用大語言模型創建直觀及對話式介面的潛力，讓分析師在調查期間處理數據以識別風險時帶來新效率。 潛在好處對組織是顯著的，因為人工智能助手可以讓全體分析人員在工作時更有效率，就像充滿經驗的調查員一樣。

Q Assist 兼容大語言模型，允許客戶使用自己的專有、開源或商用模型，包括 OpenAI 領先的大語言模 ChatGPTTM。 Quantexa 的決策智能平台可使用自然語言形式的問題和提示進行查詢，Quantexa 市場領先的實體解析、圖分析和得分功能將變得更為強大。

今天在播放影片期間，Quantexa 展示了 Q Assist 眾多潛在用例的其中之一。 選擇金融犯罪調查場景，是為了展示使用自然語言形式進行查詢大量結構化和非結構化數據的潛力，甚至使初級分析師也能理解圖分析和提醒背後的複雜數據。 預覽還展示了可以使用近 100 種語言自動生成的可疑活動報告 (SAR) 和調查摘要的能力，從而進一步提升一般需要手動操作的程序的效率，並且可把更多時間投放在策略活動上。

Quantexa 決策智能平台中的人工智能提供商業價值

企業和政府機構正在使用 Quantexa 決策智能在整理分離、混亂的數據時更有效率，從而全面審視客戶和供應商以識別欺詐行為、符合服務資格、在邊境攔截危險貨物或優化供應鏈。

Quantexa 正在使用三個核心原則來負責任地構建其 AI Stack：

基於情境的學習 ：人工智能就如人類，也需要完整情境才能作出明智決策。 如未有提供情境，即使是最具智能的機器學習或深度學習演算法，也不能提供具準確性的可靠部署。 舉例說，個人或人工智能模型無法得知一筆銀行交易是否屬於清洗黑錢行為。 Quantexa 透過使用數據創建人員、組織、地點和其他實體的單一檢視，並將之直觀地組合起來以顯示實體之間的複雜互動，從而構建真實的情境。 此情境使個人或人工智能可以作出準確的決定。

：人工智能就如人類，也需要完整情境才能作出明智決策。 如未有提供情境，即使是最具智能的機器學習或深度學習演算法，也不能提供具準確性的可靠部署。 舉例說，個人或人工智能模型無法得知一筆銀行交易是否屬於清洗黑錢行為。 Quantexa 透過使用數據創建人員、組織、地點和其他實體的單一檢視，並將之直觀地組合起來以顯示實體之間的複雜互動，從而構建真實的情境。 此情境使個人或人工智能可以作出準確的決定。 複合式人工智能： Quantexa 的複合式 AI Stack 聚合了許多不同技術的輸出，包括機器學習、自然語言處理和深度學習。 把上述輸出與主題內容專家的輸出結合後，組織可以不斷使用分析來改進用於保護、優化和增長的決策。 Quantexa 使用獨家存取的大量結構化和非結構化行業數據訓練其人工智能，並提供開箱即用的開放模型，使客戶能夠修改或創建自己的模型。

Quantexa 的複合式 AI Stack 聚合了許多不同技術的輸出，包括機器學習、自然語言處理和深度學習。 把上述輸出與主題內容專家的輸出結合後，組織可以不斷使用分析來改進用於保護、優化和增長的決策。 Quantexa 使用獨家存取的大量結構化和非結構化行業數據訓練其人工智能，並提供開箱即用的開放模型，使客戶能夠修改或創建自己的模型。 可解釋和信任：在組織的高度監管環境下，決策具透明度、可解釋且不存在偏見非常重要。 Quantexa 的技術和治理使用基於情景的技術和複合人工智能，以推動採用可解釋的結果，而毋須擔心私隱問題。 Quantexa 公開遵循其人工智能道德和安全準則，詳情請參考 此處 。



英國首相 Rishi Sunak 表示：

「我們希望確保英國繼續成為世上構建、測試和使用安全人工智能技術的最佳地點。 Quantexa 斥資 8,500 萬英鎊新建的倫敦人工智能創新中心，將有助實現此願景。 這將創造超過 170 個就業職位，在我們發展經濟的同時發揮人工智能的巨大潛能，並引領全球負責任的人工智能發展。」

創新和技術部大臣 Chloe Smith 表示：

「政府非常重視人工智能，因此我們自 2014 年起在人工智能基礎設施和技能方面投資了 25 億英鎊；今年更制定了我們的人工智能監管計劃，以推動創新和建立信任。 Quantexa 的投資向這些計劃投下了重要的信任一票，並將釋放新增長及創造就業機會，使我們能夠繼續邁向成為人工智能發展的全球領導者。」

Quantexa 行政總裁兼創始人 Vishal Marria 表示：

「雖然許多公司正談論人工智能和機器學習，但我們自成立以來就一直在這方面進行投資。 我們投入時間、金錢和資源以實現幾代人以來最大的技術突破，而且這將改變組織的決策方式。 我們為投資於倫敦的創新發展而感自豪，然而全球經濟亦將會受其影響並將引發連鎖反應，為我們的客戶及其各自行業提供決策智能能力。」

華盛頓大學電腦科學教授兼艾倫人工智慧研究所創始行政總裁 Oren Etzioni 博士 表示：「投資於 100 個人工智能工作崗位會推動倫敦以至世界各地的經濟增長。 最有可能受惠的地方是紐約市、西雅圖和三藩市等人工智能創新中心。 根據我就人工智能對就業和經濟增長影響的研究，由於就業創造和創新帶來的乘數效應，這公告的長期經濟效益將會顯著提升。 2 億英鎊的初始投資，或在三年內為全球更廣泛的人工智能行業帶來 6 億英鎊的收益。」

如欲詳細了解您的組織如何受惠於 Quantexa 的人工智能投資、創新和道德實踐，請瀏覽 此處 。

Quantexa 簡介

Quantexa 是一間全球數據和分析軟件公司，開創了決策智能，令組織能夠充分合理利用數據，從而作出可靠的營運決策。 Quantexa 的決策智能平台結合大數據和人工智能的最新成果，一站式提供包含內部和外部數據的情景關聯檢視表，以揭示隱藏風險和全新機遇。 這種方式解決了整個客戶業務週期中在資料管理、KYC（認識你的客戶）、客戶情報、金融犯罪、風險、欺詐和安全方面的主要挑戰。

相較傳統方法，Quantexa 決策智能平台可提高營運績效，準確度更是提高 90% 以上，分析模型解析速度則提高了 60 倍。 Quantexa 成立於 2016 年，目前擁有 650 多名員工和成千上萬名用戶，處理全球數十億筆交易和數據點。 公司在倫敦、紐約、波士頓、多倫多、馬拉加、布魯塞爾、阿姆斯特丹、愛爾蘭、盧森堡、新加坡、墨爾本、悉尼和阿聯酋設有辦事處。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantexa.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

傳媒查詢

聯絡人：Fight or Flight 副總監兼傳媒策略專家 Stephanie Crisp

電郵： Quantexa@fightflight.co.uk

聯絡人：企業市場推廣高級副總裁 Adam Jaffe

電話：+1 609 502 6889

電郵： adamjaffe@quantexa.com

- 或 -

RapidResponse@quantexa.com

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