„Aus dem Leben gegriffen“ – das neue Buch von Klaus Eppele

"Aus dem Leben gegriffen" von Klaus Eppele

KARLSRUHE, BW, DEUTSCHLAND, July 5, 2023/ EINPresswire.com / -- Klaus Eppele geht mit offenen Augen durch die Welt und dokumentiert seine Beobachtungen gerne in Wort und Bild. In seinem neuen Buch „Aus dem Leben gegriffen“ vereint er seine schönsten Beobachtungen aus dem Alltag.Wenn man beim Einkauf den eigentlichen Einkaufsauftrag vergisst, wenn der Fernseher den Tagesablauf bestimmt, wenn man sich nicht sicher ist, ob man das Bügeleisen ausgeschaltet hat und merkt, dass viele Haushaltsgeräte so viele Funktionen besitzen, dass man sie kaum mehr bedienen kann, dann ist man im Alltag angekommen. Und dieser hat so allerlei zu bieten an Absurdem, an Nachdenkenswertem und an Komik.Mal ernst – mal heiterGenau diesen Situationen ist Klaus Eppele auf der Spur. Er beschreibt Alltägliches – mal ernst, mal heiter – unter einem Blickwinkel, der auch in Altbekanntem viel Neues findet. 75 seiner schönsten Impressionen hat er in Texten und farbigen Fotografien in seinem neuen Buch „Aus dem Leben gegriffen“ vereint: Ein schöner Band zum Lesen und Vorlesen, zum Schmunzeln und Nachdenken, zum sich freuen und zum Freude schenken.Der Diplom-Informatiker Klaus Eppele machte nach führenden Positionen in verschiedenen IT-Unternehmen seine Berufung zum Beruf und ist heute selbstständiger Fotograf. Er fotografiert für verschiedene Unternehmen und ist Autor/Mitautor vieler Bücher und Kalender.Klaus EppeleAus dem Leben gegriffenTexte und Fotografien aus dem AlltagPaperback, 156 Seiten, 15 EuroISBN 978-3-96308-198-9Lindemanns Bibliothek Band 418