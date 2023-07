美国近100家英文媒体报道多伦多市长候选人龚晓华(Xiao Hua Gong)

Share This Article

News Provided By

美联社新闻( Associated Press) 美国雅虎新闻(Yahoo.com) 加拿大雅虎新闻(Yahoo.ca)

加拿大多伦多市长补选从2023年5月拉开帷幕,6月26日为最后投票日。目前,竞选结果已经揭晓,邹至蕙(Olivia Chow)以269,214张票,37.17%的得票率成为1998年1月1日6个市合并以来,多伦多历史上的第一位华人、少数族裔和女性市长。呼声较高的龚晓华名列第11位。

TORONTO, ONTARIO, CANADA, July 5, 2023/ EINPresswire.com / -- (《世界华文媒体》多伦多报道)加拿大 多伦多市长 补选从2023年5月拉开帷幕,6月8日至13日上午10点到晚上7点是提前投票日期,6月26日为最后投票日。加拿大多伦多市长补选竞选结果已经揭晓,邹至蕙(Olivia Chow)以269,214张票,37.17%的得票率成为1998年1月1日6个市合并以来,多伦多历史上的第一位华人、少数族裔和女性市长。呼声较高的 龚晓华 (Xiao Hua Gong)名列第11位。根据多伦多市政府网站( https://www.toronto.ca/city-government/elections/by-election/by-election-candidate-list)公布,在 5 月 12 日报名截止日期之后,共有 102 名 候选人 成功登记参加多伦多市长补选。多伦多市政府的一份新闻稿显示,这是合并后的多伦多市登记的市长候选人人数最多的一次,超过了 2014 年市长选举中 65 名候选人的纪录。 在 2022 年的市长选举中,有 31 名经过政府认证的多伦多市长候选人。根据多伦多市政府网站( https://www.toronto.ca/city-government/elections/by-election/by-election-candidate-list)公布,在 5 月 12 日报名截止日期之后,共有 102 名候选人成功登记参加多伦多市长补选。多伦多市政府的一份新闻稿显示,这是合并后的多伦多市登记的市长候选人人数最多的一次,超过了 2014 年市长选举中 65 名候选人的纪录。 在 2022 年的市长选举中,有 31 名经过政府认证的多伦多市长候选人。记者发现,在今年的102位市长候选人中,通过英文姓名判断,约8名为华人华裔(Chan, Roland、Chow, Olivia、Gao, Feng、Gong, Xiao Hua、He, Heather、Tang, Weizhen、Wei, Yuanqian、Yan, Nathalie Xian Yi)。其中,加拿大国家电视台台长龚晓华(Xiao Hua Gong)是唯一一位华文媒体人。作为媒体人和企业家,龚晓华在加拿大和美国拥有媒体、酒店和健康产品企业。他参加多伦多市长竞选,被华文媒体称为“一匹黑马”,如果龚晓华或其他华人华裔当选多伦多第66任市长,将是多伦多历史上第一位华人华裔市长,在加拿大华人华裔参政历史上具有重要里程碑意义。除引起加拿大本地和全球30多家华文媒体报道外,也引起美国和加拿大近100家英文媒体的报道。6月9日,国际著名通讯社美联社( Associated Press)以“市长候选人龚晓华为繁荣多伦多推出富有远见的竞选纲领”(Mayoral Candidate Xiao Hua Gong Unveils Visionary Campaign Platform for a Thriving Toronto)为题发布了他的英文竞选新闻,美国雅虎新闻(Yahoo.com)、美国《数码日报》(Digital Journal )等著名美国新闻媒体和美国地区新闻媒体如美国跨城市广播新闻《桥媒体联播》(Bridge Media Networks)、纽约《国际商业时报》(IBTimes)、《纽约州新闻》(New York State News)、《新泽西州电讯报》(New Jersey Telegraph)、 佐治亚州和南卡罗来纳州地区新闻联播WSAV 、伊利诺伊州芝加哥著名金融新闻网《晨星》(Morning Star)、《伊利诺伊州情报员》(Illinois Intelligencer) 、宾夕法尼亚州《凯恩共和党人》(The Kane Republican)、宾夕法尼亚州匹兹堡《新闻联网)(News Net Media)、阿肯色州《马尔文日报》(Malvern Daily Record)、阿肯色州埃尔多拉多新闻电台KLMK(98.7FM)、俄亥俄州《明斯特社区邮报》(The Community Post)、南达科他州扬克顿广播电视网(KYNT1450)、内华达州拉斯维加斯《新闻联网)(News Net Media)、北卡罗来纳州罗利湖区媒体网(Lakes Media Network)、密西根州《新闻联网)(News Net Media)、俄勒冈州波特兰《新闻联网)(News Net Media)、内布拉斯加州广播电视新闻新闻(Newschannel Nebraska)、犹他州盐湖城《新闻联网)(News Net Media)、印第安纳州《印第安纳波利斯新闻》(Indianapolis News)、印第安纳州印第安纳波利斯广播电视新闻(FOX59)、密苏里州《堪萨斯城邮报》(Kansas City Post)、加利福尼亚州《洛杉矶先驱报》(Los Angeles Herald)、加利福尼亚州洛杉矶有限电视新闻网(NEWSnet)、加利福尼亚州《猛犸时报》( Mammoth Times)、肯塔基州《路易斯维尔新闻》(Louisville News)、《马里兰州领袖》(Maryland Leader)、田纳西州《孟菲斯太阳报》(Memphis Sun)、田纳西州《纳什维尔先驱报》(Nashville Herald)、田纳西州纳什维尔《新闻联网)(News Net Media)、佛罗里达州《迈阿密镜报》、佛罗里达州迈阿密《新闻联网)(News Net Media)、威斯康星州《密尔沃基新闻》(Milwaukee News)、明尼苏达州《明尼阿波利斯新闻》(Minneapolis News)、明尼苏达州明尼阿波利斯《新闻联网)(News Net Media)均纷纷以同一标题进行转载和刊登。中文翻译如下:市长候选人龚晓华为繁荣多伦多推出富有远见的竞选纲领龚晓华先生,一位备受尊敬的企业家和社区领袖,正式宣布参选今年5月举行的多伦多市长选举。龚先生致力于实现多方位进步和多伦多居民的福祉,他展示了一个包含七个关键点的全面竞选纲领,旨在将这座城市转变为全球安全、文化多样性、技术进步、宜居性和经济实惠的典范。龚先生意识到多伦多近年面临的挑战,包括社会安全问题、COVID-19大流行导致的生活成本上升和经济困境。他的竞选纲领代表了变革的远见蓝图。作为一位移民,龚先生对多伦多的多元文化积淀有着深切的理解,这种理解驱使他热情地提升这座城市的地位,改善居民的生活。龚先生竞选的核心内容是承诺减轻多伦多居民的税负,旨在减轻经济压力,促进经济增长。他坚信,通过营造一个鼓励企业发展的环境,多伦多能够克服经济挑战,为不同人口群体创造可持续的就业机会。“以一个充满活力和繁荣的多伦多作为我们的共同目标,我致力于成为一个开创性的领导者,为积极变革注入活力,” 龚先生表示。”通过我作为企业家和社区组织者的丰富经验,我已经锤炼出了突破现状所需的技能、远见和商业头脑,为我们心爱的城市注入活力。”龚先生在商业领域的成就证明了他作为具有远见的领导者的奉献和成功。在过去的二十年里,他开创并运营了多个企业,包括加拿大和美国的电视、酒店和健康产品公司,展示了他创造就业机会并为该地区经济发展作出贡献的能力。此外,他通过大型演出、电视晚会和社区活动对多伦多的文化景观作出了重要贡献,赢得了公众的广泛赞赏。这些活动不仅娱乐和激励人心,还促进了多元文化的融合,使多伦多成为多样性和文化演变的典范。除了职业成就,龚先生积极参与慈善事业。他组织了许多捐赠晚会,还在2016年麦克默里堡大火的响应中发起了一场慈善演出,并主持了地震募捐和灾难救援活动。通过这些慈善努力,龚先生展示了他支持有需要的人,并致力于建设一个更强大、更富有同情心的社区。