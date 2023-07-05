美国近100家英文媒体报道多伦多市长候选人龚晓华(Xiao Hua Gong)

美联社新闻（ Associated Press） 美国雅虎新闻（Yahoo.com） 加拿大雅虎新闻（Yahoo.ca）

加拿大多伦多市长补选从2023年5月拉开帷幕，6月26日为最后投票日。目前，竞选结果已经揭晓，邹至蕙（Olivia Chow）以269,214张票，37.17%的得票率成为1998年1月1日6个市合并以来，多伦多历史上的第一位华人、少数族裔和女性市长。呼声较高的龚晓华名列第11位。