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Aztiq與Innobic宣佈AEMH二次出售Lotus普通股的定價

/EIN News/ -- 倫敦和泰國曼谷, July 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aztiq Pharma Partners（「Aztiq」)是一家專注於生命科學行業的私募股權公司，其與泰國石油和天然氣企業集團PTT Public Company Limited（「PTT」）的生命科學業務分支Innobic (Asia) Company Limited（「Innobic」）（統稱「股東」）今日宣佈出售跨國製藥公司Lotus Pharmaceuticals（1795:TT；「Lotus」、「公司」）25,095,850股股份的定價，每股價格為新台幣297元。這項交易將於2023年7月5日完成，惟須符合慣常的成交程序，方可作實。這次出售由Alvogen Emerging Market Holdings Limited（「AEMH」）執行，後者在交易結束後仍會持有Lotus 41%的普通股。連同Innobic直接持有的Lotus股權，該等股東將繼續持有該公司約47.7%的股份。

Aztiq創辦人Robert Wessman表示：「Lotus的業務一開始時幾乎全部集中在國內市場，而今日的公佈標誌著該公司在發展過程中邁出了重要一步。時至今日，Lotus已蛻變為全球製藥公司，擁有龐大的產品組合，而且藉由其出口業務或本身遍佈亞洲各地的商業基礎設施，該公司將國際網絡的覆蓋面幾乎延伸至世界每個角落。身為主席，本人期待繼續與Lotus往績卓越的管理層合作，他們一直帶領這項轉型，在策略上充分協作並在往後發展其業務。」

PTT新業務及基礎設施總監兼Innobic主席Buranin Rattanasombat博士指出：「這項交易對Lotus是舉足輕重的一步，一方面增加其股份的自由流通量，另一方面引入強大的機構投資者，達致多元化的股東基礎。作為Lotus的主要股東，我們與該公司及其尊貴股東的利益依舊真正一致。」

這項交易的配售代理由J.P Morgan和Credit Suisse擔任。

關於Aztiq

Aztiq是充滿遠見並專注於醫療護理的私募股權公司，旨在推動創新並促進這個行業的正面變革。Aztiq由Robert Wessman及一眾資深企業家團隊帶領，矢志在製藥及生物科技市場發掘、投資及孕育突破性的醫療護理方案，藉此克服全球面對的醫療挑戰。Aztiq善用團隊累積而來的經驗，致力改善患者的治療成效，提高優質醫療服務的普及性，建立更有效率、更持續的醫療護理體系。憑藉有目共睹的成功往績，Aztiq繼續對世界各地人士的健康與福祉作出持久的貢獻。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.aztiq.com並在LinkedIn上面關注我們。

關於Innobic

Innobic (Asia) Company Limited是泰國最大能源公司PTT旗下的全資附屬公司，而PTT由泰國財政部擁有大多數股份，並且是《財富》世界500強企業之一。PTT從國營能源供應商蛻變為跨國集團，並著手將業務擴展至更多新領域，包括生命科學、可再生能源、電力價值鏈乃至創業投資，形成新的S型曲線。Innobic於2020年12月正式成立，其策略目標是協助PTT集團在生命科學板塊開闢新的市場，以製藥為初步重心，致力使Innobic成為區內首屈一指的生命科學公司，引進最卓越的科技並提升大眾的生活質素。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.innobicasia.com



傳媒查詢：

Ming Li
+16465093032
ming.li@aztiq.com

Jaruchai Sutjarittam
+66888924564
Jaruchai.s@innobicasia.com

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