Aztiq和Innobic宣布AEMH二次出售Lotus普通股的定价

/EIN News/ -- 伦敦和泰国曼谷, July 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 专注于生命科学领域的私募公司Aztiq Pharma Partners（“Aztiq”）及泰国石油天然气集团PTT Public Company Limited（“PTT”）的生命科学事业部Innobic (Asia) Company Limited（“Innobic”）（合称“股东”）今日宣布，以每股新台币297元的价格出售25,095,850股跨国制药公司Lotus Pharmaceuticals（1795：TT；“Lotus”、“该公司”）的股票。 在履行完惯例结算程序后，该交易将于2023年7月5日完成交割。 Alvogen Emerging Market Holdings Limited（“AEMH”）将执行本次交易，并将在交易结束后继续持有Lotus 41%的普通股。 包括Innobic直接持有的Lotus股份在内，股东将继续持有该公司约47.7%的股份。



Aztiq创始人Robert Wessman评论道：“今日的公告代表着Lotus发展进程中迈出的一大步，该公司最初的业务几乎完全集中在本国市场。 如今，该公司已发展成为一家全球性制药公司，拥有广泛的产品组合，并且通过该公司的出口业务或Lotus自有的遍布亚洲的商业基础设施，其业务范围几乎遍及世界的每个角落。 作为董事长，我期待继续与Lotus中领导本次转型的成熟管理团队合作，共同制定战略，推动业务向前发展。”

PTT首席新业务及基础设施官兼Innobic董事长Buranin Rattanasombat博士评论道：“此次交易对Lotus来说至关重要，因为它同时增加了股票的自由流通量，通过强大的机构投资者实现了股东基础的多元化。 作为Lotus的大股东，我们的利益与该公司及其重要股东的利益始终休戚与共。”

本次交易由J.P. Morgan和Credit Suisse担任配售代理。

Aztiq介绍

Aztiq是一家富有远见、专注于医疗保健的私募公司，致力于促进业内创新和推动积极变革。 在Robert Wessman和资深企业家团队的领导下，Aztiq致力于发现、投资和培育制药及生物技术领域的突破性医疗保健解决方案，以应对全球医疗保健方面的挑战。 Aztiq的目标是，通过利用团队积累的经验，帮助患者改善治疗效果，增加获得优质医疗保健的机会，创建更加高效且可持续的医疗保健生态系统。 凭借以往可靠的成功经验，Aztiq将继续对世界各地人民的健康与福祉产生持久影响。 如需了解更多信息，请访问 www.aztiq.com 并在 LinkedIn 上关注Aztiq。

Innobic介绍

Innobic (Asia) Company Limited为PTT的全资子公司。PTT是泰国最大的能源公司，由泰国财政部控股，位列世界500强。 PTT已从国家能源供应商转型为跨国集团，并开始多元化发展业务，扩展至包括生命科学、可再生能源、电力价值链和风险投资在内的新领域，以此形成企业发展的新S曲线。 PTT于2020年12月正式成立Innobic，其战略目标是为PTT Group在生命科学领域开辟新的业务，初期聚焦于制药，并旨在使Innobic成为该地区领先的生命科学公司，打造卓越的科学技术，并提高人们的生活质量。 如需了解更多信息，请访问 www.innobicasia.com

媒体垂询： Ming Li +16465093032 ming.li@aztiq.com Jaruchai Sutjarittam +66888924564 Jaruchai.s@innobicasia.com