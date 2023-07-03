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天諾投資聯合外資主力以及德億國際投資共同發起佈局操作

天諾投資聯合外資主力以及德億國際投資共同發起佈局操作

台灣, July 3, 2023/EINPresswire.com/ -- 天諾投資有限公司開啟第五屆新興市場獲利模式，以捕捉亞洲快速增長的投資機遇，該投資將涵蓋東南亞地區及台灣等市場。

天諾投資在推出該佈局時表示，亞洲地區的快速發展與眾多國家政策的推進，如一帶一路，都為這些市場帶來了機遇。此外，台灣雖然面積不大，但是擁有一條長達508公里的高速公路、4個國際航空港口和1個集裝箱碼頭，以及業內人士較高水平的教育、科技和創新能力，是一個非常具有潛力的市場。

關注外資主力方向動態並進行合作是非常難得的投資機會，利用天諾投資的強勢團隊分析研究市場，提供最優質的投資服務。

德億國際投資股份有限公司是全球資產管理公司領導品牌之一，德億國際結合多元文化觀點，責任投資理念與創新投資方案，致力為客戶實現更優異的投資成果。

德億國際的足跡遍及全球，擁有超半世紀的投資管理經驗，運用創新的投資平台，並透過深度，廣度兼具的獨到研究洞見，精準掌握投資前景。

德億國際結合集團各項優勢，與天諾投資以及外資主力攜手合作，提供獨到見解與創新產品，德億國際的投資服務涵蓋股票，固定收益，另類投資，與多元資產投資方案，無論身在何處，我們了解唯有精準觀點方能掌握投資機會。

今年此次聯合佈局計劃為第五屆，總獲利目標390%！

DAVID WANG
ManPrPower Ltd.
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Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry


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