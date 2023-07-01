Verifone 推出全新品牌

Verifone 推出全新品牌及企业网站，展示其业界领先的支付平台解决方案。

/EIN News/ -- 佛罗里达州珊瑚泉市, July 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，Verifone 迎来了品牌的重新定位，通过推出新的标志、品牌形象和全球网站，凸显其创新的支付解决方案，与其更新的愿景相一致。如今，Verifone 成为所有企业的“支付架构师和商务专家”合作伙伴。Verifone 丰富的产品和服务组合体现了这一承诺，涵盖数码支付解决方案、安全支付设备、云端支付即服务、商户收款、销货点技术、通过数据科学提供高级商业洞见、管理服务实践等等。



在新领导层的带领下，经历全面重建的 Verifone，焕然一新的品牌形象与创新和雄心壮志相吻合。为了同时保护消费者对 Verifone 名称的认可和信任，并突出 Verifone 在数字化焦点、未来先行的方法以及市场领先地位方面的提升。新图标传达了现代生活中支付的互联、模块化和不断发展的特性，以及 Verifone 在支付和商务中扮演的架构角色。所有这些均体现在 Verifone 的全新 全球网站 上，消费者、商户和其他利益相关者可在该网站体验到更加用户友好的 Verifone。新品牌可在各业务部门和全球范围内延展。

通过 Verifone 支付设备或其网站和应用程序达成的云端交易额高达 5,000 亿美元，Verifone 真正实现了全球商业。Verifone 在支付领域脱颖而出，大多数企业仍然从多个供应商选择各种碎片化产品解决方案来满足复杂的客户需求。Verifone 是唯一一家提供全面灵活工具套件的供应商，能够简化流程并降低任何企业接受支付的成本。

“商业世界不断演变，而我们正是在这个动态环境中简化和不断革新。Verifone 在四十多年前起步于金融科技领域，快速发展我们的服务项目来满足各大大小小企业的需求，”Verifone CEO Mike Pulli 说道。“我们是全球企业的重要商务合作伙伴，提供具有未来扩展性架构的解决方案。我们的新品牌符合我们以数字优先的思维、以员工为重心的理念和加速创新。我们的客户及其客户每天都信赖着 Verifone。”

近年来，Verifone 着重关注新的创新支付能力和功能，大幅扩展解决方案组合，并成功进入新市场。该公司的商业专长意味着其解决方案可轻松适应几乎所有行业。从复杂的全球综合商业零售商到农贸市场的本地供应商，Verifone 未来导向的支付生态系统和技术堆栈使其保有市场竞争力。

要体验 Verifone 的新形象，请观看介绍视频 https://vimeo.com/verifone/newbrandlaunch 并访问新的企业全球网站 https://www.verifone.com/en/global 。各国家特定的新网站将在未来的几周和几个月内上线。

关于 Verifone

Verifone 是塑造在线和线下商业体验生态系统的支付架构师，提供企业所需的一切，从安全的支付设备到电子商务工具、收购服务、先进的业务洞见等等。作为全球金融科技领导者，Verifone 在 165 个国家为公司推动全方位的商业增长，深受到世界知名品牌、小型企业和主要金融机构的信赖。Verifone 平台建立在四十年的创新历史和毫不妥协的安全性基础上，每年在实体和数码渠道上管理超过 120 亿笔交易，价值超过 5,000 亿美元。

Verifone 媒体联系人：

电子邮件： Press@Verifone.com

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