Pierre d'alun de potassium - des substituts à la véritable pierre d'alun apparaissent, comment faire la différence?

L'utilisation de la pierre d'alun a largement augmenté ces derniers mois. Cependant, la véritable pierre d'alun sous sa forme naturelle est devenue rare.

BERNE, SUISSE, April 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Des décennies de succèsVos grands-parents connaissaient la pierre à raser, vos parents la pierre d'alun déodorante. Introduite sur le marché européen en 1980, la pierre d'alun en format stick est devenue le modèle le plus populaire. Après des décennies de succès, tout le monde veut la sienne, et la véritable pierre d'alun devient rare.De multiples applicationsCe qui est connu du public sous le nom de "pierre d'alun" est appelé "alun de potassium" dans l'industrie cosmétique. Ces dernières années, la demande en alun de potassium a considérablement augmenté, car cet ingrédient naturel permet de multiples applications grâce à ses effets astringents et bactéricides. On le retrouve dans des formules cosmétiques naturelles telles que shampoings, crèmes, et savons liquides. Quant à l'alun sous forme solide, il est très prisé pour les déodorants et les après-rasages.La rareté de la véritable pierre d'alunAu vu de la rareté de la véritable pierre d'alun, on trouve maintenant des substituts sous forme d'agglomérats d'alun. Fabriqué en quantité industrielle, cet alun d'apparence opaque est obtenu par "agglomération" avec un hic dans le processus ; il est nécessaire d'y ajouter un liant ou un plastifiant pour agglomérer la pierre. Cette technique industrielle est décrite en détail sur internet à l'adresse suivante : https://patents.google.com/patent/WO1997023197A1/fr . On nous explique en détail l'ajout de liquide, de colle, de polyol pour agglomérer la pierre. Combien reste-t-il de ces adjuvants dans ces agglomérats ? Cela reste à déterminer. Heureusement, il existe encore et toujours de la véritable pierre d'alun pure, mais comment la reconnaître ?Reconnaître une véritable pierre d'alunLes conglomérats d'alun ont une apparence complètement opaque, ce qui les différencie de la véritable pierre d'alun, qui est plutôt transparente. On reconnaît aussi une véritable pierre d'alun par la présence de marques ou de veines à travers la pierre, qui évoquent le marbre.À propos de Verdan Depuis 1980, Verdan est un importateur-distributeur de véritable alun pour l'industrie cosmétique. Fort de 43 années d'expérience, Verdan est reconnu mondialement pour la pureté exceptionnelle de son alun naturel, distribué jusqu'au Japon. De nombreuses marques de cosmétiques naturels intègrent l'alun de potassium dans leurs formules. Cet alun naturel est commercialisé sous la dénomination Kalunite ™, ou "Alun Grade A+".