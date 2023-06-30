Seaspan Ship Management 為其船隊遴選 Kaleris 海運船隊性能工具和聯網裝載計算機

/EIN News/ -- 佐治亞洲阿爾法勒特, July 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaleris 是一家基於雲的供應鏈執行和可見性技術提供商，它於今日宣佈，全球最大的獨立貨櫃船租賃商兼運營商 Seaspan Ship Management 已為其由 123 艘船舶組成的船隊遴選 Kaleris 海運船隊性能工具 Bluetracker 和聯網裝載計算機解決方案 MACS3 Connected。Seaspan 還在 27 艘新船上安裝 Kaleris 的 Lashing Monitor。



「打造船隊的船舶，實現更加環保的未來並遵守排放法規，這使得海運船隊性能成為船東和管理者關注的焦點」，Seaspan 海事標準總監 Alfred Gomez 表示。「將船上貨物情況的真實資料納入標準海運船隊性能數據集中，能夠讓我們對船舶性能和排放控制的了解更上一個層次。」

使用 MACS3 Connected 還有助於擴大船舶管理者或船東內部部門之間的協作，因為每個人都能查看同一組資料並提出各自的問題。

Kaleris 海運船隊性能工具靈活且可擴展，同時提供可訂製的報告功能，這是 Seaspan 能夠高效管理船隊的關鍵。Bluetracker One 的分析富有創新性，並與監控和審查排放合規性的機構聯繫緊密。Seaspan 與內部工具和第三方供應商的靈活結合有助於輕鬆地從現有解決方案過渡到不會中斷運行的 Bluetracker。

Seaspan 的一個關鍵優勢是其對貨物和船員提供的安全保障。Seaspan 為貨櫃船安裝 Lashing Monitor 將降低貨櫃海上丟失的風險，尤其是在惡劣天氣期間。該監控器還發揮着一個關鍵優勢，即監控資料可供船舶管理者和操作者查看，以期確保航行安全。

「Kaleris 是一家致力將客戶與強大的供應鏈執行和可見性解決方案聯繫起來的公司，肩負使命，凝聚力量，我們期待為 Seaspan 提供尖端技術，確保他們的船隊獲得我們在海事方面已有 30 多年經驗的 Navis 品牌的支持，」CVS 全球銷售副總裁 Martin Bardi 表示。

兩個實施團隊目前正在致力解決方案的部署，預計將於今年最後一個季度推出。

欲了解更多關於 Kaleris 海運承運商和船舶解決方案以及執行和可見性解決方案的資訊，請造訪 www.kaleris.com。

關於 Seaspan

Seaspan 是全球最大的貨櫃船舶租賃公司，業務範圍主要根據長期、固定費率的原則為全球大型貨櫃班輪公司提供租船服務。截至 2022 年 12 月 31 日，Seaspan 全球船隊運營船舶達 132 艘，總運力 121.908 萬 TEU。此外，Seaspan 另有 58 艘船舶正在建造，全部交付後 Seaspan 船隊運力總計將提高到 191.908 萬 TEU。欲了解更多資訊，請造訪 www.seaspancorp.com。

關於 Kaleris

Kaleris 是一家基於雲的供應鏈執行和可見性技術解決方案的領先提供商。全球最大的數家品牌都依靠 Kaleris 為它們的貨場管理、碼頭運營、運輸管理、維護和維修運營以及海運承運商和船舶解決方案提供關鍵任務技術。透過整合跨主要節點和模式的供應鏈執行軟件資產，Kaleris 旨在解決導致全球供應鏈發生衝突和效率低下的黑點與資料差距問題。

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