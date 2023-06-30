Seaspan Ship Management 为其船队遴选 Kaleris 海运船队性能工具和联网装载计算机

/EIN News/ -- 佐治亚洲阿尔法勒特, July 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaleris 是一家基于云的供应链执行和可见性技术提供商，它于今日宣布，全球最大的独立集装箱船租赁商兼运营商 Seaspan Ship Management 已为其由 123 艘船舶组成的船队遴选 Kaleris 海运船队性能工具 Bluetracker 和联网装载计算机解决方案 MACS3 Connected。Seaspan 还在 27 艘新船上安装 Kaleris 的 Lashing Monitor。



“打造船队的船舶，实现更加环保的未来并遵守排放法规，这使得海运船队性能成为船东和管理者关注的焦点”，Seaspan 海事标准总监 Alfred Gomez 表示。“将船上货物情况的真实数据纳入标准海运船队性能数据集中，能够让我们对船舶性能和排放控制的了解更上一个层次。”

使用 MACS3 Connected 还有助于扩大船舶管理者或船东内部部门之间的协作，因为每个人都能查看同一组数据并提出各自的问题。

Kaleris 海运船队性能工具灵活且可扩展，同时提供可定制的报告功能，这是 Seaspan 能够高效管理船队的关键。Bluetracker One 的分析富有创新性，并与监控和审查排放合规性的机构联系紧密。Seaspan 与内部工具和第三方供应商的灵活结合有助于轻松地从现有解决方案过渡到不会中断运行的 Bluetracker。

Seaspan 的一个关键优势是其对货物和船员提供的安全保障。Seaspan 为集装箱船安装 Lashing Monitor 将降低集装箱海上丢失的风险，尤其是在恶劣天气期间。该监控器还发挥着一个关键优势，即监控数据可供船舶管理者和操作者查看，以期确保航行安全。

“Kaleris 是一家致力于将客户与强大的供应链执行和可见性解决方案联系起来的公司，肩负使命，凝聚力量，我们期待为 Seaspan 提供尖端技术，确保他们的船队获得我们在海事方面已有 30 多年经验的 Navis 品牌的支持，”CVS 全球销售副总裁 Martin Bardi 表示。

两个实施团队目前正在致力于解决方案的部署，预计将于今年最后一个季度推出。

欲了解更多关于 Kaleris 海运承运商和船舶解决方案以及执行和可见性解决方案的信息，请访问 www.kaleris.com。

关于 Seaspan

Seaspan 是全球最大的集装箱船舶租赁公司，业务范围主要根据长期、固定费率的原则为全球大型集装箱班轮公司提供租船服务。截至 2022 年 12 月 31 日，Seaspan 全球船队运营船舶达 132 艘，总运力 121.908 万 TEU。此外，Seaspan 另有 58 艘船舶正在建造，全部交付后 Seaspan 船队运力总计将提高到 191.908 万 TEU。欲了解更多信息，请访问 www.seaspancorp.com。

关于 Kaleris

Kaleris 是一家基于云的供应链执行和可见性技术解决方案的领先提供商。全球最大的数家品牌都依靠 Kaleris 为它们的货场管理、码头运营、运输管理、维护和维修运营以及海运承运商和船舶解决方案提供关键任务技术。通过整合跨主要节点和模式的供应链执行软件资产，Kaleris 旨在解决导致全球供应链发生冲突和效率低下的黑点与数据差距问题。

媒体联系方式：Suzy Swindle, suzy.swindle@kaleris.com