Pierre d'Alun Naturelle - La Pureté est Essentielle pour une Efficacité et une Durabilité Optimales.

tableau représentant les différentes qualités d'alun sélection alun pure versus hors sélection

Les déodorants à la pierre d'alun sont largement distribués dans les magasins. Ces déodorants sont parfois opaques, d'autres sont transparents. Explication.

BERNE, SUISSE, July 3, 2023/ EINPresswire.com / -- La pierre d'alun est devenue une alternative naturelle populaire aux déodorants traditionnels et est désormais largement disponible dans la plupart des magasins, principalement sous forme de stick. Cependant, il est crucial de souligner que la qualité peut varier considérablement. Certains déodorants en stick peuvent être opaques, tandis que d'autres sont presque transparents. C'est ici que Verdan se démarque en instaurant une norme de pureté inégalée.Alun Grade A+ : l'apogée de la puretéLa pierre d'alun Grade A+ fait son entrée sur le marché des produits de beauté naturels, offrant une référence de pureté inégalée. Ce "Grade" novateur est utilisé pour rappeler aux amateurs de déodorants naturels qu'il existe différentes qualités d'alun de potassium.La pureté du minéral - une garantie d'efficacité La pierre d'alun de potassium est un minéral cristallin dont la pureté est influencée par divers facteurs, notamment sa source et sa méthode de sélection. La désignation Grade A+ assure une pureté optimale, indiquant que l'alun a été méticuleusement sélectionné et découpé dans la partie la plus pure du minéral.Opter pour la puretéLes impuretés sont toujours indésirables Elles rendent la pierre d'alun opaque et fragile lors de son utilisation. Une pierre d'alun d'une grande pureté se distingue par son aspect marbré et légèrement transparent. De plus, elle est plus solide et durable, garantissant une utilisation prolongée.De multiples bienfaits pour une peau éclatanteLa pierre d'alun pure offre de nombreux avantages pour la peau. Grâce à ses propriétés naturelles astringentes, elle contribue à prévenir les odeurs corporelles indésirables et régule la transpiration sans obstruer les pores. Sa texture douce et lisse apaise la peau, procurant une sensation de fraîcheur et de confort tout au long de la journée.Une pureté optimale pour une action sûreIl est essentiel de souligner que la pierre d'alun agit en surface sans pénétrer la peau. En effet, la taille des molécules d'alun pur est trop importante pour franchir la barrière cutanée, offrant ainsi une solution sûre et efficace pour l'hygiène corporelle.Un examen minutieux pour garantir une pureté maximaleChez Verdan, il est accordé une importance capitale à la qualité et à la pureté des pierres d'alun. À la fin du processus de fabrication, chaque pierre est soumise à un examen minutieux à la loupe. Les pierres d'apparence opaque sont écartées.À propos de Verdan MineralDepuis 1980, Verdan Mineral est un importateur-distributeur d'alun pour l'industrie cosmétique. Fort de 42 années d'expérience, Verdan Mineral est reconnu mondialement pour la pureté exceptionnelle de son alun, notamment au Japon. De nombreuses marques de cosmétiques naturels ont déjà intégré la qualité d'alun pur Grade A+ dans leurs produits. Cette pierre d'alun pure est également connue sous la dénomination Kalunite ™ ou "Alun du Panama".